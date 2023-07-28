港鐵4大商場Summer Ecoland綠遊環「寶」盛夏
今個暑假，港鐵旗下的多個商場首度聯乘本地一眾環保創作團隊，推出Summer Ecoland綠遊環「寶」盛夏，利用回收環保物料升級再造出不同主題裝置及環保回收與自然保育展覽。當中青衣城打造成充滿夢幻色彩的升級海洋世界，場內的6米長巨型鯨魚及一系列海洋生物包括海龜、企鵝及鬼蝠魟等，均由回收膠樽及塑膠升級打造而成，與你一同暢游夏日深海。
此外，德福廣場由回收樹木升級改造成「夢幻森之谷」，PopCorn以回收膠袋及膠樽等打造成郊野營地「盛夏『膠』遊樂」，而The LOHAS康城設置「大自然探索展」，讓各位細賞環保花卉及逾百昆蟲標本。以上各港鐵商場將於8月期間為大家準備精彩活動，包括環保樂器音樂表演、升級再造環保工作坊及流動碎膠機體驗等，讓大家親身參與及感受環保再生的樂趣。
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