副刊

酒店新亮點　潮游懸挑泳池

位於考艾國家公園附近的MYS Khao Yai度假村，憑巨型懸挑泳池成為網絡熱話。 位於考艾國家公園附近的MYS Khao Yai度假村，憑巨型懸挑泳池成為網絡熱話。
位於考艾國家公園附近的MYS Khao Yai度假村，憑巨型懸挑泳池成為網絡熱話。
夏天外遊度假，當然少不了在酒店泳池盡情打卡。以往無邊際泳池是搶鏡之選，不過要數近年另一股泳池熱潮，肯定是懸掛在半空的懸挑泳池！身在其中可俯瞰地面風景，令游泳更刺激好玩。現時世界各地不少酒店均引入這款泳池，其中於今年年初開幕、位於泰國呵叻府考艾（Khao Yai）的MYS Khao Yai度假村，便擁有全泰最大的透明恒溫懸挑泳池，是打卡度假的心水之選。
泰國：離地3層樓高 頂級Size
考艾距離曼谷約 3 小時車程，被聯合國環保團體評選為世界10大芬多精之都，更是泰國首座國家公園考艾國家公園所在地。MYS Khao Yai度假村位於該公園附近，位處絕美自然景觀環抱之中。度假村以簡約的純白色為主調，提供16間客房、6間泳池別墅及3房別墅，面積由61至285平方米不等，享有闊落舒適的住宿空間。不過令度假村成為話題的，卻是坐擁離地3層樓高、全泰國最大的透明懸挑恒溫泳池，泳池由酒店頂樓延伸出去，住客游泳時可透過透明池底看到泳池下的雅座及路過的行人，感覺猶如懸浮於空中，相當過癮。度假村以「客房內體驗」為理念提供一系列個性化服務，除了有健身器材供應外，住客還可享受邊食爆谷及雪糕、邊睇電影的 Movie and Chill服務，住在泳池別墅的話更可享用漂浮早餐。用餐方面，設有一間全日制餐廳CHA LA，配備Parilla烤爐，大廚於世界各地搜羅最優質的牛肉等食材，炮製香噴噴菜式。度假村只接待13歲以上住客，房價每晚THB6,600 起（約HK$1,500）。
網址：https://rb.gy/r602f
意大利：暢泳兼賞 山脈風光
要數世界知名的「懸挑泳池」，又怎可不提意大利瓦爾道拉（Valdaora）的Alpin Panorama Hotel Hubertus呢？酒店位處海拔1,350米的普斯特谷（Puster Valley）中，由Gasser家族營運，經著名NOA建築事務所改建後，成為一房難求的高級酒店。總佔地約7,000平方米，共有74間客房及套房，設施方面有餐廳、酒窖、桑拿房、健身室、游泳池及帶有全景露台的休息室等，不過令酒店聲名大噪的關鍵是其飄浮於雲霄的懸挑泳池Sky Pool，離地約12米，長達25米，底部以堅實的松木樹幹支柱承托，並於末端設有玻璃底部，打造出強大的通透感，於泳池暢泳可多角度觀賞山脈的壯麗風光，而且泳池水溫常年保持在33℃左右，極為舒適。最近酒店再請來NOA團隊加建Heaven & Hell水療中心，外觀像上下顛倒的小屋，上層設有恒溫按摩池、全景淋浴間與更衣室，下層則有桑拿房、漩渦浴池及冰室，同樣掀起話題。酒店因應季節會舉辦不同活動，例如行山、踏單車及滑雪等，各適其適。房價每晚€203起（約HK$1,786）。
網址：https://rb.gy/yn9kw
美國：經典建築 俯瞰鬧市
作為美國德州第三大城市的達拉斯（Dallas），當地亦有因懸挑泳池而享負盛名的酒店The Joule Dallas。酒店前身為建於1920年的國家銀行大樓，經著名設計師Adam D.Tihany進行改造後，成了當地地標酒店。最大亮點是位於10樓的泳池，懸空建於酒店的一側，向外伸出約2.4米，距離地面約40米，盡頭的透明設計加上淺藍的水色，看起來像是飄浮於空中的魚缸。在泳池中暢泳，夠膽量的話可游至泳池邊緣，鳥瞰市中心街道的繁華景象。酒店提供160間客房，面積由212至2,500平方呎不等，當中4間為頂層豪華閣樓套房。設有兩間餐廳和3間酒吧，其中有由屢獲殊榮的調酒師Gabe Sanchez坐鎮的Midnight Rambler酒吧，提供獨特的雞尾酒選擇。其他設施包括一間佔地8,000平方呎的水療中心、Weekend Coffee手工咖啡店、健身中心等。不得不提的是，酒店的公共空間會輪流展示Richard Phillips、Adam Fuss等重量級藝術家的作品，還有30呎高、來自藝術家Tony Tasset的現代雕塑藝術作品《眼睛》於戶外空間擺放，叫人大開眼界。房價每晚US$319起（約HK2,488）。
網址：https://rb.gy/pxh8u
撰文：明藹寧
圖片：互聯網
泳池離地3層樓高，無論向下望，或是從地面向上望，觀感都非常震撼。泳池離地3層樓高，無論向下望，或是從地面向上望，觀感都非常震撼。
泳池離地3層樓高，無論向下望，或是從地面向上望，觀感都非常震撼。
