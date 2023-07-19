都大課程專業實用 海外交流助學生拓闊視野

香港都會大學（都大）為九所「大學聯招辦法」（聯招）參與院校中唯一一所自資院校。都大推出具競爭力的專業及應用課程，裝備學生掌握工作所需知識和技能，同時提供多元學習機會，包括組織海外交流活動，培養學生的國際視野。

屬自資院校之冠 於2023/24年度，都大為本地中學文憑試學生開辦44個聯招課程，當中18個為「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的本科課程，合共提供1,255個受資助學位，為自資院校之冠。兩項全新課程包括「醫療化驗科學（榮譽）理學士」及「航空服務管理榮譽工商管理學士」課程。

組織海外交流團 除了課堂學習外，都大着重培養學生的國際視野，組織海外交流團豐富學生的學習經驗。護理學（普通科）課程學生蕭揚駿參加了新西蘭交流團，到當地大學上課，並於課餘時間參加戶外考察，更入住寄宿家庭，體驗當地文化及學習氣氛。他說：「我在新西蘭度過充實的時光，不但學習當地文化知識，更與同學建立了深厚的友誼，成為我大學生活中的珍貴回憶。」

設有多項獎學金 都大的最低入學成績要求為「33222」，但會酌情處理在香港中學文憑試個別核心科目未達最低入學要求但整體成績優異的學生申請。這安排適用於大部分透過聯招報讀的課程。都大設有多項獎學金，獎勵入學成績優異或才華出眾的新生，金額高達12萬港元。

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