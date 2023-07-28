近視非小事嚴重可致盲

隨着社會進步，近視已成為一個普遍現象，不少人以為近視只是單純視力問題，配眼鏡便能解決，最多只會影響儀容、生活略有不便，殊不知近視帶來的後果比想像中大得多。近視的原因是眼球過長，令光線折射進眼球時，焦點落到視網膜前方而非視網膜上，導致成像模糊不清。眼球長度愈增長，愈會拉扯眼球組織令其變薄，大大增加患上嚴重眼疾的機會。有研究顯示，600度以上近視人士患白內障、青光眼、視網膜脫落及近視性黃斑病變的風險，比正常人士高出分別3倍、6倍、22倍及41倍；度數再增長200度，風險更會翻倍，而最危險的是，這些眼疾均可致盲。