放暑假喇！Staycation玩餐飽

放暑假，最開心就係小朋友，家長要安排形形色色活動畀小朋友玩，多間酒店於暑假期間推出親子主題住宿，除有星級設備、活動和美食外，還有度身訂造的夏日遊戲及工作坊，讓小朋友盡情放電！

水陸娛樂滿Fun 對於精力旺盛的小朋友來說，安排多點活動來放電最好不過。黃竹坑一間五星級酒店由即日至8月31日推出「童」樂趣住宿計劃，供兩位成人及最多兩位兒童入住酒店一晚，更送上兒童用品套裝，內有專屬浴袍、拖鞋和梳洗用品，也包含有機零食和飲料。成人於指定餐廳以正價惠顧任何單點，12歲以下小童可免費享用兒童套餐。

吃喝飽足就可以開始玩，室內兒童遊樂天地提供多款體驗活動，包括DIY音樂盒、貝殼彩繪或甜品製作等，室外礁湖主題游泳池就加入水槍和泡泡機等設備，讓大家盡情玩水，另外還有兒童電動車駕駛體驗等，動靜皆宜。

（查詢電話：3555 1688）

踩單車又野餐 市中心車多人多，難得放假，遠離市區去感受藍天白雲的戶外景色最好不過。沙田一間五星級酒店由即日至8月31日推出親子假期「夏日優惠住宿計劃」，大家可入住一晚客房或套房，每間房一位11歲以下小童提供免費摺床，並可於餐廳享用自助早餐和午餐。怕熱的話，住客可用優惠價選購客房用的家庭營，在房內體驗野餐樂趣。大家亦可租單車走勻科學園或大埔海濱公園，感受戶外氣息。於星期五及六選用這個住宿計劃的兒童住客，更可於酒店的「悅趣營」免費體驗自選活動，包括創意繪畫班、樂器班、自製音樂盒、紮染體驗、扭氣球或魔術班等，選擇相當多。

（查詢電話：3723 1234）

化身小機師 小時候寫「我的志願」，總是想做專業人士，其中就包括飛機師！赤鱲角一間五星級酒店由即日至12月31日推出「小機師特色主題住宿計劃」，大家可以入住面向機場跑道的飛機主題客房，而小朋友可獲贈機師制服，7歲或以上可參加30分鐘模擬飛行駕駛體驗（最多兩套制服及兩人參加），一嘗駕駛民航客機的體驗。加指定價錢可升級至1小時課程，在飛行導師伴隨下操作飛行模擬器，於180度全景觀音效下，體驗飛行感官無與倫比。玩完還可以到餐廳享用自助晚餐，大人和小朋友都必定滿意！

（查詢電話：2286 6888）