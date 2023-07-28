港鐵4大商場Summer Ecoland綠遊環「寶」盛夏

今個暑假，港鐵旗下的多個商場首度聯乘本地一眾環保創作團隊，推出Summer Ecoland綠遊環「寶」盛夏，利用回收環保物料升級再造出不同主題裝置及環保回收與自然保育展覽。當中青衣城打造成充滿夢幻色彩的升級海洋世界，場內的6米長巨型鯨魚及一系列海洋生物包括海龜、企鵝及鬼蝠魟等，均由回收膠樽及塑膠升級打造而成，與你一同暢游夏日深海。