變裝上陣！回到江戶搵兇手

生活偶爾需要不一樣的刺激，想稍為脫離現實的話，不妨約三五知己一齊玩真人角色扮演解謎推理遊戲「劇本殺」（Live Action Role Playing，簡稱LARP）！現時香港有多間提供劇本殺遊戲的場地，但礙於空間有限，一般都是以桌遊卡牌形式進行， 不過最近觀塘新開了一間擁有實景搜證的劇本殺場館，並且更可變裝成日本江戶幕府時代人物去查案，絕對別開生面！同場加映觀塘特色Cafe，讓大家盡情吃喝玩樂。

投入角色 尋找真相 在中國及韓國等大行其道的劇本殺，起源於歐美的實景推理遊戲，一般適合4人以上的玩家參與，玩家需扮演劇本中的角色來解決謎題，過程包括角色選擇、劇本研讀、線索搜查、圓桌討論、票選兇手、謎題揭曉、案件復盤等環節。遊戲開始時每位玩家會選擇不同的角色及獲得相對應的劇本，劇本內有角色資料、故事情節、不同的線索經歷等，由於各人所獲取的訊息有限且片面，為探求案件的真相及還原故事完整性，玩家需要通過互動來收集、研判訊息等進而推理出完整的故事發展和案件真兇。遊戲開始時要用角色的口脗講話，並用角色名字來互相稱呼，當大家討論推進劇情時，除了找出誰是真正兇手及真相外，亦要盡量完成角色本身的任務。不過要謹記的是，過程中自身的劇本不可以讓他人看到，以免洩露身份及秘密，影響了遊戲的樂趣及體驗。

身臨其境 實景搜證 想更投入劇本殺的樂趣，不妨前往於觀塘新開張的劇本殺場館RP館。跟一般劇本殺場地不同的是，這裏擁有實景搜證的劇本故事，安排每個角色至少有一個專屬的地方供大家搜證，需要大家動身去不同場景找尋線索，令過程更多變化及豐富。空間內的所有物品都有機會成為解謎的關鍵，若對一些情節或物品感疑惑，可以嘗試向NPC（非玩家操縱的遊戲角色）或主持人詢問，或許會得到對破案有用的線索。店長謂現時館內提供40多款劇本遊戲，當中最特別的莫過於以日本江戶幕府末年為故事背景的實景搜證劇本《陰陽師物語》，雖然牽涉到攘夷志士要推翻幕府統治的歷史事件，但故事調校成適合港人的口味，不難投進故事中的將軍、夫人、陰陽師等不同角色之間的愛恨情仇，而且大家在角色扮演時可穿上專屬和服，遊戲完成後更可在多個精緻場景下打卡，教人十分盡興。

360度環幕 震撼大包圍 要數特色的劇本殺場地，同樣位於觀塘的一夕全息劇本體驗館（1LARP）可算話題十足，該館特別之處是作為香港首間360度環幕劇本體驗館，可以投影出不同的故事場景，並加入背景音樂與電影級別的效果，帶來不一樣的沉浸式體驗。館內設有多個獨立房間，提供4至8人以上的劇本遊戲。備有多款輕鬆搞笑、驚悚恐怖的劇本故事，被店長分為必玩精選、新手推薦、硬核燒腦、城市限定等類型，滿足不同人的需求。

坐鳥巢鞦韆歎Fusion菜 假若你着重餐廳環境，去觀塘用餐的話不妨到以波希米亞風格裝修的Be Leaf。設有室內和半露天座位，室外座位用上藤桌和藤椅，還將峇里島人氣鳥巢鞦韆移植到店內，充滿度假風情。餐廳主打西式Fusion菜，主食推薦有內含波士頓龍蝦的王牌全日早餐、蒙古孜然烤羊架配薄荷乳酪醬、香煎北海道刺身帶子黑蒜黑松露野菌忌廉意大利飯福袋等。甜品推介有自家製核桃朱古力布朗尼配雪糕，香軟的朱古力蛋糕伴冰涼雪糕，一熱一凍搭配讓甜蜜昇華。

歐式古董咖啡店 在觀塘工廈之中，有一間展示着世界各地古董舊物的輕食Cafe ManTopia。店內每一件藏品都是女店長從歐洲收集回來的裝飾擺設，包括有餐桌、家具及生活玩意等，前來用餐的食客可向店長查詢每一件收藏背後故事。與此同時，店內還有由花藝師主理的乾花布置區，非常適合在此打卡。店舖提供各式甜品、茶飲與咖啡，當中有不少結合了傳統茶飲的餐點，如伯爵茶千層蛋糕、玄米抹茶麻糬撻等，茶味香濃，甜度恰到好處。

入Cafe睇木傢俬 如果單純品嘗咖啡美食仍未夠滿足，觀塘有一間結合傢俬工場、家品陳列室以及咖啡店於一身的廿一由八，應該會是你杯茶。店內每一款木製傢俬均由人手製造，看到心儀款式可直接向店長訂製。咖啡室的食物也十分精緻，今期店長推薦的昆布汁白飯魚耳仔粉配紫蘇梅醬，清爽多汁的滋味最適合夏天享用。甜品有夾層中加入麻糬的Tiramochi ，甜糯的口感讓人一試難忘，除此之外還有多款創新飲品等着大家發掘。

撰文：羅學芝

攝影：方偉堅

部分圖片：互聯網

內地綜藝節目《明星大偵探》（現改名為《大偵探》）以劇本殺形式進行，開拍多季依然大受歡迎。 場景除了燈光布置之外，亦會煙霧瀰漫製造神秘感。 根據劇情的推進，玩家可找到同伴交換情報。 店外設有半露天的藤桌和藤椅，感覺寫意。 店內有不少古董舊物，即使只是純粹觀賞也相當滿足。（相IG@tokidoki793） 清爽多汁的昆布汁白飯魚耳仔粉配紫蘇梅醬。 同樣以劇本殺形式進行的韓國綜藝節目《Crime Scene 犯罪現場》，一度成為了話題。 遊戲開始前，大家可自行選擇角色，並由主持人派發劇本。 館內精美的投影場景猶如置身故事之中。 人氣超高的下午茶拼盤，一共8款甜鹹點。 柑橘檸檬芝士撻配搭一杯Guji手沖咖啡，是不錯的偷閒之選。 實景搜證劇本《陰陽師物語》安排每個角色至少有一個專屬地方供大家搜證。 遇上可疑的物件或情況，可向NPC查詢獲取線索。 簡介角色環節也以屏幕進行。 有波士頓龍蝦作食材的王牌全日早餐。 店舖可按顧客要求訂製家具，手工相當不俗。