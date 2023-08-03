扭紋獨立屋曲折新奇

風水界有句術語叫「直無情，曲則有情」，意思指屋宅被蜿蜒曲折的水流或道路環抱，可視為吉兆；沒想到，不少外國建築師也熱衷於探索曲線設計的可行性，背後理據無非是為了給居家生活增添情趣，正如今次介紹的概念建築，呈現出曲折新奇的線條美，也體現了設計師扭盡六壬的誠意。

雪白「蜜」竇 Honey House 格林童話中的糖果屋，對孩子來說，有着說不出的吸引力，而這幢以蜜糖命名的扭紋獨立屋，相信成年人也為之嚮往。設計師是現居於杜拜的Amin Moazzen，預計建於伊朗城市凱拉爾達什特（Kelardasht），以叢林為據點，一身白色，形態獨特，像一層層忌廉，落地玻璃窗透出的橙色燈光則令人聯想蜜糖，整體設計很夢幻。

另一方面，獨立屋有不少細節反映設計師希望親近大自然，除了大量落地玻璃窗，還設有天窗，令室內變成了面向天空的開放式空間，亦有助引入自然光。再加上室內外都有植物與泳池作點綴，住客可時刻體驗綠色生活。

玉兔化身 Lake Escape 預計坐落於湖畔的「Lake Escape」，同樣屬於Amin Moazzen的構思。從概念圖所見，它以黑色為主調，形態獨特，並利用條子燈光勾勒出建築物的線條，十分搶眼，而且從不同角度看，可得出不同的形象，有時似玉兔燈籠，有時又像巨型樹葉。

室內布置方面，以古銅色為主調之餘，還滿布優美的曲線；另一邊廂，大面積落地玻璃有助採光，亦令整個空間顯得極度開揚。

巨型黑蒜 Twin Sisters House 出自Milad Eshtiyaghi Studio的概念，為一對雙胞胎姐妹度身設計，預計建於拉脫維亞（Latvia）。建築物以黑色為主調，呈現曲折的線條，賣相像一顆巨型黑蒜，當中分為左右兩個以樓梯連繫的獨立單位，隱喻兩位屋主的關係。每個單位的底層屬共用空間，上層則是私人空間，中間部分為小庭院，種有一株小樹。由於室內空間被大面積落地玻璃窗覆蓋，兼且融入不少綠色元素，令屋主足不出戶，也能跟周邊的自然環境打成一片。

無限延伸 Twin Sisters House 2 「Twin Sisters House」的第二個版本，受兩姊妹手牽手的形象啟發，貌似無限符號，寓意姊妹之間有無限的愛。建築物以黑色為主調，兩個單位完全分開，各有單獨的通道，亦可利用兩者之間的中央庭院互通。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網

無論室內外都設有泳池，並伴以綠色植物。 加入天窗，令住戶置身室內，依然可以仰望天空。 被大面積落地玻璃覆蓋，令室內空間顯得極度開揚。 「Twin Sisters House」由兩個獨立單位組成，貌似一顆巨型黑蒜，一左一右，並以梯級連接。 樓梯不會阻擋光線和景觀，設計巧妙。 「Honey House」一身白色，像一層層忌廉，賣相新奇有趣。 室內布置以白色為主調，加上橙色作點綴，洋溢暖意。 從另一角度看，「Lake Escape」猶如一片巨型樹葉。 內部布置貫徹暗黑風格，別具特色。 兩個單位完全分開，中間的小庭院可作為兩位屋主互訪的通道。 設計師希望「Honey House」能成為人們避世的安樂窩。 走型格路線的「Lake Escape」，令筆者想起兒時玩過的玉兔燈籠。 以燈光勾勒出窗戶的不規則形態，線條美更為突出。 即使置身室內，仍處處見到綠色植物。 令人聯想起無限符號的「Twin Sisters House 2」，象徵姊妹間綿綿不絕的愛。