變靚必學！日本人氣Model瘦身大法

看花生騷的時候，台上模特兒個個樣靚身材正，身上沒有一絲贅肉，令人十分羨慕。不過她們除了天生麗質，後天付出亦不可或缺，日本人氣模特兒伊藤桃桃、福住明美及太田葉子便向大家分享維持好身材的秘方，各有不同招數及心得。請來澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）分析她們的減肥方法，並同時提供兩份營養美味兼備的健康食譜，讓大家飽住瘦身。

5大原則 遠離Junk Food 今年22歲的服裝模特兒伊藤桃桃，早於17歲便擔任雜誌《egg》模特兒，憑着甜美外表及纖巧身材有「國民小老婆」的稱號，現時更身兼化妝品及服裝品牌的監製及設計。最近她在社交媒體發表瘦10kg的5大原則，分別是吃飽前就要停止進食、無聊時不吃東西、空腹狀態睡覺、基本上只喝水及一年只吃一次垃圾食品。營養師Gloria指出，伊藤很少食零食及垃圾食物是一大瘦身關鍵，她說：「例如55g的薯片就有約299卡路里、3 粒裝朱古力亦有225卡路里，熱量超過一碗飯，很容易致肥。處於減脂期間自然要減少進食零食。」Gloria亦建議學習伊藤平日要多喝水，以體重（公斤）乘以35至40毫升，便能得出每日需要的喝水分量。因喝水不足有口渴反應，大家可能誤以為肚餓而去進食，變相攝取更多熱量。

和食為主 菜菇煲湯 擁有意大利、巴西與日本血統的時裝模特兒福住明美，憑着深邃的五官及凹凸有致的身材，曾成為著名時尚雜誌《JJ》的專屬模特兒，現時活躍於各大綜藝節目並擁有自家化妝品牌。看到她的惹火身材，應該想像不到她曾一度重達67kg，要幾經努力才減掉21kg！為了瘦身，她除了做大量有氧運動外，飲食改以較清淡的和食為主，午餐吃烤魚，晚餐食豆腐、蒟蒻、納豆來避開澱粉，並用大量蔬菜和菇類來煲湯，健康低卡又能幫助排毒瘦身。平時除了多喝水，也會自製黑芝麻香蕉豆漿。但她表示偶爾也會吃拉麵及連鎖快餐食品，因為太嚴厲的減肥方式會難以持久。Gloria表示想瘦身應學習福住食用足夠的蔬菜、菇類、水果，她說：「尤其是選擇擁有豐富膳食纖維的綠葉菜，飽腹感強有利於控制食量之餘，內有大量纖維素可以改善腸道環境，有助通便以及預防慢性疾病。」

多喝綠茶 加快消脂 曾是時尚雜誌《CanCam》專屬讀者模特兒的太田葉子，擁有日本大學法學部舉辦的「Miss Phoenix Contest 2011」冠軍光環，一度活躍於模特兒界及電視節目。美麗背後原來她的少女時代曾重達80kg，最後憑自家的減肥方法成功減掉35kg。她分享的減肥方法並不複雜，例如早晨隨身帶備一支2公升清水外出晨跑，讓自己保持飲水的習慣。另外改以進食清淡的正餐，以1日3餐為上限，期間只可吃小量水果作零食。而且減肥期間養成了喝茶習慣，會自製含有豐富水溶性植物纖維的牛油果核茶來控制食欲，既有助緩解便秘又消脂。Gloria引述美國農業部的研究指出，綠茶會加快新陳代謝和脂肪氧化的速度，而一杯綠茶（2克茶葉加200 毫升水）含240至320毫克的兒茶素（Catechins）和45毫克的咖啡因，這些因素會有協同效應加快脂肪燃燒速度，相比一杯珍珠奶茶（405卡路里）約等於兩碗飯的熱量更低脂健康，想瘦身的話不妨多喝走甜綠茶。

