廚餘勁有用 驅蚊又除臭

據環保署公布的資料顯示，光是2021年，香港就有567萬公噸的固體廢物被棄置在堆填區，龐大的廢物量令3個堆填區日漸飽和。想達致減廢的目標，除了減少產生外，廢物利用亦是其中一個途徑，每日丟棄量逾3,000公噸的廚餘便有不少「寶物」存在，例如橙皮、咖啡渣及茶葉渣，網上便流傳不少善用之法，只要略花心思，便可為生活起居帶來多種好處，丟棄前記得先停一停、諗一諗。

橙皮：天然蚊香 橙皮用處多多，光是在網上流傳的熱門用法便有以下3種。其一是用來驅蚊，把橙皮切成幼絲並曬乾，放入紗袋或布袋製成驅蚊袋。又或是把它曬乾當蚊香來點燃，如果點不着，可嘗試隔火烘烤，透過熱力將橙皮的氣味釋放，達致驅蚊之效。橙皮還有去味及去漬的用途，前者可直接把橙皮放入雪櫃去除異味，後者可以橙皮沾點鹽擦走鋁鐵製廚具或瓷器上的油漬。

咖啡渣：清洗好幫手 沖泡完咖啡後，剩下的咖啡渣亦有多種用處，最廣為人知的莫過於是吸濕、吸味，將之放入茶包袋或紗布袋製成除味防潮包，可放在雪櫃、鞋櫃之類有味環境中。網上同時流傳把咖啡渣混合到不同的清潔液中藉以加強清潔力，如混合清潔劑來刷洗瓷磚縫隙、爐灶等可更好地去除污漬油漬，又或混合洗手液洗手可去除煮食時葱薑蒜、生肉等食材留下的味道。

茶葉渣：吸濕去油 無論是傳統茗茶抑或奶茶留下的茶葉渣，同樣是家中好幫手。茶葉渣跟咖啡渣一樣可吸濕吸味，而且殘留的單寧酸更有殺菌作用。用法亦大同小異，在泡完茶後隔水曬乾，放入紗布袋或茶包袋等，即可自製成吸濕除味包。另外，如若洗碗洗不清油膩時，也可嘗試放入茶葉渣，然後用洗碗布擦洗，既有助去除油污，並留有茶葉的清香。

撰文：馮子伊

部分攝影：方偉堅