響應永續環保時尚大勢 THEi高科院為時裝界新版圖培育生力軍

早前Jasmine接受Towngas Low Carbon Action! 專訪，與公眾分享她對「可持續時裝」的理念及綠色時尚貼士。未來數月THEi高科院更將與之攜手合辦時尚環保工作坊，與大眾分享如何從生活中實踐「可持續時裝」的技巧。

一件華麗的時裝，背後隱藏的是製造過程中所損耗的珍貴天然資源。隨着社會各界倡議永續環保概念，不少國際時裝品牌設計師紛紛高舉環保旗幟，加入「可持續時裝」行列，結合新的環保設計視角及魅力，盡力彌補服飾生產過程對大自然造成的傷害。

「推動『可持續時裝』是我的目標。但憑我一己之力並不足夠，進一步提高業界及公眾的參與度非常重要。」一位90後本地時裝設計師，憑着對時裝設計及環境保育的一團火，希望讓更多人感受到可持續時尚的光芒，讓時裝和地球得以並存。

Jasmine Leung（梁皓琳）於2019年修畢香港高等教育科技學院（THEi高科院）時裝設計（榮譽）文學士四年制學士學位課程。現職時裝設計師。業界開拓的可持續新市場帶動人才需求，為協助像Jasmine般對永續環保懷有一股熱誠的學生抓緊這全新機遇，該課程根據行業最新人才需求趨勢設計，涵蓋時裝業界人士必備的知識和技能。於課堂上，她學習到時裝物料應用、時裝設計科技、社會與時裝之關係等知識，加深她對當代時尚的了解。她尤其擅長利用環保物料及Upcycling（升級再造）技術——即是將舊衣物、瑕疵品、剩布解構並轉化成具有更高價值的時尚單品，為服裝及時尚配件重塑風格，打造成獨一無二的創作。

參與國際賽事 擴闊眼光助攀上時尚舞台 THEi高科院導師會帶領同學到不同機構考察、參加業界展覽或國際比賽等大型活動，幫助學生擴闊視野、建立業界人脈。學生亦需完成本地或國際企業實習最少126小時。過往不少學生實習期間獲僱主賞識，畢業後直接受聘。具有環保設計觸角的Jasmine曾於2021年參與全球最大型可持續時裝設計比賽「Redress 設計大賽」並成功入圍準決賽；今年她再度參賽，更成功晉級總決賽。年紀輕輕的她運用其所學的時裝知識，以及於實習及畢業後在業界工作所累積的經驗，將可持續時裝帶到國際時尚舞台。

Jasmine表示，時裝設計師對環境應該肩負更大的社會責任，例如在服裝設計的階段，已經考慮到由物料選擇以至送到消費者手上時服裝能否採取可持續發展的生產策略，以減少環境破壞以及對生態的影響。以她自己為例，選取原材料時會優先考慮使用環保或可持續物料。雖然成本較高，但她會努力向團隊傳達「永續發展」的概念，希望從微小的改變開始，逐漸影響業界投入永續精神，邁向可持續發展的道路。

技術智慧 點亮永續設計創新之路 致力培育學生兼備知識與應用科技的操作技術，Jasmine於學院學習到如何運用雷射切割技術剪裁布料，達到生產過程中零廢物棄置（Zero-waste）的目標；及後她再認識到RPET物料（Recycled PET）原來可透過3D打印技術發揮創意，徹底改變設計領域，循環製造塑膠，達成節能減碳的目的。這些先進科技在她設計製版階段佔有非常重要的位置。她深信業界未來可靈活運用這些技術，共同締造可持續發展的未來。

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