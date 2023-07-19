DSE學生必去！英國教育展2023

HKDSE於今天放榜，應屆考生是時候考慮最適合自己的出路，究竟是留港升學抑或負笈海外？作出抉擇前，學生和家長都必須先了解各種選擇！

透過卓越留學服務入頂尖學府 成績優異的學生可透過琥珀教育卓越留學服務，顧問會根據學生意向、心儀科目等協助他們申請University of Oxford、University of Cambridge等英國G5大學及一流醫學院。琥珀教育更與劍橋大學St John's College合作，協助香港優秀學生申請獎學金。成績未如理想的學生亦毋須失望，因放榜當日，大學設有UCAS Clearing，有機會降低收生要求，萬一考試嚴重失手，不同世界知名大學亦設有大學銜接課程，如大學預備班和國際一年班。

有意到英國升讀寄宿中學的同學，也可以親臨英國教育展，與參展院校代表直接對話，了解更多英國教育制度及寄宿學校生活點滴。

近70間英國院校即場面試攞Offer 普遍英國大學均認可DSE成績，建議未申請英國大學聯招系統（UCAS）的同學可攜同DSE成績正本在放榜日參加英國教育展，而已申請UCAS的同學則可以在收到成績後立即發送成績副本給教育顧問，並親自去英國教育展，直接與大學代表對話，部分亦提供即場面試，表現優秀的同學有機會即場攞到Offer！

如果即日確認學位的話，可立即預約辦理簽證及安排肺結核測試，琥珀教育的專業簽證團隊會即場協助簽證申請及檢查所需文件，亦與指定醫療機構合作，提供特快簽證驗身預約一站式服務，以便趕及9月入讀大學！

澳洲8大名校參展 琥珀教育的合辦機構aec教育顧問亦會協助成績優異且有意到澳洲留學的香港學生申請8大院校。澳洲亦接受以DSE成績報讀大學一年級課程，但需要符合英語能力考試成績。若DSE成績未如理想，可選擇報讀大學的基礎課程，成績符合要求便可銜接學士學位課程。

想了解更多世界各地的頂尖學院並親身與學校代表對話？切勿錯過「英國教育展2023」，優先為有興趣在2023至24年度到海外升學的DSE學生提供最新的升學資訊及一站式留學支援，務求令學生以最快時間準確地完成入學程序！

英國教育展2023

「英國大學聯招2023 | HKDSE放榜日招生展」

日期：2023年7月19日及20日（星期三及四）

時間：上午11時至下午7時

地點：灣仔萬麗海景酒店8樓（港鐵灣仔站A5出口/會展站B3出口）

「英澳教育展2023」

日期：2023年7月22日及23日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：金鐘港麗酒店大禮堂（港鐵金鐘站F出口）

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