嶺南LIFE應用教育文憑課程面世　全方位銜接副學位以至更高學歷課程

政府於2023/24學年起推出應用教育文憑課程，取代以往的毅進文憑課程，完成課程的學生可達至相當於中學文憑考試5科（包括中文和英文科）第2級的程度，讓學生在持續教育和就業方面能有更好的發展。

嶺南大學持續進修學院（LIFE）於2023/24學年起開辦的應用教育文憑課程分為9大單元共19門不同課程，範疇涵蓋人文學科、商學、公務員事務及公共行政、社會科學，以及旅遊及款待。除中英數3科必修科外，同學需在生涯規劃、數碼公民、人際傳意與個人發展及延伸數學中選擇兩科，再加上各課程對應的3科選修群組，總課時共600小時。除英國語文科外，課程以粵語授課，幫助同學吸收課堂知識。課程亦強調主動和互動學習，個別選修科目會採用實地考察及參觀等學習模式，並鼓勵同學參加各項學生活動，增廣課外知識及累積社交經驗。學生更須於修讀期間完成10小時或以上全方位學習活動，實現全人發展，並培養他們終身學習的能力。