和食低醣低卡食譜 為了配合以上模特兒的飲食習慣，Gloria向大家分享以下兩款和風食譜，讓大家體驗不一樣的煮食體驗。

日式豆乳湯鍋（1人份） 材料：鰹魚湯包（或雞湯）、半包乾燥蒟蒻麵、2粒芝士竹輪、小量滑菇、大葱、一碗日本無添加豆乳、日本嫩豆腐、日本蛋、皇帝菜

煮食步驟： 1.用鰹魚湯包加一碗水煮2分鐘（或可用雞湯半碗加水）， 加半包乾燥蒟蒻麵、2粒芝士竹輪、滑菇、大葱煮至軟身，煮出蔬菜香味。

2.加一碗日本無添加豆乳、日本嫩豆腐、日本蛋、皇帝菜，用細火煮沸，即可享用。

營養師小貼士：乾燥蒟蒻麵半包只有22卡路里，低醣低卡，而且質地跟韓式粉絲近似，口感煙煙韌韌。另外，豆腐豆乳含有豐富蛋白質、優質不飽和脂肪、零膽固醇，可以滋潤皮膚及維持心臟健康。由於加入豆乳後容易煮滾，別長時間使用大火煲煮。

廣島蠔菇菇飯（2人份） 材料：8隻廣島蠔（約240克）、半條大葱 （切段）、2碗本菇、1杯米

調味：薑蓉1茶匙、料理酒3湯匙、味醂2湯匙、糖1/2茶匙、鰹魚粉1茶匙、日本醬油1湯匙、水2/3碗

煮食步驟： 1.將急凍廣島蠔解凍，輕力洗淨，瀝乾。

2.在鍋中加入所有調味料和大葱段，煮3分鐘。

3.輕力加入廣島蠔，開中火，煮至稍為縮細，至五成熟（約1分鐘），即停火撈起備用。

4.在電飯煲中加入一杯白米，洗米後，加入醬汁和大葱，再放上本菇後將米飯煮熟。注意本菇會出水，所以要比平時的水量減少兩成。

5.當電飯煲開始冒煙，將蠔放於飯的上面再煮5分鐘至蠔熟透，再焗5分鐘讓白飯吸收蠔汁。之後可按自己喜好加上葱花和七味粉享用。

營養師小貼士：蠔既低卡又有營養。每100克蠔（約3隻）只有68卡路里，跟一隻雞蛋差不多。而且蠔有豐富鋅質，可以增強免疫力，更幫助皮膚傷口恢復、減少發炎生痘痘。加上放入電飯煲煮即可，烹調過程快捷方便，而廣島蠔入口鮮甜啖啖肉，令人十分滿足。

跟名模食烤南瓜子 除了跟日本人氣Model學習，亦不妨向國際名模偷師。例如擁有一流身材的巴西超模Gisele Bündchen，她主張「從愛地球出發」的飲食模式， 從2016年每一餐有80%為蔬菜，大部分都是全穀類食物如小米、藜麥、豆類，也會攝取草飼牛、鴨肉以及野生鮭魚。早前她於社交媒體便推介以烤南瓜籽為零食，認為不僅是良好的蛋白質來源，更包含磷、Omega-3、鎂及鋅等多種營養成分，大家不妨試試。

撰文：羅學芝

部分圖片：互聯網

伊藤謂感到飽之前便要停止進食。 擁有標準模特兒身材的福住明美，對飲食十分講究。 以菇類和蔬菜來煲湯，健康低卡又能幫助排毒瘦身。 曾一度重達80kg的太田葉子，可算是日本減肥界知名人士。 喝綠茶能加快脂肪燃燒速度，大部分研究建議每日可飲用2至4杯。 日式豆乳湯鍋 要維持空腹狀態睡覺，所以不能食消夜了。 早前為Body Lotion拍攝廣告，福住大Show健美身材。 綠葉菜飽腹感強，有利於控制食量。 1日限定3餐，飲食也以清淡為主。 除了重視飲食，適當的運動也不可或缺。 廣島蠔菇菇飯 為了維持體態，一年只能放任吃一次垃圾食物。 福住不時在社交媒體貼出健身照片及片段，確係相當Fit。 減肥路漫長，福住偶爾也放鬆一下，品嘗炸雞等高熱量食物。 餐與餐之間只吃小量生果作零食。 澳洲註冊營養師謝詠瑩 巴西超模Gisele Bündchen推介以烤南瓜子為零食。