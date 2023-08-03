扭紋獨立屋曲折新奇
風水界有句術語叫「直無情，曲則有情」，意思指屋宅被蜿蜒曲折的水流或道路環抱，可視為吉兆；沒想到，不少外國建築師也熱衷於探索曲線設計的可行性，背後理據無非是為了給居家生活增添情趣，正如今次介紹的概念建築，呈現出曲折新奇的線條美，也體現了設計師扭盡六壬的誠意。
雪白「蜜」竇 Honey House
格林童話中的糖果屋，對孩子來說，有着說不出的吸引力，而這幢以蜜糖命名的扭紋獨立屋，相信成年人也為之嚮往。設計師是現居於杜拜的Amin Moazzen，預計建於伊朗城市凱拉爾達什特（Kelardasht），以叢林為據點，一身白色，形態獨特，像一層層忌廉，落地玻璃窗透出的橙色燈光則令人聯想蜜糖，整體設計很夢幻。
另一方面，獨立屋有不少細節反映設計師希望親近大自然，除了大量落地玻璃窗，還設有天窗，令室內變成了面向天空的開放式空間，亦有助引入自然光。再加上室內外都有植物與泳池作點綴，住客可時刻體驗綠色生活。
玉兔化身 Lake Escape
預計坐落於湖畔的「Lake Escape」，同樣屬於Amin Moazzen的構思。從概念圖所見，它以黑色為主調，形態獨特，並利用條子燈光勾勒出建築物的線條，十分搶眼，而且從不同角度看，可得出不同的形象，有時似玉兔燈籠，有時又像巨型樹葉。
室內布置方面，以古銅色為主調之餘，還滿布優美的曲線；另一邊廂，大面積落地玻璃有助採光，亦令整個空間顯得極度開揚。
巨型黑蒜 Twin Sisters House
出自Milad Eshtiyaghi Studio的概念，為一對雙胞胎姐妹度身設計，預計建於拉脫維亞（Latvia）。建築物以黑色為主調，呈現曲折的線條，賣相像一顆巨型黑蒜，當中分為左右兩個以樓梯連繫的獨立單位，隱喻兩位屋主的關係。每個單位的底層屬共用空間，上層則是私人空間，中間部分為小庭院，種有一株小樹。由於室內空間被大面積落地玻璃窗覆蓋，兼且融入不少綠色元素，令屋主足不出戶，也能跟周邊的自然環境打成一片。
無限延伸 Twin Sisters House 2
「Twin Sisters House」的第二個版本，受兩姊妹手牽手的形象啟發，貌似無限符號，寓意姊妹之間有無限的愛。建築物以黑色為主調，兩個單位完全分開，各有單獨的通道，亦可利用兩者之間的中央庭院互通。
撰文：馮子伊
圖片：互聯網
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