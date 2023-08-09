網絡大熱！女星食西柚瘦身真係Work？

各種減肥餐單中，生果幾乎是不可或缺，當中低卡路里兼含膳食纖維的西柚，經常被選為瘦身人士恩物，並於坊間流傳多款相關瘦身食譜！台灣女星陳喬恩（Joe）曾分享西柚減肥餐單，聲稱依此食法於10日內減掉3kg，堅持2.5個月後共甩掉23kg，消息一出火速熱爆網絡！請來家營營養中心營養師胡嘉琪（Kayla）向大家講解箇中注意事項及禁忌，並提供兩款西柚輕食食譜，讓你盡得西柚減肥法的精髓！

食足3餐 不用捱餓 西柚又稱葡萄柚，其種類繁多，最常見的有紅色、白色和粉紅色果肉，果肉柔軟多汁，蘊含維他命C、果膠及茄紅素。由於升糖指數較低，以西柚作主要材料的飲食法被指能夠協助代謝系統燃脂。其中陳喬恩分享的西柚減肥餐單，便以一日3餐均享用半個西柚（可榨汁但不加糖）作主打，早餐配兩隻雞蛋及兩塊煙肉，午餐配生菜沙律（可加醬料）及肉類（任何煮法均可），晚餐則配肉類（魚肉為佳， 任何煮法均可）及紅/綠色蔬菜或生菜沙律。餐單由Joe的健身教練提供，當中有不少規條要遵守，例如餐單需要連續食用12日、休息2日，如果需要繼續減磅則再重複上述循環。也不能隨意減掉菜單中的任何食物，特別是煙肉和沙律。另外為免影響胰島素分泌、減慢瘦身效果，食用期間要盡量減少咖啡攝取量。還有不能吃白色蔬菜、白色洋葱、芹菜、薯仔及南瓜等。不過，這個餐單的好處是，除了西柚的分量要固定外，其他種類的食物可吃到飽肚為止，不用捱肚餓。

1日西柚餐單

早餐：西柚半個（可榨汁，不加糖）＋雞蛋兩隻＋煙肉兩塊

午餐：西柚半個（可榨汁，不加糖）＋沙律＋肉（任何煮法均可）

晚餐：西柚半個（可榨汁，不加糖）＋魚肉（任何煮法均可）＋綠或紅色沙律或蔬菜

長期食用 營養不足 營養師Kayla指出西柚含有低熱量、高纖維的優點，可增加飽足感，有助於控制食欲。另外維他命C有助製造骨膠原，維持血管、結締組織、軟骨組織的健康，促進消化、增強免疫力等益處，還可以幫助身體吸收鐵質。但她認為上述餐單不宜長期持續食用：「問題是餐單着重於西柚和蔬菜，營養及熱量均不足，並缺乏如五穀類等其他重要營養素。」Kayla建議不妨將高脂肪、高鈉的加工食品煙肉改為低脂肪蛋白質，例如雞胸肉或豆腐，效果會更理想。但要留意空腹食用口味較酸的西柚，有機會刺激腸胃分泌大量胃酸，導致腸胃不適的情況。另外西柚亦會與降血壓藥、降血脂藥及抗凝血藥等藥物互相干擾，所以服用藥物人士應留意醫生建議。

消脂水果 其他推介 除了西柚被視為減肥恩物的代表水果，Kayla亦推介蘋果、草莓及藍莓三款水果。三者同樣具有低熱量，含膳食纖維和水分的優點，並可提供飽足感，從而減少三餐中對其他高熱量食物的攝取量。她指出蘋果洗淨後連皮食用的燃脂效果更好，因為蘋果皮內有能夠幫助減脂的熊果酸，可增加促進燃燒白色脂肪的棕色脂肪，而且蘋果皮的抗氧化物質比其他蔬菜水果還要高。另外，士多啤梨與藍莓健康能消脂之餘，鮮甜味道亦深得大人及小朋友的歡心，不妨搭配乳酪、燕麥一齊食用，方便美味且減脂效果加倍。

連詩雅早、晚餐食西柚 以身材苗條見稱的女星連詩雅，之前亦曾在社交媒體中分享以西柚作主打的餐單，分別於早晚兩餐中加入半個西柚，並搭配低脂高蛋白質的食物。早餐是半個西柚配兩隻煎蛋及3塊煎火雞片，而晚餐則準備半個西柚、魚肉與蔬菜沙律，做法是將三文魚上加檸檬片再放入170℃焗爐烤熟，最後將之與切片西柚及沙律一起享用。製法方便兼味道不俗，有心瘦身不妨試試。

西柚輕食食譜 夏日炎炎，Kayla特別分享清爽低卡路里的西柚輕食食譜，讓大家涼浸浸地消脂減磅。大家亦可以將西柚配上無糖汽水或有氣水製成特飲，或跟低脂乳酪一併享用。

西柚冰沙（1人份）

材料：西柚兩個、冰適量、低脂乳酪100毫升、脫脂奶150毫升

做法：

1.將西柚切粒（留起一半作裝飾用）。

2.將西柚果肉、冰塊、低脂乳酪及脫脂奶放入攪拌機中攪勻。

3.加上西柚粒裝飾，完成。

西柚沙律（1人份）

材料：西柚1個、蝦仁5隻、紫洋葱絲50克、生菜50克

調味：魚露2湯匙、糖1湯匙、檸檬汁1湯匙、鹽及胡椒粉各少許

做法：

1.西柚對半切開，取下果肉備用。

2.蝦仁灼熟放涼備用。

3.全部醬汁材料拌勻備用。

4.將生菜、紫洋葱絲、西柚、蝦仁放入大碗中，加入醬汁拌勻即可享用。

撰文：羅學芝

部分圖片：互聯網

西柚減肥法的重點是一日三餐都要包含半個西柚，並配搭其他食物。 食用餐單期間要盡量減少咖啡攝取量。 餐單中缺少澱粉，但一旦重新食用，體重有可能會反彈。 士多啤梨跟西柚同樣富含膳食纖維。 早餐是半個西柚配兩隻煎蛋及3塊煎火雞片。 可以將西柚榨汁，但不能加糖。 澳洲天后Kylie Minogue亦靠食西柚來瘦身。 香港營養師學會認可營養師胡嘉琪（Kayla） 藍莓消脂效果及味道均出眾。 西柚冰沙 晚餐的肉類選擇以魚肉為最佳，例如三文魚。 建議將煙肉換成雞胸肉或豆腐。 蘋果皮內有能夠幫助減脂的熊果酸，建議洗淨後連皮食用。 連詩雅的西柚晚餐主打半個西柚、三文魚肉與蔬菜沙律，做法簡單。 西柚沙律