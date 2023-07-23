大暑熱辣辣 室內競速「深」度遊

轉眼就來到二十四節氣中的大暑，要數近日的天氣不是酷熱難耐就是打風落雨，面對如此陰晴不定的天氣，惟有進行室內活動才可避暑；加上自通關以來，不少人都選擇於周末及假期北上吃喝玩樂，故今次為大家介紹深圳最新的室內玩樂好去處，項目之多玩足成日都冇問題。

深圳最大 超酷運動玩樂場 今年開業的「PARTYDAY運動超樂場」位於深圳龍崗區一商場6樓，佔地達1萬平方米，提供逾50種玩樂項目，包括賽車、射擊、籃球、桌球、VR、飛鏢、高爾夫、保齡球、真冰冰場、體能拓展等，可謂應有盡有。此外，場內還融合了餐飲、潮玩、微醺、藝術、元宇宙等新勢力文化，一次滿足大家多個玩樂「願望」，大人細路都有得玩，無論是作為朋友聚會或親子出行都非常合適。

必玩高空滑軌梅花樁 機動遊戲向來是不少年輕人至愛，戶外大型的項目固然好玩過癮，之不過為了「避暑」，一於盡玩室內機動遊戲吧！場內特設多款刺激感十足的小型機動遊戲，想挑戰膽量的必玩高空滑軌，於腰間繫上安全帶後要自己踏出高台向目的地滑行，最特別的地方是有別於一般直線滑軌， 它是U字形會轉彎的，刺激好玩得多！

看功夫影片及舞獅表演就見得多梅花樁，大家又有無興趣試呢？場內有個小型梅花樁，有高有低，考膽量及平衡力，夠定力的可以兩腳慢慢行，膽怯的也可以手腳並用，玩時都可以放心，因為一定要繫上安全帶才可以上樁呢！

超級清涼 冰天雪地任我行 說到要擺脫夏天的高溫，有甚麼比走進冰雪的世界來得徹底？也是今年新開幕、位於深圳龍華區觀瀾湖生態運動公社的「卡魯冰雪世界」，佔地約1.2萬平方米，由室內滑雪館、滑冰館（二期建設）和綜合服務館組成，可進行室內冰雪運動培訓、比賽和大眾冰雪娛樂。其中的滑雪館面積約5,400平方米，分為滑雪區、娛雪區和遊樂區，採用模擬造雪技術，雪質接近天然粉雪，並把溫度保持在-3℃至-5℃，絕對是夏日消暑的首選之一。

高溫下堆雪人超好玩 說的高溫當然是室外，室內維持在攝氏零下，除了到滑雪區滑雪外，也可以到娛雪區內的異域風情小鎮、雪國營地等多個場景玩樂打卡。至於雪地最佳親子活動非堆雪人莫屬，爹哋媽咪大可以和小朋友來個大激鬥或合作堆出可愛雪人。

周邊好玩推介 熱點1：浪漫秘密花園

室內雖好，但要與大自然打打卡，還是可分少許時間到室外走一走，開車車程距離冰雪世界約10分鐘有一個設計唯美的桔塘小院；由荒廢數十年的荒地、舊房子改造而成，遍布綠色植物，並以色彩繽紛的花作點綴，隨手一拍都非常亮麗。大家可以在此打卡之餘，店內供應烤肉、下午茶、圍爐煮茶、圍爐冰茶等套餐，拍照、醫肚兩不誤。

熱點2：多元手工藝場

一動後不如一靜，在冰雪世界附近有一個面積達4,300平方米的手藝工場，4層樓內集木藝、布藝、陶藝、皮藝、紙藝、軟陶、玻璃、金工、 雅集、彩繪、非遺、雕塑、花植美學等13大手工藝術體驗室或工作坊和少兒美術、藝術攝影空間，讓各個年齡層都可以享受手作樂趣。早前場內還舉行期間限定的「綺莉莉莉絲的夢幻空間─趙綺莉個展」，裝置令人猶如闖入了愛麗絲夢遊仙境般，打卡一流；展期暫定至8月初。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網、小紅書@袁呱呱、PARTYDAY

約齊三五知己大玩碰碰車，撞走一身悶氣與暑熱！ 玩到攰還可以到場內的輕餐區或Live House抖一抖，後者還有不定時的現場表演呢！ 場內提供滑雪服、雪鞋、滑雪板、手杖和頭盔等滑雪裝備，兩手揈揈都隨時玩得！ 店內供應烤肉、圍爐冰茶等套餐，肚仔餓都冇有怕！ 時下流行的競技運動，真人CS生存遊戲必佔一席位。 考眼界就梗係要去玩射箭同飛鏢。 由荒廢數十年的荒地、舊房子改造而成的「秘密花園」，猶如世外桃源。 童話氛圍十足的夢幻展覽空間，打卡一流。 追求刺激？就要來玩不同的高空遊戲啦！ 滑雪館設有寬20米、長逾百米、落差約10米的滑雪道。 院內有多個打卡位，處處見心思。 小女孩與兔子帶你走進奇幻世界。