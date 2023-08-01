搶試當造水蜜桃 超粉嫩勁Juicy

夏天就是要補水，水果也要選擇水分較多的，正值當造的水蜜桃，每個有8至9成是水分，香甜多汁又解渴。市面便有不同品種的日本時令水蜜桃登場，除了人氣品種，還有達人為大家介紹少見攻港的款式，再加上揀手貼士及冷知識，齊齊學做桃達人。

精挑細選 鮮紅實淨 提起日本水蜜桃，以和歌山、山梨、岡山和長野等地的產量較多兼最為人熟悉。當地部分果園由於種植的產量稀少，單是本土都供不應求，很少出口外國。不過高級食材入口商負責人Beth特別搜羅了幾款平常不作出口的日本水蜜桃，讓大家一飽口福。其中一款是來自擁有50年種桃經驗山梨縣內藤農園的珠寶桃（Jewelry Peach），農場為了提高桃子的質量，避免果實因互相碰上而照不到陽光，所以會分階段將花蕾及果實摘走，一棵會種出25,000個果實的桃樹最後只會摘剩500個，並從中挑選最高質的作為珠寶桃。該款桃呈圓形，鮮紅果皮細滑有光澤，果農會待完熟後採摘，甜度和香氣均達致最佳狀態，一般水蜜桃糖度約11.5度或以上，珠寶桃糖度就達14.5度或以上，口感較實淨，甜美多汁，猶如珠寶般吸引。

桃中王后 酸甜爆汁 另外，和歌山縣紀之川市桃山町擁有近400年種植桃的歷史，當地排水良好的土壤和溫暖的氣候非常適合桃子種植，出產的水蜜桃以荒川桃（あら川の桃）作商標，屬高級貨色。荒川桃一般圓潤多汁、果肉柔軟，品質以赤秀最佳，糖度在12度或以上，7月中旬前的果肉軟腍，之後的果肉質感較結實。該市的八旗農園使用了結合傳統技法和現代務農科技，將收成時間由5年縮短為3年，好處是令果實的糖含量提高。在農園芸芸眾多荒川桃出品中，Beth推介清水白桃，此品種又稱「桃中王后」，表面呈乳白色，即使完全成熟也不會像其他品種那樣變成粉紅色。果身散發甜美香味，果肉細密光滑入口即溶，糖度在12度或以上，但甜中帶些酸度，加強口感和層次，而且汁水十分充足。

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不同產地 級別各異 經營日本高級水果果欄的水果達人Jacko指今年日本水蜜桃豐收，收成期較以往提前半個月，因應日圓兌換率持續貶值，相比往年更加抵食。其中於8月當造有山梨縣盛產的白鳳桃，按果皮、糖度、口感等分成不同的級數。當中於大正時代起便種植桃的笛吹市春日居町，出品的白鳳桃以秀、特秀分類，特點是甜中帶滑、入口無渣。不得不提山梨縣另一著名產地一宮，當中最高級別的一宮白鳳桃以Premium及黑色Premium分類，後者更為高級，果皮較淺色，香氣濃郁，糖度在13度或以上。而坊間經常見到的「大糖領」，則是山梨縣御土反町出產的白鳳桃最高級別，分為綠字和黑字版大糖領，當中以黑字版最高級，外皮粉中帶白，結實爽口，糖度達13.5度或以上，水分充足。

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揀手及保鮮貼士 揀水蜜桃，果形要飽滿，果皮摸上手有些粉狀的粉殼，代表新鮮又富糖分。果椗以沒甩掉為佳，沒有香氣代表未熟，散發濃烈香氣即表示成熟可吃。保鮮方面，一般都會放入雪櫃，然後盡快食用，想延長保存期的話，不妨學習日本流行的保鮮方法，他們會用錫紙包好水蜜桃，放入雪櫃蔬菜格，可保存2至3星期。由於水蜜桃很易有瘀痕，不建議用手去摸，最好利用紙巾或棉手套拿起便不易弄瘀。

水蜜桃都分公乸？ 唔單止動物有分公乸，原來連水蜜桃都有，尾部凸起的是公，圓潤平滑而有少許凹下去的是乸，公水蜜桃據指會更加多汁和甜，下次食用可以比較一下。

去皮方法五花八門 水蜜桃果皮表面的毛毛不宜食用，享用前最好去皮，Beth指去皮方法有很多，想完整保留水果嫩滑的外形，可先用刀背輕刮去除毛毛，令皮和肉輕輕分離，方便剝皮；之後（界刂）開果皮將之撕走便成。

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

來自山梨內藤農園的珠寶桃，飽滿圓潤有層次，當造期至8月上旬。 農場會在樹旁鋪上反光物料加強光照，促使果實長出最佳的色澤及味道。 八旗農園的樹木根部和泥土會被遮蓋，主枝幹會變成Y形，據稱可縮短採收期和提高糖度。 大糖領級白鳳桃每個均要經山梨縣御坂町的部門組織認證，以黑字版大糖領為最高級，當造期至8月。 看水蜜桃果椗，沒甩掉代表新鮮。 日本人會用錫紙包住水蜜桃放雪櫃，延長保鮮期。 用刀背刮果皮，讓果肉和皮略分離，方便剝皮。 為了提升果實質量，農場會分階段將桃樹的果實及花蕾摘走。 和歌山縣紀之川市桃山町出產的荒川桃，一般圓潤多汁、果肉柔軟，每個最重約380克。 高級食材入口商負責人Beth 山梨縣春日居町白鳳桃外皮深粉紅色，分秀和特秀級，肉質滑溜而有口感，供應期至9月初。 果皮表面有毛毛和粉殼，代表新鮮度足和高甜度。 輕聞水果，富香氣即成熟可吃。 𠝹開果皮，再輕輕撕走便成。 每個珠寶桃均屬精挑細選，形狀大小色澤均十分講究。 清水白桃果肉細密光滑入口即溶，甜中帶些酸度，當造期至8月尾。 山梨一宮白鳳桃，分普通和黑色Premium級，以黑字為最高級，糖度達14或以上，當造期至9月。 水果達人Jacko 用紙巾或棉手套移動水蜜桃，不怕有瘀痕。 （左）水蜜桃尾部凸起是公，平滑凹下去的是乸。