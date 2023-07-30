北區農莊遊 親手摘港產香印

鮮甜多汁的香印提子，叫人一試愛上。想一親其香澤，有甚麼好得過親手摘「樹上熟」的香印呢？現在機會嚟喇，皆因又到咗港產香印提子成熟期。位於北區坪輋大埔田，專門培植及孕育本地香印提子的葡萄園，繼去年首次開放，今年再度開放予公眾進園採摘。區內其他農莊另有火龍果、龍眼及大樹菠蘿等當造水果，全部可以親手採摘，將收成的喜悅開心Share。

提子成熟時 早摘早享受 香港的天氣和水土跟日本不同，要在香港成功種植出日本品種香印提子並不簡單，由灌溉、施肥，到日照、溫度及濕度控制都十分講究。391葡萄園的果農王先生及太太，便花了不少時間和心機去研究。果園佔地約2萬平方呎，一年一造的港產香印提子生長在大型有蓋頂種植棚下，由6月底至8月是成熟時期，樹藤上掛滿一串串青綠色碩大又圓碌碌的香印。這些港產香印糖度可高達16+，一點也不遜於日韓出產的。值得一提，進園採摘是以預約制，不收入園費，只需於離開前拿着採摘的香印提子去磅重便可，售賣約$140/磅。園主表示，提子摘一串便少一串，有可能未到8月底已被摘光，建議有興趣的朋友要把握時機。

紅水晶火龍果 爽口多汁 夏天亦是火龍果的當造季節，本港幾家農莊都有自家種植場，北區有位於上水古洞洲頭的富琴有機火龍果農莊，種植了各式有機蔬果。每年6月到11月都是火龍果成熟期，園內品種以果形偏圓、果肉呈紅色的「紅水晶」為主，果味比一般紅肉和白肉火龍果還要濃，香甜多汁兼爽口。農莊主人琴姐指，園內供免費參觀，若是8月到訪，當造的還有樹上熟的龍眼、大樹菠蘿等熱帶水果，全是按重量收費，紅水晶$35/磅、龍眼$35/斤、大樹菠夢$20/斤。

打卡點1：坪洋壁畫 藝術滿Fun 提起坪輋，這區還有一條充滿藝術氣息的坪洋壁畫村。於粉嶺港鐵站乘小巴前往，只要在坪輋路九記士多路口進入坪原路，一直行至卓榮記士多，沿士多左側的小徑前行即達。村內不少房屋的外牆漆滿不同風格的壁畫，連路面、柱身、籬笆、長櫈，以至擺放路旁的物件都是七彩上身，一些樹木更掛有木板畫和以回收汽水罐製作的小風車掛飾，為鄉野小村增添色彩。

打卡點2：荷花盛放 出水芙蓉 夏天是荷花盛開的季節，離葡萄園約5分鐘步程的雲泉仙館荷花池，每年夏天都鋪滿大大片的嫩綠荷葉，以及挺拔長出池塘水面的荷花，擁擠熱鬧。出淤泥而不染的荷花，像出水芙蓉般清麗脫俗，姿態撩人，摘完香印大可順道前往打卡。

打卡點3：歷史建築 精品咖啡 難得遊北區，當然唔少得去埋《毒舌大狀》電影拍攝地之一的前粉嶺裁判法院打卡。作為香港三級歷史建築，大家除了可走進昔日法庭及拘留室等參觀，還可到大樓旁白色建築內的Cafe CoHee度過寫意悠閒的午後時光。這咖啡室是元朗錦田Cafe CoHee Studio的粉嶺分店，主要供應各式手沖及精品咖啡、意粉和輕食等。

撰文：林登麗

將香印提子加入冰凍清香的茉莉花茶，即變成富層次的自家製特飲。 園內的火龍果品種以「紅水晶」為主，果味比一般火龍果還要濃。 村內打卡位處處，吸引不少人前來打卡。（相IG：sheenalo） 除了壁畫，樹木亦掛上木板畫和以回收汽水罐製作的小風車掛飾。（相IG：kawainaricopoon） 前粉嶺裁判法院早於1961年啟用，2010年被列為香港三級歷史建築，經活化後2019年開放予公眾。 種植香印提子非常講究，包上綠色紙袋可減少日照，藉此減低提子變黃機會。 每年6月到11月是富琴有機火龍果農莊的火龍果收成期。 村屋外牆漆滿不同風格的壁畫，這一幅將新界東北的特色建築融入其中，出自德國青年畫家Karl之手。（相IG：ben_yuen_w_y） 每年夏天雲泉仙館荷花池，都鋪滿荷葉及荷花。（相IG：bernardwong_iglobal） Cafe CoHee藏身在法院大樓旁的兩層高白色建築內，內有榻榻米區用餐，供應各式手沖及精品咖啡。（相IG：coffeemeetjojo） 每年夏天，葡萄園有蓋頂種植棚下都掛滿一串串碩大的香印，至8月底前都是採摘的好時機。 遊人8月到訪，當造的還有樹上熟的大樹菠夢、龍眼等熱帶水果。 進入壁畫村的小徑，路面和柱身均畫上不同圖畫，迎接訪客到來。（相IG：nicole_cct） 荷花花期一般在每年6至8月，猶如出水芙蓉般清麗脫俗。（相IG：mcchen325）