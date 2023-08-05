共享移動概念未來城市出行

近年推出的新車，很多都加入主動式駕駛輔助及安全系統，這些都是邁向全自動無人駕駛不可或缺的技術。當無人駕駛時代來臨，汽車不再只是代步工具，好大可能會成為未來人類生活的重要一環，未來城市交通將會徹底重塑。就像今次介紹的Skate移動平台和SEDRIC無人駕駛純電概念車，便提出了共享城市出行的破格新構想。

無人自動駕駛 共享平台 法國汽車品牌Citroën提出的未來城市出行概念，焦點落在Skate共享移動平台上，它不僅自帶無人自動駕駛和純電出行的智能技術、電池組、電馬達及傳感器等相關配置，還配備可移動的液壓墊，以及由Goodyear開發的革命性全向Eagle 360球狀輪胎。最大特點是可與多款專為未來城市而設計的車廂結合，例如Sofitel En Voyage高級禮賓車廂、Pullman Power Fitness流動健身室、JCDecaux City Provider市內觀光服務等，並於市內設有專用車道，根據不同區域的車速限制行駛，提供既舒適又安全的出行體驗。

組裝車廂設計 功能各異 Sofitel En Voyage擁有雕塑感十足的長車廂設計，一面是細工鑲嵌木飾牆，一面是開揚的大玻璃趟門，內裏精緻簡約空間，放置了一張大型3座位梳化、一個附設小酒櫃的茶几，還設有行李存放區等。途中旅客可透過觸控屏幕調校音響及氣氛燈等系統，並可通過無線充電裝置為智能手機充電。至於Pullman Power Fitness是專為喜歡做Gym的人士而設，讓他們於內設多功能健身器材的斜間紋大型玻璃箱中，一邊移動出行，一邊透過全息投影跟虛擬教練進行不同運動，藉着拉動器械同時為Skate共享底盤充電。另一組裝車廂JCDecaux City Provider是為市內觀光旅客而設計，波浪形車頂植有綠色植物，下方是一個不設車門的半開放式車廂，最多可載5名乘客在市內遊玩。

同場加映：SEDRIC純電概念車 造型新穎 這款造型設計新穎的SEDRIC，同樣是一款無人駕駛純電概念車。受惠於不設中控台、軚環及加減速腳踏等裝置，加上扁平的電池組設於車底車軸之間，自動駕駛系統的電子智能裝置分布於車頂和緊湊的前及後懸中，配合對開式車門設計及2+2對坐式座椅布局，令乘客上落輕鬆之餘，車廂空間感覺寬敞。最重要是它可像電召的士一樣隨Call隨到，點對點接載每位乘客，提供簡單方便、可持續和安全的共享未來移動出行體驗。

撰文：林登麗

Skate移動平台內置無人自動駕駛和純電出行等智能技術，配備可移動液壓墊及革命性全向Eagle 360球狀輪胎。 設計時尚的Sofitel En Voyage長車廂，加入細工鑲嵌木飾牆，雕塑感十足。 這個斜間紋大型玻璃箱，從外邊近乎看不到裏面，但從內裏卻可看到車外街景。 前擋風玻璃配置了透明OLED屏幕，為乘客提供娛樂之餘，又不會遮擋前方景觀。 JCDecaux City Provider是專為旅客於市內觀光而設的車廂，最多可載5名乘客遊玩。 採用大玻璃趟門設計，內裏擺放了大型3座位梳化，營造開揚又舒適的移動出行空間。 當Skate移動平台配上Pullman Power Fitness車廂，即可變成流動健身室。 SEDRIC無人駕駛純電概念車，可愛造型既年輕又新穎。 半開放式車廂配置了一塊雙面屏幕，可同時向露天及室內乘客提供路線及地圖等資訊。 小茶几內有乾坤，可隨時升起香檳及酒杯，別致又實用。 用家可透過全息投影跟隨虛擬教練的指示，利用健身器材進行有氧運動，兼可為共享底盤充電。 後排設計像一張舒適的兩座位梳化，打對面的前排猶如戲院座椅，如非使用時椅墊會自動摺起，提供更大的乘坐空間。