設有私人恒溫泳池，可享用漂浮早餐，打卡一流！設有私人恒溫泳池，可享用漂浮早餐，打卡一流！
設有私人恒溫泳池，可享用漂浮早餐，打卡一流！
度假村以「客房內體驗」為理念提供一系列個性化服務，包括供應健身器材。度假村以「客房內體驗」為理念提供一系列個性化服務，包括供應健身器材。
度假村以「客房內體驗」為理念提供一系列個性化服務，包括供應健身器材。
置身泳池中，與天地有融為一體之感。置身泳池中，與天地有融為一體之感。
置身泳池中，與天地有融為一體之感。
房間以和暖色調設計為主，呈現優雅舒適氣氛。房間以和暖色調設計為主，呈現優雅舒適氣氛。
房間以和暖色調設計為主，呈現優雅舒適氣氛。
從高空俯瞰泳池，宛如城市空中的一個藍色魚缸。從高空俯瞰泳池，宛如城市空中的一個藍色魚缸。
從高空俯瞰泳池，宛如城市空中的一個藍色魚缸。
The Lumen Penthouse房型面積有2,500平方呎，共有兩層，設計奢華。The Lumen Penthouse房型面積有2,500平方呎，共有兩層，設計奢華。
The Lumen Penthouse房型面積有2,500平方呎，共有兩層，設計奢華。
度假村提供16間客房，以及6間泳池別墅和3房別墅。度假村提供16間客房，以及6間泳池別墅和3房別墅。
度假村提供16間客房，以及6間泳池別墅和3房別墅。
3房別墅MYS Villa設有私人透明底泳池，即使在室內，泳池情況亦一目了然。3房別墅MYS Villa設有私人透明底泳池，即使在室內，泳池情況亦一目了然。
3房別墅MYS Villa設有私人透明底泳池，即使在室內，泳池情況亦一目了然。
全日餐廳CHA LA配備Parilla烤爐，以高質牛肉菜式馳名。全日餐廳CHA LA配備Parilla烤爐，以高質牛肉菜式馳名。
全日餐廳CHA LA配備Parilla烤爐，以高質牛肉菜式馳名。
Heaven & Hell水療中心外觀就像上下顛倒的小屋，上層設有恒溫游泳池，下層則是桑拿房等設施。Heaven & Hell水療中心外觀就像上下顛倒的小屋，上層設有恒溫游泳池，下層則是桑拿房等設施。
Heaven & Hell水療中心外觀就像上下顛倒的小屋，上層設有恒溫游泳池，下層則是桑拿房等設施。
在壯闊的山脈包圍下做Spa，感覺特別放鬆。在壯闊的山脈包圍下做Spa，感覺特別放鬆。
在壯闊的山脈包圍下做Spa，感覺特別放鬆。
酒店不同角落都放置了博物館級數藝術品，帶給住客一趟藝術之旅。酒店不同角落都放置了博物館級數藝術品，帶給住客一趟藝術之旅。
酒店不同角落都放置了博物館級數藝術品，帶給住客一趟藝術之旅。
雞尾酒吧Midnight Rambler布置時尚富格調。雞尾酒吧Midnight Rambler布置時尚富格調。
雞尾酒吧Midnight Rambler布置時尚富格調。
泳池別墅客廳及房間分明，設計寬敞。泳池別墅客廳及房間分明，設計寬敞。
泳池別墅客廳及房間分明，設計寬敞。
不少浴室亦享有周邊山林美景。不少浴室亦享有周邊山林美景。
不少浴室亦享有周邊山林美景。
Alpin Panorama Hotel Hubertus設有離地約12米、長達25米的懸挑泳池，吸引世界各地的旅客前來打卡。Alpin Panorama Hotel Hubertus設有離地約12米、長達25米的懸挑泳池，吸引世界各地的旅客前來打卡。
Alpin Panorama Hotel Hubertus設有離地約12米、長達25米的懸挑泳池，吸引世界各地的旅客前來打卡。
可以邊焗桑拿邊賞壯麗山景，絕對是一流享受。可以邊焗桑拿邊賞壯麗山景，絕對是一流享受。
可以邊焗桑拿邊賞壯麗山景，絕對是一流享受。
始建於1920年的The Joule Dallas前身為達拉斯的國家銀行大樓，於2008年由著名設計師Adam D.Tihany進行改造成現今模樣。始建於1920年的The Joule Dallas前身為達拉斯的國家銀行大樓，於2008年由著名設計師Adam D.Tihany進行改造成現今模樣。
始建於1920年的The Joule Dallas前身為達拉斯的國家銀行大樓，於2008年由著名設計師Adam D.Tihany進行改造成現今模樣。
來自藝術家Tony Tasset的作品《眼睛》於酒店的戶外空間擺放，是打卡熱點。來自藝術家Tony Tasset的作品《眼睛》於酒店的戶外空間擺放，是打卡熱點。
來自藝術家Tony Tasset的作品《眼睛》於酒店的戶外空間擺放，是打卡熱點。
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