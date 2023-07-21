香港IG網紅夏日瑜伽鬥Fit

俗語有云「冬病夏治」，每逢夏天都應該把握機會強身健體，以防寒冷天氣抵抗力較弱時病毒入侵。香港不少女士都愛做瑜伽，除了有助減肥，還能改善體態呈現曲線美，以及紓緩各種腰背痛症。今次訪問幾位香港IG網紅都是瑜伽導師，分享瑜伽各種好處之餘，還有獨到的瘦身美麗秘方，大家不妨從中偷師。

「最精明」雙子座 揀衫褲有心得 雙子座的Kelly Chan動靜皆宜，喜愛畫畫又鍾意健身跳舞，擔任瑜伽教練已有5年。她大讚瑜伽好處多多：「我本身係瘦底，玩瑜伽後線條好咗好多，而且改善埋身體循環系統，少咗水腫連帶濕疹都冇咗。」她建議初學者可上網參考，設立短期健身目標去完成，以獲得成功感。她補充：「健身和瑜伽都是一世的事，把它融入生活自然冇咁易放棄。我希望自己的正能量可以感染其他人，鼓勵佢哋日日做Exercise。」其實她揀選瑜伽衫褲都有心得，認為歐美牌子未必適合亞洲人，所以購買前一定要試身，不要為了顯瘦而買細一個碼，啱Size先至最好睇！

IG：kelly_fitnessdaily

追蹤人數：約6.3萬人

「最有計」活潑女 建議小班開始 Venus Ko擁有典型人馬座性格，活潑好動熱愛旅行。她以前經常覺得肌肉繃緊，走兩步路已覺得疲累，但玩咗瑜伽兩年後，問題便一掃而空。「現在身體柔軟度高咗，不會成日覺得攰。後來我將興趣化為事業，考獲200TT瑜伽導師資格便開始教地面瑜伽。」她表示初接觸瑜伽的話，應從小班基礎課堂開始，在沒有競爭壓力的環境下輕鬆學習動作及如何避免受傷，待有興趣再深造下去。目標方面，原來Venus擁有自己的瑜伽服品牌，仲滿懷大志咁講：「依家我想考埋空中瑜伽同埋普拉提證書，除咗希望有更多人穿上我嘅瑜伽服做運動，將來仲想開設一間瑜伽Studio。」

IG：vko1215

追蹤人數：約8.4萬人

「最健美」舞蹈員 改善寒背姿勢 處女座愛追求完美，Kaka Chan也不例外，本身是演員及舞蹈員的她為了改善體態，早於10年前開始接觸瑜伽，她表示：「鍛煉後身體柔軟度有明顯改善，對跳舞等工作有好大幫助。而且我是一個常常給自己很大壓力的人，瑜伽有好多冥想和呼吸練習，使我可以冷靜平復下來。」Kaka當了瑜伽老師6年，主力教授Hatha Yoga及空中瑜伽，她指都市人經常有圓肩和寒背等毛病，建議初學者可做些貓牛式（Cat-Cow）、穿針式或Cobra等瑜伽動作來放鬆身體，不但能促進脊柱的靈活度和柔韌度，同時能紓緩緊張情緒。

IG：kakachan_0827

追蹤人數：約10.8萬人

免費App自學動作

語音導航 《Down Dog》又稱下犬瑜伽，提供超過60,000種不同配置，可按需要選擇強度、時間及肌肉群，配合日程表助用戶度身訂造瑜伽練習。所有示範短片都具有語音旁白，使用時毋須睇住手機屏幕，更能專注於調整姿勢動作。另可讓用戶預先下載離線內容，就算去到收不到信號的戶外大自然，都可以隨時玩瑜伽。

類型眾多 《Yoga Studio》圖文並茂收錄超過280種瑜伽動作，涵蓋初學者及高階用戶需要，讓各位通過影音一邊觀看一邊練習。另支援搜索功能，可找出想要的導師、訓練類型、程度及目的等，完成後更可收藏以便日後複習。程式還提供孕婦瑜伽、調息瑜伽、嘻哈瑜伽及親子瑜伽等特別內容，照顧不同人士需要。

廣受歡迎 《每日瑜伽：健身＋冥想》全球有逾6,000萬用戶，是最受歡迎的瑜伽App之一。提供超過70種練習計劃、500個課程及海量體式庫，所有課程均由擁有10年以上授課經驗的專業認證瑜伽導師親自打造，涵蓋阿斯湯加、哈達、流瑜伽、陰瑜伽等。強大的社交群組，讓用戶間可分享訓練心得，也能結識到朋友。

變種瑜伽添趣味

Bubble Yoga 氣泡保護 在疫情期間興起的氣泡瑜伽，為了避免各人近距離接觸，每位參與者都要在透明的球形「氣泡」內做瑜伽。所有工具在上堂前經過全面消毒，確保衞生安全。此外，由於氣泡有防水作用，所以在下雨天也能於戶外上課操練。

SUP Yoga 水上平衡 又稱作水上瑜伽，所有動作均在站立划槳滑浪板（StandUp Paddle簡稱SUP）上進行，由於水上較難平衡，比起地面做瑜伽更講求專注力，令核心肌群得到更全面的訓練效果；而且走出戶外也能真正與大自然融為一體，故近年開始引入香港。

Beer Yoga 融入美酒 瑜伽有助舒展身體各部位，酒精則能放鬆心情，讓人更專注於體式練習。故有教練嘗試將啤酒樽融入動作之中，例如一邊站立拉弓式一邊拿着酒樽，更有效拉伸肌肉。除了Beer Yoga之外，外國亦有Wine Yoga、Whiskey Yoga等配搭紅酒或威士忌做瑜伽。

撰文：陳志滔

既是瑜伽導師，也曾參加健身比賽，長時間保持身形健美。 《Down Dog》 Bubble Yoga 籌備多時的自家瑜伽服最近面世，目標是希望更多人穿上。 《Yoga Studio》 SUP Yoga 擅長Hatha Yoga及空中瑜伽，雖然已為人母，但身材依然好好。 《每日瑜伽：健身＋冥想》 Beer Yoga