IVE及HKDI課程融入新科技 培育設計行業新專才

李淑文（Christy）

針織服裝公司高級設計師

‧香港理工大學服裝及紡織（榮譽）文學士

‧HKDI時裝設計高級文憑畢業生

‧IVE基礎課程文憑（設計）畢業生

隨着科技發展，各行各業都積極融合新科技應用，帶動行業創新與提升效率。IVE/HKDI課程融合科技新元素，裝備學生成為新一代專才。IVE基礎課程文憑及HKDI設計高級文憑畢業生李淑文（Christy），在學時學習新科技應用，之後升讀本地學士學位，畢業後成為設計師，向理想邁進。

3D建模設計技術 突破框框讓創意實踐 Christy中學公開試後跟隨興趣，入讀IVE基礎課程文憑（設計），掌握基本設計知識並為繼續升學打下穩固基礎，其後升讀HKDI時裝設計高級文憑，學習設計相關應用科技，了解到行業趨勢，確立了成為設計師的發展方向。畢業後，Christy曾於時裝生產企業擔任3D技術設計師，運用3D建模技術，將設計師作品以360度模擬展示，包括色澤、物料及穿着效果等服裝細節，讓設計及製作過程更靈活和有效率。Christy說：「這些時裝界的新技術，我正正在HKDI學習時曾經接觸。疫情期間，由於各地區的往來受限制，一些跨國連鎖時裝集團開始廣泛採用此技術，以代替實體設計展示。3D建模技術的像真度甚高，不單取締傳統打版過程，更可按設計師及客戶要求即時修改，大大減省製作時間及成本，同時亦符合環保原則，是業界的新趨勢。」

IVE/HKDI多元學習體驗 擴闊專業視野 Christy認為HKDI課程着重創意及實務訓練，涉獵不同設計範疇，透過時裝表演、專題研習、設計比賽及交流活動等，激發設計靈感並加強創作信心。在學期間，Christy曾獲安排到杭州實習3個月，親身體驗從生產到製衣以及銷售整個流程，當時累積的實戰經驗讓她投入職場時更得心應手。她亦憑HKDI讀書時的作品參加不同比賽，更贏得獎學金獲資助到巴黎出席時裝秀，並到中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design）修讀短期課程，開拓國際視野，其畢業作品在HKDI畢業時裝展更脫穎而出，奪得全場總冠軍。

掌握新興技術 推動行業發展 對有興趣投身設計行業的同學，Christy勉勵他們多參與不同活動，擴闊專業視野，「設計講求創意及技巧，IVE/HKDI課程融入很多業界的新技術元素，亦提供廣泛的學習資源，豐富學習藝術和時裝文化的興趣和動力，亦可透過交流活動及與業界合作等不同學習體驗，應用所學，為我日後升學及專業發展打下良好基礎。」

近年業界對掌握新設計技術的專才需求大增，設計師除了要熟習基本設計軟件，能夠應用CLO、APEX等3D建模設計軟件技術，於職場將更有優勢。談及未來發展，Christy計劃會繼續進修，學習新的設計技術和創新意念，與行業同步發展。

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