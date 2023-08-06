立秋將至 防燥要及時

雖然天氣仍然炎熱，但原來星期二已是「立秋」，即秋季第一個節氣，意味着要為迎接乾燥日子作準備，否則有可能受燥邪侵犯，出現喉嚨乾涸、口唇乾裂、皮膚痕癢等問題。

秋燥分兩類 燥屬於秋季的主氣，意思指天氣乾燥，空氣濕度下降，而在中醫學角度，秋天對應五臟的肺經，因肺是嬌臟，相對脆弱，其功能特別易受影響。由於「肺主皮毛，開竅於鼻」，當秋燥加上肺熱，鼻腔會感到不適，又因耳鼻喉相連，於是整個呼吸系統都會受牽連。註冊中醫師劉芷寧表示，秋燥可分為涼燥和溫燥，前者會出現明顯的乾燥徵狀，或會有風寒襲表的表證，如鼻塞、頭痛、怕冷、嘴唇乾裂、咽喉乾涸、乾咳而痰少、痰質清稀等，後者除了有咽喉乾、頭痛、咳嗽但痰少，或痰很難咳出的徵狀外，亦會較易口渴、心情煩躁和大便乾結難排。

上工治未病 雖然天氣尚未轉涼，但中醫有「上工治未病」的說法，也就是所謂「預防勝於治療」，這一點對長者來說尤其重要。據劉醫師指出，當燥邪經由鼻、口侵襲肺臟，津液會減少，可導致口乾舌燥、咽喉痕癢、聲音沙啞，又因肺與大腸關係密切，燥邪侵肺會令大腸失去滋養，繼而出現大便秘結，所以平時要多喝暖水，並多吃雪梨、木瓜、無花果、香蕉等蔬果，藉此滋潤身體，幫助排便。另一方面，進食沙參、蓮子、山藥、杏仁、麥冬、玉竹、蜂蜜、雪耳、百合等食材，也可收到滋陰潤燥、益胃生津的效果。

宜早睡早起 除了多吃潤燥食物，飲食方面也有些禁忌要注意，特別是嗜食煎炸食物又經常熬夜的人士，身體易受燥熱之邪入侵，或會灼傷脈絡，導致流鼻血，所以應盡量遠離辛辣、刺激、煎炸、熏烤等食品。

至於生活習慣的調整有4大要點：第一，夏天過後，日短夜長，自然界的「陽氣」開始收斂，養生之道在於保養自身陽氣，宜早睡早起，避免過度疲勞和熬夜；第二，肺主皮毛，燥邪易引發皮膚乾燥痕癢及起疹，所以要注意保濕；第三，入秋後的氣溫會漸漸轉涼，胃腸道會變得特別敏感，要注意胃部保暖；最後是平日可透過按壓穴位來改善燥症，如合谷穴、曲池穴、三陰交穴等，可提升免疫力，防病強身。

潤燥食療參考 簡易版

參麥蜂蜜茶

材料：花旗參10克、麥冬10克、蜂蜜適量（1人分量）

做法：將花旗參及麥冬稍微沖洗，加入熱水焗約15分鐘。

功效：潤肺益氣，生津清熱。

焗無花果水

材料：無花果2粒、雪梨乾3片（1人分量）

做法：將無花果及雪梨乾稍微沖洗，加入熱水焗20分鐘。

功效：養陰潤腸利咽，適合老少飲用。

進階版

蘋果雪梨螺片湯

材料：蘋果2個、雪梨1個、百合30克、無花果6粒、麥冬12克、螺片1塊、瘦肉半斤（3~4人分量）

做法：1.蘋果、雪梨去皮去芯及切件，瘦肉汆水，螺片以清水浸片刻並瀝乾，無花果、百合、麥冬沖洗。

2.將所有材料放入煲內，加2公升水，大火煲30分鐘，再轉細火煲2小時即可。

功效：益氣健脾，潤肺止咳。

滋陰養肺湯

材料：海底椰20克、麥冬15克、南北杏各10克、龍眼肉10克、百合30克、陳皮5克、蜜棗1枚、瘦肉300克（2人分量）

做法：所有材料先浸約15分鐘，放入鍋內加2公升水，大火煲滾後轉細火煲約1.5小時。

功效：滋陰養肺，補心安神。

撰文：明藹寧

多喝水可滋潤身體，預防便秘。 按壓位於小腿內側、腳踝骨最高點往上約四橫指處的三陰交穴，有助多生津液，減少口乾便秘。 參麥蜂蜜茶 早睡早起是秋季的養生之道，避免熬夜，以保養自身陽氣。 曲池穴位於手肘彎曲處，加以按壓有助清熱、紓緩皮膚敏感及提高免疫力。 焗無花果水 當燥邪入肺，津液會減少，可導致咽喉癢或嚴重乾咳。 註冊中醫師劉芷寧建議大家少吃煎炸辛辣的食物。