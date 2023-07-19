北上升學大熱 門檻低·選擇多·有資助

DSE成績可用於報讀內地及海外大學，因此每年有不少考生選擇離港，接觸不同的生活文化，擴闊視野。據教育局公布的「2022年中六學生出路統計調查」顯示，39%選擇離港升學的受訪者有意北上，反映內地高等院校對香港學生有一定吸引力。

連續多年成為升學首選 有意離港升學的DSE考生，在落實決定前，需要作多方面考慮，包括目的地的生活環境、院校及課程的認受性等，以減低適應難度，早日體驗留學的好處。

以大熱的內地為例，本科教育（學士學位課程）分為12個「學科門類」，分別為哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學及藝術學，下設多個「專業類」，可滿足不同學生的需要。

另外，自從國家教育部與香港教育局簽署《內地與香港關於相互承認高等教育學位證書的備忘錄》後，加上本港推行「334」學制，可跟內地學制無縫接軌，內地高校已連續多年成為香港學生離港升學的首選。

文憑試收生計劃最熱門 計劃往內地升學的DSE考生，主要有3條途徑可供選擇，其中以參加「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」（簡稱「文憑試收生計劃」）最熱門，因為可直接以DSE成績報讀，免卻參與內地聯招考試所帶來的壓力，去年經「文憑試收生計劃」獲內地高校錄取的考生就多達2,435人！

同學可從內地132所招收DSE學生的高校名單中填報4所學校志願，每所學校可填報4個專業志願，取錄門檻為4個核心科達「3322」，藝術體育類專業則為「2211」，若是「校長推薦計劃」的學員，4個核心科的總分達到10分（每科不低於第2級）便可。

參加港澳台僑聯招試 另一條入學途徑是參加在港舉辦的「普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生入學考試」，報讀內地超過400間高等院校，其考試模式參照內地高考，分為文、理兩科，總成績達院校錄取水平者，才可升讀大學的本科/預科。去年，經港澳台僑聯招試錄取香港學生就有2,463人。值得一提，考生可先報名、考試，待成績公布後，再填報院校及專業志願，安排更具彈性，詳情可瀏覽考評局網頁。

暨大華大可免試入學 此外，個別院校設有對港獨立招生，包括北京大學、清華大學、復旦大學、深圳大學、暨南大學及華僑大學，後兩者為「兩校聯招」，分免試入學及考試入學兩種。免試入學是以DSE成績報讀（報名日期為7月19日至25日），門檻為4個核心科達「3322」或4個核心科加1個選修科總分達12分。同學亦可報讀兩校的預科班，完成一年課程後，成績達標可直升本科課程。考試入學方面，具中六學歷者皆可報考，中、英、數為必考科，再加1個選修科（文科為歷史、地理；理科為物理、化學、生物）。

學生可申請政府資助 為鼓勵學生北上升學，港府推出了「內地大學升學資助計劃」，當中分為「經入息審查資助」和「免入息審查資助」，即日至9月8日，只要在193間指定內地院校讀學士的合資格港生便可透過網上申請平台（musss.edb.gov.hk）遞交申請。資助額會按院校所在地區與香港的距離分為第一類（少於450公里）、第二類（450至1,000公里）和第三類（超過1,000公里）。以2022/23學年為例，資助額最高可達每年19,400港元。

有用連結

中國教育交流（香港）中心

網址：www.hkceec.hk

京港學術交流中心

網址：www.bhkaec.org.hk

香港考試及評核局國際及專業考試部（港澳台僑聯招試）

網址：www.hkeaa.edu.hk

暨南大學董事會香港辦事處

華僑大學董事會香港辦事處