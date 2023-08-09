裝備自己 提升就業競爭力

每年DSE放榜之後，職場上都會湧現大批剛離校的生力軍，換言之，有意投身社會的中六畢業生，最好能裝備自己，掌握一技之長。僱員再培訓局（ERB）致力提供各類職業技能培訓課程，包括屬全日制就業掛鈎的「青年培育計劃」課程，協助學員投身就業市場和發展事業。

為待業青年而設 「青年培育計劃」為15至24歲、具中學畢業或以下學歷的待業青年而設，旨在提高參加者對職業生涯發展的積極性，因此計劃內容着重全人發展，從而培養出正確積極的人生觀、自信心、紀律及追求卓越的態度。該計劃一般分為兩個階段推行，首階段讓學員體驗行業的工作性質，協助學員了解自己的志向、鞏固興趣及訂定培訓方向，表現良好者可入讀第二階段，接受職業技能及基礎技能等訓練。

涵蓋11個行業 現時該計劃開辦超過20項學費全免的基礎證書課程，涵蓋11個行業範疇，包括多媒體卡通片製作、電子及電腦製作組裝、繪本及漫畫助理、數碼攝影及影片製作、西式烹調、西式餐飲服務、特色餐飲及美食製作、咖啡店操作、烘焙製作、化妝及髮飾造型、髮型設計、美容護理、婚禮統籌、寵物美容、平面傳意設計、辦公室實務、電機與空調裝配、汽車及電單車維修、康樂體育設施管理、足球及健身助教等訓練。

另設特色課程 除了「青年培育計劃」課程外，ERB亦設有青年特色課程，包括「寵物護理員基礎證書」、「社福中心運作助理基礎證書」、「全方位演藝人員基礎證書」、「社區導賞員基礎證書」、「西式料理製作助理基礎證書」、「主題特色咖啡店營運與店務基礎證書」、「軟件及人工智能應用程式開發人員證書」、「專業護衞基礎證書」、「青年啟迪培訓證書」等，訓練期為150至260小時不等，一般包括工作體驗元素，以協助青年人投身相關工作。

Y.E.S.提供擇業指導 除了「青年培育計劃」外，有意投身社會的同學也可參與勞工處的「青年就業起點」（簡稱Y.E.S.），服務專為15至29歲的青年人而設，以會員制度運作，內容包括職業潛能評估、擇業指導、模擬面試、專業履歷表個人顧問服務，以及一系列提升求職技能的講座及工作坊。Y.E.S.又會聯繫不同機構為青年人舉辦招聘會，邀請僱主親臨Y.E.S.進行招募和面試。