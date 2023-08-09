放眼世界 體驗留學好處

大學聯招（Jupas）於今日公布取錄結果，若未能入讀心儀課程，何不認真考慮負笈海外的可能性？一來DSE成績可用於報讀外國大學，二來院校與學科選擇多不勝數，三來有機會接觸不同的生活文化，培養國際視野。

參考權威性排名 有意離港升學的同學們，事前必須有周詳考慮，除了要顧及自身的經濟條件、考試成績、語言能力外，亦要慎選目的地。由國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds公布的「2023最佳留學城市排名」，是值得留意的指標，當中會以該城市內的大學排名、對留學生是否友善、經濟發展程度、大學學費高低、學生評價等項目進行考量。榜首為英國倫敦，澳洲有墨爾本和悉尼躋身十大，美加則以波士頓、蒙特利爾、多倫多的排名最高。另外，英國《經濟學人智庫》（Economist Intelligence Unit）公布的「全球最宜居城市」名單，亦可以作為參考。

留意學歷認受性 英語國家一向是本港學生留學的熱門選擇，其中美、加的大學行四年制，英、澳、紐則為三年制。另外，海外大學眾多，同學應考慮自己希望報讀哪一科，再決定目的地。選擇院校與課程時，要確認學歷是否在該國獲得認可。不少同學會參考大學排名榜，但其實院校的辦學情況，包括理念、環境、對留學生的支援都是必須考慮的。再者，位於大學排名榜前列的院校，入學競爭大，若DSE成績未算標青，或需先報讀相關大學提供的基礎班，成績達標後才可升讀學士學位。

英語能力須達標 值得一提，在報讀外國大學時，一般要求同學持有IELTS或TOEFL iBT的成績，兩者均為國際認可的英文能力考試，每月均有考期，不妨盡早報考。IELTS分為Academic test和General Training test，前者適用於計劃進入大學的人士，內容分為聆聽、閱讀、寫作、會話4個部分，總分是9分，如欲報讀大學學士課程，一般要求成績是6至6.5分。至於TOEFL iBT的考試內容亦分為閱讀、聽力、口語及寫作4個部分，總分為120分，而大部分院校要求成績為85分，但排名較高的學府，分數要求往往不會低於100分。

熱門升學國家知多啲 英國

約有130多間大學，普遍接受以DSE成績報讀，一般需考獲4+3+3的成績，亦要求學生具備一定英語水平，即於IELTS取得最少6.0分。除了通過英國大學聯招系統UCAS直接報讀大學外，若同學的成績未達要求，可透過報讀國際基礎課程，爭取日後升讀大學的機會。

網址：study-uk.britishcouncil.org/

加拿大

約有100所頒授學士學位的大學，學制一般為四年制，開學日期通常為9月和1月。DSE考生亦可選擇入讀大學基礎課程或社區學院提供的大學轉修課程，前者為期8至12個月，有助學員入讀大學一年級，後者為期兩年，學員可轉入大學第二或第三年。

網址：www.EduCanada.ca

澳洲

有超過40所大學，成績理想的DSE考生可直接申請入讀學士學位課程；成績稍遜者則可先修讀大學基礎課程，內容針對大學學科設計，只要成績達標，可順利入讀聯繫大學的學位課程。同學亦可選擇有政府資助的專科技術學院（簡稱TAFE），學歷分為證書、文憑及高級文憑。

網址：www.studyinaustralia.gov.au

新西蘭

當地有8所大學，全是政府資助，提供一系列文科、理科、商科學位課程，大部分學士學位課程為期三年，另有為期一年的大學基礎班。同學亦可考慮入讀由國立理工學院（NZIST）或私立培訓機構開辦的專業、技術課程，或一至三年制專業學位、文憑及證書課程。

網址：www.studyinnewzealand.com