坐激新觀光列車 飽覽鐵道河畔美景

不少人喜歡乘坐觀光列車享受鐵道遊的樂趣，最大原因莫過於列車不僅是交通工具，本身亦是行程中的最大賣點。要數今夏最新的話題觀光列車，中國黑龍江剛於7月中正式開通、往返哈爾濱及伊春的林都號專列絕對是焦點，15卡裝潢古典優雅的車廂包含多個包廂及餐廳酒吧等設施，沿途更享有路經湯旺河畔美不勝收的景致。與此同時日本及台灣亦於暑期各推出了充滿特色的觀光列車，教鐵道迷十分興奮！

黑龍江：華麗包廂 設備齊全 提起位於中國黑龍江東北部的伊春市，自然想起當地聞名的紅松原始林，加上湯旺河林海奇石風景區及五營國家森林公園等著名景點，令喜歡生態遊的旅客着迷。而作為黑龍江首列高品質體驗式旅遊觀光列車的林都號，便有以哈爾濱作終始站、駛往伊春的5日4夜行程。整列火車規格相當豪華，由15卡裝潢古典優雅的車廂構成，共設有30個包廂，分為4款房型，當中最大的豪華套房達22平方米，全配備獨立浴室及私人管家服務。其他設施包括有餐廳酒吧、茶室書屋、兒童遊樂室、特色產品展廳、會議室及醫療室等功能車廂，甚至連夾公仔機也有得玩。列車依美麗的湯旺河而行，乘客別錯過通過大車窗欣賞金山屯至美溪、伊春至新青兩段山水相依的動人畫面。行程會安排落車前往遊覽伊春紅松原始林、五營國家森林公園及湯旺河林海奇石風景區等多個自然景區，亦會於列車外不同地點用餐及過夜。於每月8號、18號及28號發車，包廂（兩人入住）體驗價人民幣¥20,000起（約HK$21,600）。

查詢：於微信搜尋「林都號」

福井：列車內外 布滿恐龍 位於日本福井縣勝山市的福井縣立恐龍博物館經翻修後，剛在上月重新開放，該縣的越前鐵路為此推出由福井站開往勝山站、僅限網上預訂的觀光列車恐龍列車。恐龍列車設兩卡車廂，單看車身已非常搶眼，找來知名畫家山本匠出手，頭卡車廂畫了33種、共34隻來自北美洲的恐龍，而尾卡車廂則畫有38種、共42隻在亞洲發現的恐龍，每隻形態均栩栩如生。兩卡車廂內籠各有主題布置，頭卡車廂為「侏羅紀地帶」，座位及牆壁呈現出森林氛圍，天花板上畫有飛翔的翼龍，不過最矚目還是放了逾1米高的雷克斯暴龍及三角龍擺設。後卡車廂則是化石挖掘區，到處可看到恐龍及菊石化石的裝飾，還有作為挖掘工具的剷子擺設。而且就連車上的服務員也會一身探險隊的打扮，並會跟乘客舉行恐龍問答炒熱氣氛。列車即日至8月每日一班，9月起逢周六、日及假期營運，車費（包恐龍博物館常設展入場費及勝山市巴士放題券）成人¥4,500（約HK$248）。

屏東：乘搭專列 車站揭秘 位於台灣屏東縣、在去年底開放的台鐵潮州鐵道園區（簡稱潮鐵），是全台唯一的鐵路維修觀光機廠，集鐵道檢修與觀光及教育於一身。為方便機廠員工上下班，台鐵在園區特設不對外開放的南方小站，僅為員工提供連接潮州站的接駁交通，令鐵道迷對這個「去不到的車站」十分嚮往！不過台鐵於暑假期間特別推出了「幸福南方」觀光專列，於8月例假日一天有10個班次往返潮州站和潮州鐵道園區（南方小站）。車程全長約1.9公里，沿途除了有充滿新鮮感的車外景色，更有列車長介紹歷史等文化背景解說，到達南方小站後則可感受充滿神秘感的車站氛圍。該站對面就是潮州鐵道園區，附有生態景觀公園、小火車設施、咖啡廳、餐廳、鐵道文物館等，無論是否鐵道迷都值得前往參觀。來回票價NT$120（約HK$29），可於乘車日4日內（含當日）於全台各車站窗口購票。

撰文：林登麗

圖片：互聯網