別墅玩「花」樣非同凡響

「Birds Of Paradise Villa」的形態獨特，設計靈感來自天堂鳥。

花，有令人眼前一亮、喜出望外、愛不釋手的美態，作為居家點綴，還可給沉悶的生活增添動人的色彩與生氣。假使有朝一日能住進繽紛的花卉，豈不妙哉！有建築設計師發表了一系列前衞花宅，在自然生態的襯托下，如世外桃源，一旦建成，人類就可以像仙子或精靈，體驗非凡生活。

Birds Of Paradise Villa 在International Golden Trezzini Awards中獲頒Special Mention Certificate的得獎作，設計師從天堂鳥（又名鶴望蘭）得到啟發，其形態似飛鳥，獨特而優雅，被譽為室內植物界女王，加上表面呈鮮艷的紅色，十分吸睛。該幢概念別墅由兩部分組成，下層為泳池，上層則為起居區，當中又分兩層，除了寢室，還設有前廳（Lobby）、茶水間、用餐區、衣帽間、陽台等等，應有盡有。

Orchid Villa 構思建於岸邊岩石的豪華別墅，以人稱「花中君子」的蘭花為造型，利用彎曲的竹片來組裝，竹子上覆蓋着半透明的粉紅織物，看起來像布滿紋理的花瓣，結構穩固又不失美態，在內部燈光的映襯下，花朵還會變色呢！設施方面，別墅上層露台設有泳池，下層則為起居室，並連接着懸臂吊床，讓屋主可盡享湖光山色。

Hideout Lotus Bamboo Villa 貌似一朵巨型蓮花的概念別墅，以一根根竹子交織而成，造型優雅。上層建築為起居區，採用木質地板，跟其竹製花邊融為一體；它的底部好像一張巨大藤桌，由3根寬大的竹軸和4根互相交疊的竹柱撐起，使別墅下方多了一個戶外區域，可擺放座椅、吊椅、桌子等，配合周邊的燈串，可為屋主提供一個氣氛浪漫的聚會或休閒空間。

同場加映：Maple Leaf Luxury Bamboo Villa 所謂「牡丹雖好，終須綠葉扶持」，很多時被視為花兒陪襯的葉子，也有當主角的本錢，其中可以變黃變紅的楓葉，甚至比不少花朵還要搶鏡！這幢以楓葉為造型的豪華別墅亦不例外，上層的葉子輪廓優美，布置以木色為主調，在燈光映襯下，非常吸睛。楓葉的中間部分採用開放式設計，為屋主提供聊天、觀景、用餐、進行BBQ活動的空間，其前方更連接泳池。楓葉兩側為臥室和洗手間，前者更連接懸臂吊床，讓住客可以盡情享受融入大自然的度假生活。

設計師知多啲 既是建築設計師，又是3D藝術家的利亞納蓋（Thilina Liyanage），來自斯里蘭卡首都科倫坡（Colombo），擅長使用3D可視化軟件來實現各種奇思妙想，靈感則來自花卉、鳥類、哺乳動物、海洋生物等大自然元素，並盡量在選材方面融入木、竹等天然物料，代表作包括「Safari Observation Deck」、「Moose Observation Deck」、「Forest Private Cabin」等等。

撰文：馮子伊

圖片：互聯網