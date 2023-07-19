HKMU LiPACE提供7個SSSDP高級文憑課程 共530個資助學位

香港都會大學李嘉誠專業進修學院（HKMU LiPACE）於2023至24學年將開辦16個全日制高級文憑、2個全日制文憑及應用教育文憑課程，當中有7個高級文憑課程獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP），包括「醫療護理」、「數碼時裝設計」、「工程學（土木工程）」、「室內設計」、「度假區及主題樂園管理」、「旅遊及航空業」以及「旅遊及款待業」，合共530個資助學額。HKMU LiPACE亦會向「幼兒教育」、「健康及分子檢測」及「應用樂齡科技」高級文憑課程的學生提供獎學金。

HKMU LiPACE以職專教育為辦學宗旨，除了以上10個獲SSSDP資助或設有獎學金的高級文憑課程外，亦因應社會需要開辦了「寵物護養及動物輔助治療」、「工商管理」、「犯罪學」、「心理學」、「創意文化及媒體實務」以及「日本研究」等6個高級文憑課程。以「寵物護養及動物輔助治療」為例，該課程特別針對教授寵物美容及動物輔助治療的專業知識和技能，以配合寵物相關行業的迅速發展需要。

HKMU LiPACE高級文憑課程的學生均有機會按修讀學科獲安排到不同機構實習。若學生在實習期間表現優異，有機會獲實習機構如香港海洋公園、怡中航空服務、洲際酒店集團等聘為全職員工。此外，每年HKMU LiPACE高級文憑課程學生均有機會獲得政府或學院的資助，到海外或國內進行學術交流，擴闊視野。

在升學方面，HKMU LiPACE與多間本地及海外專上院校簽訂了協議，高級文憑課程的畢業生可申請升讀相關學士學位課程第3年或豁免部分學分。例如「寵物護養及動物輔助治療」的畢業生在成功入讀台灣大仁科技大學的寵物美容學士課程後，可獲豁免部分學分。

由即日起至7月31日，基礎課程文憑及毅進文憑課程學生或畢業生，以及應屆香港中學文憑（DSE）人士於網上或即場報讀HKMU LiPACE高級文憑及文憑課程，可獲豁免報名費。同時，根據HKMU LiPACE的收生準則，報讀人士有機會獲得直接或有條件取錄。

香港都會大學李嘉誠專業進修學院（HKMU LiPACE）

7月19日至21日

全日制課程即場、網上 同步收生

7月31日或之前報名可獲豁免報名費

親臨葵興校園

時間：9:00am~6:00pm

地址：九龍貿易中心第2座8樓（港鐵葵興站E出口）

電話：3120 9988

電郵：lipace@hkmu.edu.hk

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