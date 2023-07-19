東華學院去年畢業生起薪達3萬港元 特設獎學金 最高可首年免學費

東華學院一直致力開辦多元的學士學位及高級文憑課程，為同學提供多元升學路。課程範疇包括：幼兒教育、心理、應用老年學、生物醫學及法證生物醫學等等。為幫助同學追求夢想，於2023年9月成功入讀指定課程的新生均可獲得學院提供高達6萬港元的「EduCare@TWC入學獎學金」，合資格的同學可同時獲SSSDP或NMTSS政府資助，連同資助，部分課程更是首年學費全免。入學獎學金更可每年續領，只要同學每個學年的cGPA符合要求，即可於下個學年續領，換言之，連同政府資助，同學最高可獲4年學費全免。

實習機會多有助同學更快獲聘書 除獎學金機會外，東華學院一直以孕育同學成為實戰力強的專才為己任，所以多年前已實行「一學生一實習」，為不同專業的同學與企業作實習配對。學院亦引入多項先進的教學設備，豐富同學的學習體驗，助同學投身職場時能馬上落地工作。

實習為同學提供實戰的機會，有不少同學更因為實習經驗而獲得聘書。今年畢業的幼兒教育（榮譽）教育學士的徐嘉珩（Karen）便因為實習時獲得的實戰經驗，如觀察在職老師如何處理SEN小朋友的情緒，幫助他們及時冷靜及疏導、學習如何為SEN學生設計完整的個別學習計劃，助她早於6月已獲得聘書，即將於今年9月開展幼稚園老師的職業生涯。Karen表示：「我身邊有不少同學都已獲得聘書，除了幼稚園及幼兒中心，有同學更獲海外的PlaySchool聘用。」

復常通關後，學院立即重啟海外交流活動計劃，同學已先後到訪新加坡、以色列以至澳洲等地進行學術交流互訪。學院亦積極聯絡海外企業到校招聘同學，如早前新加坡的幼兒教育機構便曾到校舉辦招聘會。事實上，東華學院的課程均獲專業學會認可。同學畢業後可立即註冊成為專業人士，回饋社會。根據2022年學院畢業生就業調查數據，畢業生平均月薪約為3萬港元，當中近半的同學更在畢業後首月內獲得聘書！

現時學院多個自資學士及高級文憑課程正在招生，包括幼兒教育、應用心理學、醫療資訊及管理、法證生物醫學及生物醫學等，當中不少課程畢業後可獲得專業資格，助同學更快晉身成為專業人士。入讀指定課程更可獲入學獎學金，最高首年免學費。學院將於7月19日及20日上午9時至下午5時於東華學院（京士柏）校園設即場報名，有意入學的同學可親臨學院了解更多。另外，即日起至7月31日前報名可免報名費，立即瀏覽www.twc.edu.hk/educare了解。

除此以外，學院亦有6個SSSDP學士課程經JUPAS報讀，包括：JSST01護理學(榮譽)健康科學學士、JSST02醫療化驗科學（榮譽）理學士、JSST03放射治療學（榮譽）理學士、JSST04職業治療學（榮譽）理學士、JSST05物理治療學（榮譽）理學士及JSST06應用老年學（榮譽）理學士，有意入讀的DSE考生記住經JUPAS平台並於7月20至22日的個別指定時段內修改其課程選擇，將東華學院的課程加入BAND A，增加入學機會。

即場招生日

日期：7月19日至20日（星期三及四）

時間：上午9時至下午5時

地點：東華學院（京士柏校園）三樓

何文田衛理道31號三樓（油麻地地鐵站A2出口，經廣華醫院步行約10分鐘）

東華學院

電話：3190 6673

電郵：registry@twc.edu.hk

網址：www.twc.edu.hk/educare

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