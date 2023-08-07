和洋創意混搭 法國南美大融和

鹽漬鮟鱇魚肝與近江A5和牛

鹽漬鮟鱇魚肝加奈良漬，以半熟近江和牛包裹，淋上加入鮟鱇魚汁製作的紅酒汁和法式芥末，魚肉吃出鵝肝般細滑質感。

日本菜可以說甚得環球食饕喜愛，烹調精緻嚴謹、食材講究時令、擺盤講求意境與美感等；隨住各國飲食文化、烹調手法和食材的融合，不少地方餐飲食材和技巧混合了環球大熱的日本菜，好似今日介紹的全新法日菜與坊間少有的日系秘魯菜，為大家帶來混搭好滋味。

法日新菜單 精選時令食材 早在20世紀初，法國菜系統漸漸成型，除在本土發展，還向世界各地出發，好似歐洲和美國，甚至日本，及至70、80年代，更有不少日本人遠赴法國學藝，並於法國餐廳工作吸取經驗，回到日本後開設法國餐廳，將當地和日本的食材和技巧融和，逐漸打造出富創意的法日菜系。北角高級法日餐廳早前為慶祝開業5周年，擴建出私人包廂和天藍色雲石酒吧的同時，新任主廚北出佑介師傅更推出融合法日特色的套餐和酒吧美食（需預訂）。

鹽漬鮟鱇魚 甘香又細滑 套餐頭盤以鹽漬鮟鱇魚肝配和牛打開序幕，近江A5和牛片捲住經鹽漬處理的鮟鱇魚肝和奈良漬，配紅酒汁和芥末，魚肉質感猶如鵝肝般軟滑。熱辣辣的法式洋葱湯，大廚用上更甜的日本洋葱炒至焦糖化，加入日本和法國牛骨熬煮成的湯底，放上芝士焗至金黃而成，芝香味甜。經麵豉、白酒和法式芥末醃製的炭燒喜知次配上魚湯享用，鮮香軟滑。平常西式套餐，大部分以意大利飯或意粉作主食，這裏則可預訂日式雞白湯拉麵，慢煮叉燒軟腍入味，豐富味蕾體驗。

酒吧美食同樣高質，和牛他他及和牛三文治同樣選用近江和牛炮製，前者以西冷加香草和酸豆拌勻，棄多士改以紫菜包裹享用。後者則選用炭燒牛柳配秘製醬汁及法式芥末奉客，質感柔軟又散發陣陣炭香。

（查詢電話：5726 0882）

日系秘魯菜 風味濃惹 除了歐洲飲食文化與日本菜融合外，南美洲亦有不少地道菜餚混入和食風格。中環日系秘魯菜餐廳新任行政總廚Andrés Rendón就指出，從20世紀初，秘魯便湧入很多日本移民，並成為當地第二大人口族裔。日本人結合自家和秘魯的飲食文化，融合兩地食材與烹調手法，打造出精緻版的日系秘魯菜。

餐廳新廚上場，大廚特別設計出一系列新菜式，好似經典的Ceviche，起源秘魯傳統用檸檬汁醃製的魚生，大廚就結合了日本人做魚生刺身的刀工，魚肉以檸檬醃漬後加香草和醬汁調味，也是當地常見的美食。餐廳的油甘魚Ceviche經醃製後加入多種不同配料和辣醬等，酸辣惹味。輕盈的牛油果沙律配以日式胡麻沙律醬，帶來一絲清新的味道。

海鮮控必試 香口燒烤 身為海鮮控，不可錯過香口的燒烤菜式，好似彈牙的智利烤虎蝦，加入香草、青檸汁和柑橘燒烤醬等配料燒製，帶濃濃的熱帶BBQ風味。西班牙八爪魚腳加秘製醬料泡浸燒烤，配柚子蓉和日式風味的燒肉醬汁，每一口都非常滋味。秘魯人氣的醃肉串燒，有很多選擇，三文魚以秘魯獨有漿果辣醬醃好後香烤，別具風味。海鮮以外，澳洲西冷和牛扒配加入醋、孜然和其他香料調製的特色Anticuchera醬汁，肉嫩味濃，亦是不錯的選擇。

（查詢電話：2477 7717）

撰文：林佩婷

部分攝影：胡振文

法式洋葱湯

日本洋葱較法國洋葱甜，湯底以日本牛骨加法國牛骨熬煮，味道香濃，表面鋪上Emmental Cheese烤至金黃，甜美富層次。 和牛三文治

近江A5和牛牛柳經炭燒，配用大量蔬菜熬煮的秘製醬汁和法式芥末，牛肉味濃。 烤八爪魚

醃好八爪魚香烤，除配柚子蓉外，還有用日式燒烤醬油、清酒、味醂、糖、大蒜和生薑混合的燒肉醬汁，鮮香肉嫩。 炭燒喜知次

魚肉加麵豉、白酒和法式芥末醃製炭燒，配用魚湯烹製的蘿蔔和蠶豆，層次豐富。 和牛他他

近江和牛西冷加刁草、百里香和刺山柑拌勻，配紫菜享用，脂香滿滿。 智利烤虎蝦

蝦肉表面塗抹用香草、蒜頭、青檸檬汁和柑橘Mojo Criollo燒烤醬烤香，酸香得來又惹味鮮爽。 雞白湯拉麵

三黃雞熬煮的湯底配上慢煮兩小時的叉燒和流心蛋等，湯鮮味濃，熱辣辣又暖胃。 油甘魚Ceviche

魚肉切小塊以檸檬醃漬3小時，加入紅葱、青檸檬汁、Aji Amarillo辣椒等提升味道，酸爽肉嫩。