東華學院助同學實現夢想 成就幼教‧臨床心理學之夢 多元學習機會 設入學獎學金 最高可首年免學費

東華學院一直致力開辦專業實用的學士學位及高級文憑課程，助不同背景的同學夢想再起飛，成為明日專才。為豐富同學的學習體驗，學院為同學提供實習及海外交流的機會，助同學實踐所學並拓寬眼界，希望他們可以成為具有國際視野的世界公民。今年學院繼續推行「EduCare@TWC入學獎學金計劃」，希望鼓勵同學可以不斷努力，實現夢想。同學如於2023年9月入讀指定課程即可獲高達6萬港元的入學獎學金，連同SSSDP或NMTSS的政府資助，等同最高可首年免學費。為免學費壓力阻礙同學追夢，只要同學的學業成績符合要求1，他們更可於來年續領，也即是說同學最高可四年免學費。

今年畢業的徐嘉珩（Karen）自幼夢想成為一位陪伴幼兒成長的幼稚園老師。她自中學文憑試畢業後，報讀了東華學院的幼兒教育高級文憑，再銜接學院的幼兒教育（榮譽）學士課程。雖然出生率下跌，不過Karen已在6月時獲得聘書，現等待9月入職成為正式的幼稚園老師。Karen笑言：「其實任何行業都可能會受大環境影響，既然我的夢想是成為幼師，那麼我便應該更勇敢地追求自己所想。」她續道：「我身邊有不少同學都已獲得聘書，除了幼稚園及幼兒中心，有同學更獲海外的Playschool聘用。」

在學期間，Karen 多次參加了學院提供的實習機會，獲得寶貴的實戰經驗。實習中，她透過觀察了解到在職老師如何處理SEN小朋友的情緒，幫助他們及時冷靜及疏導，同時亦掌握到如何為SEN學生設計完整的個別學習計劃的技巧。隨着社會對SEN加深認識，Karen發現愈來愈多幼兒有不同的學習需要，所以未來她希望可以繼續進修相關課程，幫助有特殊學習需要的小朋友更好地成長。

東華學院緊密的師生關係以及人文關懷校園文化亦是令畢業同學難以忘情的地方。已畢業近十年的應用心理學（榮譽）社會科學學士畢業生李崇瑋（Arthur）表示，他至今仍難忘老師及學院對他的支援。

現為註冊臨床心理學家的Arthur曾是一位運動員，他是2013年東亞運動會散打金牌得主。要兼顧學業、比賽及訓練一點都不容易。「不過學院的老師都樂意為我走多一步，上課時為我錄音，亦願意在我上不了課時為我補課，助我追趕進度。」Arthur坦言，學院以學生為本的人文精神為他打開了心理學大門。因為老師的關愛，Arthur其後以一級榮譽畢業，並往澳洲繼續進修。

復常通關後，學院立即重啟海外交流活動計劃，同學已先後到訪新加坡、以色列以至澳洲等地進行學術交流互訪。學院亦積極聯絡海外企業到校招聘同學，如早前新加坡的幼兒教育機構便曾到校舉辦招聘會。事實上，東華學院的課程深獲認可，不少課程均獲專業學會認可，同學畢業後可立即註冊成為專業人士，回饋社會。根據2022年學院畢業生就業調查數據，畢業生平均月薪約為3萬港元2，當中近半的同學更在畢業後首月內獲得聘書！

現時學院多個自資學士及高級文憑課程現正招生，當中包括幼兒教育、應用心理學、醫療資訊及管理、法證生物醫學及生物醫學等。當中不少課程畢業後更獲專業資格，助同學更快晉身成為專業人士。把握機會，立即報名！希望可以9月在東華學院的校園內和你相遇！

註 ：

1 「EduCare@TWC入學獎學金」詳情請瀏覽www.twc.edu.hk/educare

2 根據東華學院2022年畢業生就業調查數據

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