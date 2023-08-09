讀自資副學位 須看學歷認受性

聯招放榜，獲得心儀課程取錄固然可喜，即使願望落空也不必灰心，轉攻入學門檻較低的自資副學位課程，也許是更理性的選擇，只要畢業成績優異，有機會銜接教資會資助的全日制學士學位高年級課程。

5科2級可入讀 被列入資歷架構第四級別的副學位課程（Sub-degree Programme），包括高級文憑（簡稱High Dip）及副學士學位（簡稱Asso）課程，兩者的修讀期均為兩年全日制，收生標準為DSE考獲5科（包括中、英文）2級或以上的成績。課程內容方面，高級文憑與副學士學位課程均涵蓋一些通用學科，如中文、英文、數學等，分別是前者較着重傳授專業知識及技能培訓，比例佔整體課程內容最少6成，後者則為有志升讀大學的同學而設，提供較多通識教育科目。

需問清楚細節 據資料顯示，2023/24學年有超過20個教育機構開辦經本地評審的自資副學位課程，當中副學士學位課程約有101個、高級文憑課程約有236個，共提供約15,100個學額。當同學鎖定目標課程及院校後，宜登入「自資專上教育資訊平台」（Concourse），查閱課程內容、具體科目、學費、畢業生統計數字、與其他大學的升學聯繫等資料。若屬專業課程，則要留意課程是否獲得本地或外國專業團體的承認及豁免專業考試等細節。

可銜接學士學位 出路方面，副學位課程的學歷可銜接四年制大學學位課程的第三年，而且部分院校積極拓展「2+2」升學模式，再加上專為副學位畢業生而設的教資會資助全日制高年級學士學位學額已增至5,000個，成績優異的畢業生不愁升學出路。再者，大部分辦學院校都與外地大學有升學聯繫，畢業生可申請入讀海外大學課程。