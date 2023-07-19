浸大國際學院 「2+2」無縫銜接升學

香港浸會大學國際學院（CIE）是浸大於2000年成立的自資學院，開辦29項副學士及11項自資學士學位課程，涵蓋人文及語言學、商學、傳理學、應用科學，以及社會科學等不同範疇，迎合不同學習需要及能力的同學，培育社會不同行業的人才。學院積極拓展「2+2」升學模式，同學完成兩年副學士後可選擇銜接浸大自資學士學位課程，或升讀其他學士學位課程。

設「4年自資學位課程直通車入學計畫」 國際學院的「4年自資學位課程直通車入學計畫」為合資格的文憑試考生，即成績達「33222」，包括中國語文及英國語文達第三級及數學、通識教育及一科選修科達第二級或以上，提供直接的「2+2」升學途徑。

只要符合以上要求，同學於申請副學士課程時，即會同時獲得浸大副學士及自資學士學位課程的錄取資格。透過此計畫，同學完成副學士課程後，便可升讀浸大兩年制的自資學士學位課程，最終以4年時間取得浸大頒授的榮譽學士學位。

浸大頒發畢業證書 升學率達88.5% 學院所開辦的全部課程均受浸大嚴格監管，在同一質素保證機制下，畢業證書由浸大頒授，確保認受性。浸大副學士畢業生歷年來的升學表現理想，去年升學率更達88.5%，當中82.4%成功升讀8間教資會資助院校學士學位課程。

獎助學金表揚有傑出表現的同學 國際學院設有多項獎、助學金，包括入學獎學金、學術成就以及資助計畫等，以表揚有傑出表現的同學，並鼓勵同學作多方面發展。於2021/22學年，超過300名副學士及自資學士同學獲學院及香港特區政府頒發獎學金，總額逾430萬港元。

2023學年開辦全新專修：社會學與數碼社會副學士

「社會學與數碼社會副學士」旨在透過社會學理論和研究方法，引領學生洞悉數碼社會現象及探索未來發展。課程透過全方位培訓，鞏固社會學的知識基礎；提供專業理論與社會研究訓練，以批判思維去理解和分析數碼社會現象。

查詢

電話：3411 3240

電郵：applycie@hkbu.edu.hk

網址：cie.hkbu.edu.hk

營業資訊