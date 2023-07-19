應用教育文憑 相當於DSE5科2級

每年DSE放榜，總是有人歡喜有人愁，考獲佳績固然是好事，相反也不用氣餒，皆因「一試定生死」的說法已不能成立，就算5科2級的「合格」門檻也達不到，仍不乏進修出路，像2023/24學年起推出的應用教育文憑課程，正是為一班中六離校生度身訂造。

獲資歷架構認可 用以取代毅進文憑課程的應用教育文憑課程（Diploma of Applied Education Programme），由自資高等教育聯盟的8間成員院校提供。課程專為中六離校生或年滿21歲人士而設，分為一年全日制和兼讀制，屬資歷架構下的第三級別課程，旨在協助學員按個人需要提升知識、發展及培育不同技能、加強自學能力、擴闊社交圈子、建立正面的價值觀，並取得就業和持續進修所需要的學歷。

中英數屬必修科 課程為期600學時，修讀組合為3科必修科目+2科補充科目+3個選修科目，或3科必修科目+5科補充科目。必修科目包括中國語文（120學時）、英國語文（120學時）和數學（60學時）；補充科目則包括生涯規劃（60學時）、數碼公民（60學時）、人際傳意與個人發展（60學時）、延伸數學（60學時）和科技創新技能（60學時）。至於選修科目會以群組形式提供，內容以實用為主，學生必須修讀同一群組內的3個科目，合共180學時。

升學就業踏腳石 評核方面，學員需於所讀科目取得合格，每科出席率達最少80%，才符合畢業要求。與此同時，學員必須於修讀期間，累計參加不少於10小時之全方位學習活動。獲頒發應用教育文憑的畢業生，學歷水平相當於DSE 5科（包括中文和英文科）第2級；若成功修畢延伸數學補充科目，所持文憑相當於DSE 5科（包括中、英、數）第2級。應用教育文憑可作為升學、就業踏腳石，畢業生除可獲自資高等教育聯盟的成員院校接納為符合副學士、高級文憑或同等課程的入學資格，亦可申請公務員職位。

報讀須知

展翅青見計劃 助年輕人投身社會 除了升學，不少DSE考生會選擇離開校園，直接投身就業市場，但因缺乏求職和工作經驗，或會遇到困難，大可考慮以勞工處的「展翅青見計劃」作為踏腳石，不但費用全免，學員可接受一站式的職前及在職培訓，從而找到就業方向，並累積工作經驗。

該計劃專為15歲至24歲、學歷在副學位或以下的離校青年人而設，參加者毋須通過入學試或其他甄別程序，獲取錄後，將有註冊社工以同行者角色擔任其個案經理，並會接受為期12個月的「個案管理及就業支援服務」，內容包括前期評估、職業導向、課程支援、就業輔導等，又會提供為期一個月的工作實習訓練，讓學員體驗真實的工作環境，從中發掘潛能。另外，學員可以僱員身份接受6至12個月的有薪在職培訓，表現良好的話，有機會獲僱主繼續聘用。