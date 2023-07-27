迎接動漫狂熱！日系Coser鬥神似

暑期盛事香港動漫電玩節即將開鑼，入場除咗買到玩具、漫畫和遊戲外，更是Coser（角色扮演者）的大日子。日本的Cosplay受動漫文化影響而發展蓬勃，不單止有各式大型活動，職業Coser甚至可年賺逾5,000萬日圓。今次就同大家介紹3大日系人氣Coser，兼請來Cosplay達人教大家變裝技巧！

最高收入 一人身兼多職 Enako出身於名古屋，中學時跟熱愛動漫的好友一起Cosplay，由於擁有夢幻童顏加上34E上圍，吸引到藝能公司簽約成為女團Panache!成員。雖然不足半年便解散，但2011年Cosplay電玩角色帕秋莉‧諾雷姬而爆紅，之後商演活動更接到手軟。

目前她除了Cosplay之外，還是聲優及歌手多棲藝人，同時推出個人服裝品牌及寫真集，可謂百足咁多爪。她曾自爆年度收入有5,000萬日圓以上（折約278萬港元），令人驚覺原來全職Coser可以咁搵錢。然而這還未算最叻，她曾於2020年獲日本內閣委任為「Cool Japan大使」，負責推廣日本軟文化，認真叻女呀！

IG：enakorin

追蹤人數：約238萬人

最具人氣 認愛更受歡迎 伊織萌被封為日本神級Cosplay天才，成名於扮演《Dead or Alive》遊戲女角霞。自言是動漫狂迷的她，曾表示用電子閱讀器睇過逾2,000本漫畫。她的強項是服飾妝容皆是自己一手一腳炮製，扮演前又會做功課了解角色背景，因此還原度超高滿有角色神髓。

由於「扮嘢」有心得，又擁有F級驕人身材，她成名後獲邀拍攝寫真，又經常成為雜誌封面女郎，更不時直播打機跟網民互動。雖然去年曾爆出秘戀年長10歲的攝影師兼經理人，但大方認愛後反而更受歡迎，加上她唔錫身繼續拍攝性感福利照，難怪年屆30歲，人氣依然高企。

IG：moe_five

追蹤人數：約107.8萬人

最感神秘 半遮半露誘人 あまつまりな（Marina Amatsu）在日本Cosplay界算是神秘的存在，真名和年齡均不詳，靠着2018年推出「黑絲襪」主題的寫真集爆紅，旋即受到各大媒體關注，被網民公認她穿着絲襪有不輸二次元的魅力，於是有了「2.5次元偶像」稱號，隨後正式進入寫真界，有全裸圍裙及半裸手遮胸等大尺度照片，叫宅男瘋狂。

跟一些Coser喜歡挑戰高難度角色扮演不同，她走的路線是「露」，不是脫到一絲不掛，而是將脫的過程以不同角度呈現，像是半脫掉絲襪、掀衣服、內褲等，以扮演學生妹和女僕居多，扮演難度較低但卻叫看倌大吃冰淇淋。

IG：r_ap82_

追蹤人數：約16.2萬人

達人教路 變裝扮演心得 Cosplay發展變得愈趨專業，動漫迷對Coser裝扮的要求也愈來愈高，在香港開設了15年的Cosplay用品專賣店幻想工坊店主Ruby表示：「要扮得專業先要學識模仿動作，例如元氣角色動作要誇張、打鬥角色則有招式演練等，建議每次出場前都對鏡練習。」道具方面則從雙眼開始，動漫人物的眼珠五顏六色，佩戴鮮色隱形眼鏡會更為上鏡，扮演女角要戴大眼Con，反而扮演男角色要戴無黑邊直徑細的款式，這樣眼神會銳利一點。

Coser一般換裝次序是先化妝、後着衫，最後才戴上假髮。化妝先化八成，方便拍攝過程中微調，由於影相時被相機「食妝」，所以上色要比平時出騷更誇張。戴假髮則可令臉部顯瘦顯白，而專用假髮多為人氣角色度身訂造，較偏門的角色就要選擇基本假髮再自行修剪和染色，每個步驟都相當花心思。

Cosplay界盛事 全球矚目

「東京」Comic Market 全球最大 由Comic Market舉辦的全球最大型同人誌販賣會，簡稱Comiket或CM，入場人次高達550,000以上，新一屆將於8月12~13日在東京Big Sight舉行。場內設有專區供Cosplay愛好者拍照，也有人在此發表漫畫、動畫、首辦模型等同人作品。

「名古屋」Cosplay峰會 一較高下 早於2003年誕生的Cosplayer文化交流活動，每年夏天在名古屋舉辦，最初參與國家及地區只有4個，現已發展到40多個。新一屆將於今年8月4~6日舉行，來自世界各地初選取勝的Coser將在此一較高下。

「台灣」Cos-Show!大賞 百萬獎金 去年首度在台灣舉行，各地Coser逾千個角色扮演作品同場較勁，獎項細分為最佳妝髮、最佳道具、最佳服裝、最佳人氣等，總獎金超過100萬台幣（折約25萬港元），頒獎當天十分熱鬧。

撰文：陳志滔

名利雙收瓣瓣掂，是實至名歸的「究極No.1 Coser」。 Cosplay用品專賣店幻想工坊店主Ruby。 Comic Market舉辦的全球最大型同人誌販賣會，簡稱Comiket或CM。 人如其名，個樣超萌，動漫角色扮相維妙維肖。 臉形及眼角可透過提拉膠水及膠紙調整，使用後會有小顏效果。 早於2003年誕生的Cosplayer文化交流活動，每年夏天在名古屋舉辦。 沒有天賦巨乳，「露」遂成為她的最強武器。 扮演可愛系女生可用俗稱大眼Con的大直徑隱形眼鏡，雙眼會顯得更圓。 去年首度在台灣舉行，各地Coser逾千個角色扮演作品同場較勁。