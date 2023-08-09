培訓專業生力軍 香港建造學院 為中六DSE畢業生提供多元選擇

所謂「行行出狀元」，最重要是找到一個有前景的出路。適逢香港進入「建造業黃金十年」，建造業工程量將達每年3,000億港元，專業人才需求甚殷。為培養具備行業專門知識和技術的年輕生力軍，香港建造學院提供全日制高等文憑（兩年制）、文憑（一年制）及證書課程（一年制），免學費、有津貼，亦可工讀雙軌發展，學院亦為畢業生提供終身就業配對，出路多元！

建造業求才若渴 機會留給有準備的人 隨着「北部都會區」、「交椅洲人工島」等各項長中短期及大小規模的發展工程項目開展，為建造業未來發展打下重要強心針，亦正好為年輕人提供遼闊事業發展空間，應屆DSE考生可把握這個黃金機遇！香港建造學院為大家提供的專業課程，除了保障升學，亦學得專業知識及技術，創建光明未來。

DSE畢業生：高等文憑 可銜接學位課程 完成中六及DSE 5科達第二級或以上，包括中、英、數的同學，可報讀「高等文憑課程」（兩年制）。高等文憑可分為工料測量、屋宇裝備監工、土木工程監工、屋宇建造監工4個課程，涵蓋建造業最新科技如 「組裝合成」建築法（MiC）、建築信息模擬（BIM）及數碼工程監督系統（DWSS）等，學生畢業後，可成為建築工程管理人員。

中六畢業：建造文憑 技能助升學就業 中六畢業生想循建造業發展，可考慮報讀「建造文憑課程」（一年全日制）。建造文憑課程涵蓋語文、學術理論及業界最新職業技術等，兼顧同學就業及升學需要。

中三或以上：建造證書 學院優化後的建造證書課程（一年全日制），分為3個獨立專門技術範疇。課程配合行業需要的技術訓練為主，輔以與時並進的理論為基礎，使學生獲得相應的專門知識，成為優良技術型工人，出路更廣。

免學費又有津貼 建築業搶人才 不愁沒出路 學院推行課程實用性強，而且免學費、有津貼，每月更能獲得最多4,800港元津貼，學院亦為畢業生提供就業配對服務，就業率超過90%。課程內容切合當今行業需要，獲各大小建築公司和僱主積極支持。部分建築公司及僱主更會提早與學生簽訂聘用合約，讓學生於受訓期間無後顧之憂，專注學習。由於畢業生已具備穩固理論及技術基礎，並有工地實習經驗，因此出路甚為廣闊。

學院由即日起於九龍灣及上水院校設即場報名面試，合資格申請人可獲即場取錄。申請人請帶同身份證、學歷成績及證書正副本。

日期：由即日起至8月31日（星期一至五）

時間：9:00am~5:00pm

地點：九龍灣院校（九龍灣大業街44號）

上水院校（上水鳳南路1號）

更多課程資料及網上報名：www.hkic.edu.hk

查詢電話：2100 9000

WhatsApp：6642 9438

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