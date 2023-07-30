煲劇打機傷眼？低頭族護眼4招

都市人機不離身，由朝到晚用手機煲劇、打機、睇訊息和電郵，長時間望住屏幕，輕則眼攰或頭暈，重則有機會令視力受損。其實眼睛作為靈魂之窗，無論大人細路都應該妥善護理，網上流傳以下4招可能幫到你！

第1招：保持適當距離 手機的理想觀看距離約30至50cm，平板電腦或手提電腦的屏幕更大，距離要60cm或以上。高度則建議在雙眼水平以下45度，如經常向上傾斜，有機會造成頸部疲勞。此外，觀看手機一段時間後，應讓雙眼休息數分鐘。

第2招：佩戴防藍光鏡 防藍光（Blue Light Block）眼鏡的原理是透過偏黃色鏡片，阻擋屏幕的有害藍光及刺激光線。一般來說鏡片黃色愈深，過濾效果愈佳，美中不足是看到的景物也會變成黃色，因此近年出現了透明防藍光鏡片，戴上後無明顯色差。

第3招：開啟護眼模式 手機屏幕會釋出420~480nm波長的藍光，想減低藍光影響，最直接方法是更改屏幕色溫，例如把屏幕變成暖色調，又或者開啟護眼或黑夜模式。另可為手機貼上抗藍光保護貼，抗藍光範圍介乎380~500nm，而且通過國際SGS檢測的產品更有保證。

第4招：按摩眼瞼防乾 當人聚精會神睇手機，不知不覺間令眨眼次數減少，眼睛表面的水分容易蒸發，繼而變得乾涸。因此大家玩手機時，除了要提醒自己多些眨眼；若在冷氣長開的地方工作，宜於電腦旁邊放一杯水，令環境維持一定濕度。另外也可做簡單的眼瞼按摩，也有助提升淚膜穩定性。

常見不良姿勢 不少人鍾意在床上側躺玩手機，這令雙眼接收到的光線不均，嚴重者有機會誘發「短暫智能手機失明」（Transient Smartphone Blindness），或使睇手機的一隻眼短暫性失色。同時建議在光線充足的環境下使用手機，有需要時可放大字體及行距。

視力初步檢查 想得知自己的視力狀況，建議找專業視光師或醫生檢查並諮詢意見。若想初步在家中Check一下的話，網上也有「蔡司網上視力檢查」，這個免費網頁可測試用戶的視力表現，包括對比視力、色覺、散光及視野檢查等。

網址︰visionscreening.zeiss.com/zh-HK

撰文︰陳志滔

透明防藍光眼鏡技術較高，但外觀跟一般眼鏡無異。 按壓示範二

向上望時，打圈按壓下眼瞼。 「蔡司網上視力檢查」網頁提供基本視力檢查。 iOS的「Night Shift」功能可將屏幕變成暖色調。 昏暗環境側躺玩手機，有機會令左右眼視力出現偏差。 按壓示範一

向下望時，打圈按壓上眼瞼。 長時間近距離煲劇睇片，容易令雙眼疲勞甚至頭暈。