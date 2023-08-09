健康養生需求增 THEi高科院 助營養學學士學生將興趣變成專業

港人着重保健養生。功能食品選擇、食物營養對健康的影響等話題受到愈來愈多人關注，令香港社會對營養師的需求正迅速增長。THEi高科院「營養及健康管理（榮譽）理學士」課程自開辦至今一直因應產業快速變化，配合產業所需彌補人才缺口，主張實務教學與行業接軌，縮短學校教育與業界人才需求之距離，全方位培訓具備醫療行政/營養科學專業知識的人才，同時推動體驗式學習，安排學生在職場環境中實踐課堂上涉獵的相關知識，以實習增強學生的就業能力，累積寶貴的經驗，拓闊他們的視野，增強在職場上的競爭力。

THEi高科院畢業生Janice因對醫療衞生範疇感興趣，有志於醫療相關行業發展，放榜後選修「營養及健康管理（榮譽）理學士」，在學習的過程中確定自己在選科上作出了非常正確的決定。「課程涵蓋的內容非常廣泛，加深我對醫療行業的認識，亦加強了我在行業發展的信心。」她續指，學院安排所有學生到不同機構進行至少三個月的實習期。「實習期間讓我接觸並學習與不同年齡人士溝通，從中了解各階層人士對營養的疑問及需要，燃點了我的創業夢。」

求學期間，喜歡運動亦注重健康的Janice與同學兼合作夥伴Kristen一邊汲取課堂上的專業營養及健康管理知識、一邊研究營養學市場所需，創立了營養諮詢企業greenutss。「實習過程中我們接觸到不同受眾，了解到不同市場所需，揉合我們於THEi高科院課程中所學到的知識，奠定我們的創業基礎想法。我們希望運用所學的營養知識貢獻社會，向大眾推廣『Happy Eat, Happy Train』的健康概念。」

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