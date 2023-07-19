IVE高級文憑靈活銜接大學 海外交流實習開拓國際視野

全球旅遊業逐步復甦，無論是酒店、旅遊或餐飲業都有不少新機會。IVE高級文憑畢業生Jonathan透過到法國交流實習，開拓國際視野，為事業發展打好基礎，現時於本地五星級酒店工作，實現夢想。

多元化學習機會 法國酒莊交流 Jonathan因應興趣入讀IVE的酒店及餐飲業管理高級文憑課程，在理論與實踐兼備的互動教學模式下，裝備好自己投身酒店專業。Jonathan笑說兩年的IVE學習生活非常充實：「高級文憑課程內容涉獵到多個酒店及餐飲範疇，包括餐飲營運、酒店前堂及房務部運作、餐酒及烈酒知識等，我們亦會到訓練酒店、品酒工房、訓練餐廳等地方上課。」說到最難忘的經歷，Jonathan表示非到法國酒莊實習交流莫屬。他興奮道：「我得到了老師提名，到法國著名葡萄酒出產地波爾多進行兩星期的交流，可以在葡萄園進行觀摩和實習。從一手一腳種植葡萄開始，隨專業釀酒師學習整個釀酒過程及分辨不同特色的葡萄酒；也到訪了當地一些餐廳，了解餐飲業實際運作及不同餐廳的特色。法國之旅讓我更有信心與不同語言及文化背景的人士溝通，這是加入酒店業的重要條件之一。」

「2+1」國際化升學階梯 快人一步投身理想專業 Jonathan表示IVE高級文憑的兩年制課程所學到的技能已具備足夠競爭力加入酒店及餐飲業工作，但他希望繼續升讀學士學位以獲得更廣闊的知識，IVE在此亦助了他一把：「我原本得到本地大學學士學位課程取錄，但因為IVE酒店及旅遊學科的高級文憑與海外大學合作，提供『2+1』升學階梯，讓我們最快用一年時間便完成VTC與英國大學合辦的銜接學士學位課程，學歷經本地評審，認受性與本地大學看齊，所以我便選擇直升英國大學學士學位，讓我更快投身酒店業。」

實習訓練靈活性 勝任不同崗位 Jonathan慶幸在IVE學到務實的專業知識及技巧，「記得當初因疫情令酒店入住率下降，同事之間的分工要作出調配，我從前台被分派到餐飲部支援，負責自助餐、宴會等安排，幸好當年的實習經驗讓我能勝任不同工作崗位，順利完成跨部門工作的挑戰，表現更備受上司讚賞。」隨着全球通關，旅遊業復甦，Jonathan對酒店業前景樂觀：「旅客量回升，加上行業近年引入了不少新科技元素，我對酒店旅遊業未來的發展十分有信心。」

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更多課程資料及立即報名：www.vtc.edu.hk/admission

查詢：2897 6111

營業資訊

Jonathan Lopes

九龍香格里拉酒店顧客服務助理

‧英國謝菲爾德哈蘭大學（Sheffield Hallam University）國際款接相關理學士

‧IVE酒店及餐飲業管理高級文憑畢業生