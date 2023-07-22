Open Top單座純電概念向經典致敬

Vision 357 Speedster為慶祝保時捷成立75周年而特別打造的全新無頂開篷純電概念跑車。

為慶祝保時捷（Porsche）成立75周年，廠方發表以經典356 No.1 Roadster為靈感，並基於718 GT4 e-Performance技術基礎而製造的Vision 357 Speedster無頂開篷純電概念跑車。另一邊廂，Triumph TR25純電概念跑車不約而同採用單座位Open Top設計，藉着劃時代設計，雙雙向傳奇經典致敬。

Vision 357 Speedster 復古科幻 在Vision 357 Speedster身上有不少向經典致敬的設計，例如融入車身四點式圓頭燈、四橫間尾燈組以至車尾粗直間紋圖案，一看便令人聯想到經典的356車型。概念車以獨特的Marble Grey淺灰與Grivelo Grey Metallic深灰兩種色調配搭，並在配備碳纖輪蓋和中央鎖的20吋鎂合金輪圈進一步延伸，一對前輪碳纖輪蓋漆上深灰色，後輪則沿用淺灰色，盡顯超跑魅力。

頭冚及車身兩側均有獨特的75周年紀念拉花，其中頭冚上的拉花特別加入1948和2023字樣，而兩側的拉花則注入由設計師專門繪製的漫畫風格獨角馬。設計像迷你機翼的電子側鏡下方，更是跟頭冚一樣配備邁阿密藍色機械式復古板扣。常見於Open Top無頂開篷跑車的單座位配「後車廂蓋」設計，車廂以編織碳纖維物料鋪陳，複合碳纖物製賽車椅配備Racetex椅墊及Miami Blue六點式安全帶，碳纖飛扶壁防滾結構緊連在座椅後方。賽車軚環的12點及6點位置和駕駛模式旋鈕等注入跟車身沿出一轍的邁阿密藍色細節點綴，其前方的儀錶採用透明設計，極具科幻感。

Triumph TR25 新舊融合 另一邊廂，Makkina汽車設計工作室最近特別展出一款名為Triumph TR25的純電概念Open Top跑車，以慶祝英國汽車品牌Triumph誕生100周年兼自家工作室成立25周年。更具意義的是獲得擁有Triumph商標的BMW集團授權，使之成為近40年首款掛上其廠徽的概念車。

它以BMW i3 S底盤平台構建而成，車身離地距再要低30mm，加上低重心和接近50:50重量分布，寬大輪拱內配備21吋雙色合金輪圈及Pirelli P Zero輪胎。至於充滿時尚簡約設計美學的造型，則是向1953年Triumph TR2無頂開篷跑車致敬，可說是一次新舊融合及展示團隊設計實力之作。新車線條乾脆利落，擁有靈感沿襲自經典TR2的深前進氣口、雙圓頭燈及單座位旁平蓋等設計元素。一對LED圓頭燈別出心裁地顯現25字樣，並採用長而垂直的LED尾燈。單座位車廂設計極盡精簡，配備一張賽車座椅、軚環、鋁金合加速及制動腳踏等；軚環前方還設有一個極具復古未來感的儀錶，以顯示車速、電量及行駛里程。

本地車訊：經典波子車型 首次抵港亮相 乘着保時捷75周年及其經典911車系面世60周年，香港方面也舉辦了連串慶典活動，展出多款特別版911跑車，當中品牌迄今為止合法公路行駛的911車系之極致型號911 GT3 RS，以及全球限量僅1,250輛的911 Sport Classic，更是首次在港亮相；同場還展示了718 GT4 RS和911 Carrera T等車型。此外，廠方提及正全力向電動化推進，旗下Macan EV將於2024年於香港市場推出，而全電動718車型亦計劃於未來5年亮相，緊隨其後的將是全新D級電動車，更多混能及BEV車型將會陸續登場。

撰文：林登麗

不僅完美融入車身的四點式圓頭燈，車尾的粗直間紋及四橫間尾燈組設計都是向經典致敬。 複合碳纖物製賽車椅配備Racetex椅墊及Miami Blue六點式安全帶。 以BMW i3 S底盤平台構建，造型充滿時尚簡約設計美學，乃是向1953年TR2無頂開篷跑車致敬。 深前進氣口、雙圓頭燈設計靈感源自經典TR2，一對LED圓頭燈還顯現出25字樣。 兩側的75周年紀念拉花下方，特別注入由設計師專門繪製的漫畫風格獨角馬。 賽車軚環注入邁阿密藍色細節，前方的透明儀錶更是安裝在轉向柱上。 賽車座椅設計獨特時尚，能為駕駛者提供十足身體支撐與承托。 911 GT3 RS（左）及911 Sport Classic（右）等車款抵港，當中911 GT3 RS是廠方迄今為止合法公路行駛的911車系中最極致型號，紐布寧北環賽道單圈時間僅6分49.328秒。而全球限量1,250輛的911 Sport Classic，外觀靈感源自經典的Original 911及911 Carrera RS 2.7。 邁阿密藍色機械式復古板扣，可見於前輪拱後方Speedster標誌旁。 Triumph TR25是Makkina慶祝汽車設計工作室成立25周年，以及汽車品牌誕生100周年而打造的純電概念Open Top跑車。 單座位車廂設計精簡，軚環前方設有極具復古未來感的儀錶。