副刊

扭紋獨立屋曲折新奇

預計建於叢林中的扭紋獨立屋「Honey House」，呈現出曲折新奇的線條美。 預計建於叢林中的扭紋獨立屋「Honey House」，呈現出曲折新奇的線條美。
預計建於叢林中的扭紋獨立屋「Honey House」，呈現出曲折新奇的線條美。
風水界有句術語叫「直無情，曲則有情」，意思指屋宅被蜿蜒曲折的水流或道路環抱，可視為吉兆；沒想到，不少外國建築師也熱衷於探索曲線設計的可行性，背後理據無非是為了給居家生活增添情趣，正如今次介紹的概念建築，呈現出曲折新奇的線條美，也體現了設計師扭盡六壬的誠意。
雪白「蜜」竇 Honey House
格林童話中的糖果屋，對孩子來說，有着說不出的吸引力，而這幢以蜜糖命名的扭紋獨立屋，相信成年人也為之嚮往。設計師是現居於杜拜的Amin Moazzen，預計建於伊朗城市凱拉爾達什特（Kelardasht），以叢林為據點，一身白色，形態獨特，像一層層忌廉，落地玻璃窗透出的橙色燈光則令人聯想蜜糖，整體設計很夢幻。
另一方面，獨立屋有不少細節反映設計師希望親近大自然，除了大量落地玻璃窗，還設有天窗，令室內變成了面向天空的開放式空間，亦有助引入自然光。再加上室內外都有植物與泳池作點綴，住客可時刻體驗綠色生活。
玉兔化身 Lake Escape
預計坐落於湖畔的「Lake Escape」，同樣屬於Amin Moazzen的構思。從概念圖所見，它以黑色為主調，形態獨特，並利用條子燈光勾勒出建築物的線條，十分搶眼，而且從不同角度看，可得出不同的形象，有時似玉兔燈籠，有時又像巨型樹葉。
室內布置方面，以古銅色為主調之餘，還滿布優美的曲線；另一邊廂，大面積落地玻璃有助採光，亦令整個空間顯得極度開揚。
巨型黑蒜 Twin Sisters House
出自Milad Eshtiyaghi Studio的概念，為一對雙胞胎姐妹度身設計，預計建於拉脫維亞（Latvia）。建築物以黑色為主調，呈現曲折的線條，賣相像一顆巨型黑蒜，當中分為左右兩個以樓梯連繫的獨立單位，隱喻兩位屋主的關係。每個單位的底層屬共用空間，上層則是私人空間，中間部分為小庭院，種有一株小樹。由於室內空間被大面積落地玻璃窗覆蓋，兼且融入不少綠色元素，令屋主足不出戶，也能跟周邊的自然環境打成一片。
無限延伸 Twin Sisters House 2
「Twin Sisters House」的第二個版本，受兩姊妹手牽手的形象啟發，貌似無限符號，寓意姊妹之間有無限的愛。建築物以黑色為主調，兩個單位完全分開，各有單獨的通道，亦可利用兩者之間的中央庭院互通。
撰文：馮子伊
圖片：互聯網
無論室內外都設有泳池，並伴以綠色植物。無論室內外都設有泳池，並伴以綠色植物。
無論室內外都設有泳池，並伴以綠色植物。
加入天窗，令住戶置身室內，依然可以仰望天空。加入天窗，令住戶置身室內，依然可以仰望天空。
加入天窗，令住戶置身室內，依然可以仰望天空。
被大面積落地玻璃覆蓋，令室內空間顯得極度開揚。被大面積落地玻璃覆蓋，令室內空間顯得極度開揚。
被大面積落地玻璃覆蓋，令室內空間顯得極度開揚。
「Twin Sisters House」由兩個獨立單位組成，貌似一顆巨型黑蒜，一左一右，並以梯級連接。「Twin Sisters House」由兩個獨立單位組成，貌似一顆巨型黑蒜，一左一右，並以梯級連接。
「Twin Sisters House」由兩個獨立單位組成，貌似一顆巨型黑蒜，一左一右，並以梯級連接。
樓梯不會阻擋光線和景觀，設計巧妙。樓梯不會阻擋光線和景觀，設計巧妙。
樓梯不會阻擋光線和景觀，設計巧妙。
「Honey House」一身白色，像一層層忌廉，賣相新奇有趣。「Honey House」一身白色，像一層層忌廉，賣相新奇有趣。
「Honey House」一身白色，像一層層忌廉，賣相新奇有趣。
室內布置以白色為主調，加上橙色作點綴，洋溢暖意。室內布置以白色為主調，加上橙色作點綴，洋溢暖意。
室內布置以白色為主調，加上橙色作點綴，洋溢暖意。
從另一角度看，「Lake Escape」猶如一片巨型樹葉。從另一角度看，「Lake Escape」猶如一片巨型樹葉。
從另一角度看，「Lake Escape」猶如一片巨型樹葉。
內部布置貫徹暗黑風格，別具特色。內部布置貫徹暗黑風格，別具特色。
內部布置貫徹暗黑風格，別具特色。
兩個單位完全分開，中間的小庭院可作為兩位屋主互訪的通道。兩個單位完全分開，中間的小庭院可作為兩位屋主互訪的通道。
兩個單位完全分開，中間的小庭院可作為兩位屋主互訪的通道。
設計師希望「Honey House」能成為人們避世的安樂窩。設計師希望「Honey House」能成為人們避世的安樂窩。
設計師希望「Honey House」能成為人們避世的安樂窩。
走型格路線的「Lake Escape」，令筆者想起兒時玩過的玉兔燈籠。走型格路線的「Lake Escape」，令筆者想起兒時玩過的玉兔燈籠。
走型格路線的「Lake Escape」，令筆者想起兒時玩過的玉兔燈籠。
以燈光勾勒出窗戶的不規則形態，線條美更為突出。以燈光勾勒出窗戶的不規則形態，線條美更為突出。
以燈光勾勒出窗戶的不規則形態，線條美更為突出。
即使置身室內，仍處處見到綠色植物。即使置身室內，仍處處見到綠色植物。
即使置身室內，仍處處見到綠色植物。
令人聯想起無限符號的「Twin Sisters House 2」，象徵姊妹間綿綿不絕的愛。令人聯想起無限符號的「Twin Sisters House 2」，象徵姊妹間綿綿不絕的愛。
令人聯想起無限符號的「Twin Sisters House 2」，象徵姊妹間綿綿不絕的愛。
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