地上最強GEMERA HV8 2,300匹破紀錄

瑞典手工超跑品牌Koenigsegg，3年前發表旗下首款4座位GT兼全球首款4座Megacar「巨獸」Gemera油電混合動力概念跑車，並預告量產時只限定生產300輛。最近終於傳來兩個好消息，第一個是落實Gemera的量產時間表，第二個是新增破盡量產車動力輸出紀錄的Gemera HV8版本，稱得上是「世一」（世界第一）GT。

全球僅限量300輛 隨着Koenigsegg在瑞典Ängelholm的Gripen Atelier廠房全新開幕，Gemera的量產計劃終於落實，最快可明年底在這新廠房投產，並於翌年上半年交付，全球限量生產300輛。廠方還進一步確認，將為Gemera提供TFG（Tiny Friendly Giant）版及新增的HV8（Hot V8）版。

兩個版本均車載廠方新開發的LSTT光速陀飛輪傳動系統、正申請專利的Dark Matter徑向磁通電動馬達、14kWh 850V高壓電池及具有四輪扭矩矢量分配功能的四輪驅動系統。兩者最大分別在於所搭載的中置引擎，Gemera TFG搭載2.0L三缸雙渦輪增壓Freevalve無凸輪軸引擎，擁有600hp馬力及600Nm扭力；而Gemera HV8的5.0L V8雙渦輪增壓引擎則有1,500hp馬力及1,500Nm扭力。配合由自家開發的Dark Matter馬達提供額外800hp及1,250Nm輸出，Gemera TFG的綜效馬力及扭力分別達1,400hp及1,850Nm；而Gemera HV8更是高達2,300hp和2,750Nm，動力輸出數值超誇張，更創下全球汽車工程一大令人驚嘆的壯舉。據廠方表示，其馬力重量比為1.11hp/kg，接近完美的1:1比例。

解構世一GT 三大最新科技

Dark Matter徑向磁通電馬達 採用具革命性的6相電力驅動技術，堪稱是當今世上最強大的汽車級電馬達。只需一具Dark Matter電馬達便可與LSTT光速陀飛輪傳動系統組成最強組合，性能較原本搭載在Gemera展示車的DDS直接驅動系統配三具Quarks電馬達為高。

LSTT光速陀飛輪波箱 以同廠超跑Jesko的LST光速傳動技術為基礎全新開發，直接取代原本搭載在Gemera展示車上、源自Regera的DDS直接驅動系統，不僅更細更輕，響應性亦更高。從光速「陀飛輪」波箱一詞，可以想像此傳動系統猶如瑞士陀飛輪腕錶般有着極高裝組工藝要求。

Hot V8雙渦輪增壓引擎 搭載在Gemera HV8身上的中置5.0L V8雙渦輪增壓引擎，以V8為基礎改造成的Hot V8，擁有1,500hp馬力及1,500Nm扭力。加埋Dark Matter電馬達提供額外800hp及1,250Nm輸出，綜效馬力及扭力輸出分別高達2,300hp和2,750Nm，創下量產車世界紀錄。

本地車訊：Mercedes-AMG A-Class 新裝上陣 型格跑魅 Mercedes-AMG換上新裝的A-Class，不僅配上新設計頭燈、AMG專用鬼面罩和取代平治三角星章的新款AMG圓形標誌，連輪圈、後定風翼、尾燈和圓形排氣喉也統統換上新設計。車廂內更標準配備新款AMG Performance軚環連按鈕，以及新一代 MBUX資訊娛樂系統等。輸港版本提供頂級型號A 45 S 4MATIC+和A 35 4MATIC選擇，兩版均標配AMG Night Package I和II，賣相更型格。

展示車A 35 4MATIC選配了火辣紅色戰衣，由2.0L雙渦輪增壓引擎純汽油動力系統，加上48V輔助電力系統和皮帶驅動起動電馬達（RSG）輕混能系統，搭配8前速AMG SPEEDSHIFT DCT，最大馬力及扭力達306hp和400Nm，0~100km/h加速4.7秒完成。而A 45 S 4MATIC+動力系統則維持不變，沿用2.0L雙渦輪增壓引擎作動力核心，最大馬力及扭力保持在421hp及500Nm的高水平。

撰文：林登麗

外觀造型跟3年前Gemera展示車相若，換上全新綠色車身，車尾一對高置大圓尾喉特設於引擎蓋兩側，一看就知不好惹。 車廂內配備碳纖多功能平底軚環、數碼化儀錶及支援Apple CarPlay的中央觸控屏幕，前排及後排各配備手機無線充電板及加熱製冷杯架。 Gemera HV8之所以能成為「世一GT」，全因廠方將3大最新自家開發的科技納入其中。 Hot V8雙渦輪增壓引擎 Gemera既是品牌旗下首款4座位超級GT，亦是全球首款Megacar，新增擁有1.11hp/kg馬力重量比的HV8版。 每張碳纖座椅的頭枕位置均有廠徽刺繡，椅背上還有搶眼的藍底黃十字瑞典國旗刺繡，強調其瑞典超跑身份。 Dark Matter徑向磁通電馬達 Mercedes-AMG換上新裝的A-Class，賣相更型格。 豪華車廂採用2+2座位布局，全車座椅更是清一色採用賽車桶椅設計，並支援電動調校，一對前座還配備電熱功能。 一對前座椅後方特設一塊多媒體觸控屏幕，為後排乘客提供包括賽道路線圖、G-Force及胎壓等行車資訊。 LSTT光速陀飛輪波箱