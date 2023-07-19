課程識得揀 入U更有把握

今天是香港中學文憑考試（DSE）放榜日，身為應屆考生的你或其家長，心情如何？無論是興奮抑或失落，也應盡快冷靜下來，認真考慮哪條升學出路最適合自己。由於升讀大學是普遍考生的共同目標，以下列舉幾個揀課程貼士，希望有助同學們更有把握地實現入U夢。

慎選JUPAS首3個志願 根據大學聯招（JUPAS）程序，參加者可於7月20日至22日期間的指定時段內更改申請表上的課程選擇，除了任意調動課程選擇的先後次序、刪除已選課程外，也可以增加最多5個新課程，只要全部課程選擇不多於20項便可以。同學宜先參考已選課程過往的入學成績，評估獲取錄的機會，再決定如何調動課程選擇的先後次序，並善用5出5入機制，以有把握入讀或感興趣的課程取代已選課程。

一般而言，DSE考生所取得的成績只要達到過往入學成績的下四分位數（Lower Quartile）或平均分，獲取錄的機會相對較大，但要留意每年院校的收生要求和計分方法或有所修改，不能單憑往年收生分數作準，若課程的入學人數少，每年入學成績變動大，參考價值自然較低。

另外，同學需留意課程選擇組別（Banding），因部分課程只考慮將課程選擇放於組別A（即JUPAS申請表上首3個課程選擇）的入學申請，加上按往年的入學情況，近9成取錄資格於組別A派出，因此謹慎編排首3個志願是非常重要！同學宜採取「一理想、二現實、三保險」的策略，第一志願可填興趣最大、難度較高而實力可及的課程，第二志願仍可選心儀課程，難度不宜比首志願大，第三志願則按自己的實際條件，選擇較為保險的課程。

轉攻47個SSSDP課程 能順利通過JUPAS入讀「八大」（即香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學、浸會大學、嶺南大學與教育大學）提供的資助學士學位課程，在許多DSE考生心目中，是最好不過的結果，但根據往年情況，DSE考試最佳5科一般要取得最少19分的成績，才可達成目標。若成績低於19分又想繼續升讀大學的話，或許要考慮非教資會資助院校的學士學位課程了。同樣通過JUPAS收生的香港都會大學，就為考生提供了選擇，其於2023/24學年提供的全日制學士學位課程有44個，包括新課程「醫療化驗科學榮譽理學士」和「航空服務管理榮譽工商管理學士」，而該校於2022年的新生入學成績中位數介乎16至18.8分。

此外，有47個獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的學士學位課程也是透過JUPAS收生，分別由8間專上院校提供，學額為3,265個，課程內容涵蓋護理、建築及工程、檢測及認證、創意工業、物流、旅遊及款待、電腦科學、金融科技、保險、運動及康樂等10個範疇，過往的收生平均分數在15至22分之間，入學難度相對較低。合資格的學生可獲每年$44,950（非實驗室為本課程）或$78,280（實驗室為本課程）的資助額。

自資課程選擇更多 條條大路通羅馬！除了通過JUPAS報讀教資會資助課程外，DSE考生只要有心求學，可考慮報讀經本地評審的自資學士學位課程。現時本港有十多間高等教育院校提供非教資會資助、並通過香港學術及職業資歷評審局評審的全日制本地學士學位課程，包括科技大學、嶺南大學、都會大學、恒生大學、樹仁大學，以及多間按《專上學院條例》註冊的認可專上學院。同學在選擇課程時，應忠於自己的興趣，並登入iPASS經評審專上課程資料網，了解心儀課程的詳情。

若同學已認清事業發展方向，可考慮選讀以專業為本的課程，為入行打好基礎。作為職業訓練局（VTC）院校成員的香港高等教育科技學院（THEi），自2012年起開辦糅合實際應用與理論知識的自資學士學位課程，又與業界合作，為學生提供工作實習和海外交流的機會。2023/24學年，學院除了為應屆DSE考生提供9個SSSDP資助課程外，還有多個自資學士學位課程可供選擇，包括資訊及通訊科技、中藥藥劑學、營養及健康管理、公共關係及國際項目管理、酒店營運管理、綠色工程與可持續發展等。

本地課程以外，現時有4間院校提供經本地評審的非本地學士學位課程，大部分課程的收生分數為最佳5科獲15分，英文要達3級或以上，修讀期為3年。有關已獲本地評審的非本地課程名單，可登入資歷名冊網站瀏覽。至於有意報讀其他非本地課程時，同學宜先查看教育局非本地高等及專業教育課程網頁上的經註冊課程及獲豁免課程名單。