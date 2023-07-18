話題十足！跟大熱韓劇漫遊濟州島

Yoon A和李俊昊主演的《歡迎來到王之國》，酒店場景主要於濟州島Parnas Hotel Jeju拍攝。

有別於韓國的大城市如首爾、釜山，位於朝鮮半島南端、韓國最大火山島濟州島擁有壯麗的自然景觀，是當地人及外國遊客的度假勝地。相比都市的熱鬧，這裏相對寫意悠閒，吸引不少人氣韓劇專程到此取景，現正在韓國熱播中、由Yoon A及李俊昊主演的《歡迎來到王之國》（King The Land），劇中的酒店場景便是於濟州島的五星級酒店取景！還有《我們的藍調時光》及《愛的迫降》兩套話題韓劇亦出現濟州島風光，一眾韓劇迷當然想親身到此一遊喇！

《歡迎來到王之國》氣派大堂中庭 最長無邊際泳池 要數近期的人氣韓劇，《歡迎來到王之國》絕對是焦點，故事講述身為財閥繼承人的男主角，在家族企業王者酒店（King Hotel）與夢想在酒店工作的女主角相遇，因誤會而認識，並譜出浪漫愛情故事。劇集自播出後收視節節上升，連帶劇中的王者酒店場景亦成為網絡熱話。該酒店內部的取景地是位於濟州島西歸浦市的Parnas Hotel Jeju，於去年7月正式開幕，酒店鄰近衝浪天堂Jungmun Beach，共有307間客房，提供9種房型，包括各類家庭房及套房，全部均設有露台，當中又以海景房最受歡迎，可將大海180度盡收眼底。設施方面，除了有水療中心及健身室外，更擁有韓國酒店最長、達110米的無邊際泳池，視覺上與對出的海景融為一體。酒店內有7間餐廳酒吧，其中全日制餐廳Confetti提供使用濟州島食材製作的創意菜單。作為《歡》的觀眾，最感到親切的肯定是樓底達30米、充滿氣派的酒店大堂中庭，男女主角經常在此現身呢！房價每晚韓圜544,500起（約HK$3,320）。

《我們的藍調時光》貼地體驗 當地生活 由李炳憲、新敏娥、金宇彬及韓智敏主演的《我們的藍調時光》以濟州島為背景，講述島上人物之間的酸甜苦澀人生故事。主角們生活的虛構小鎮普陵，實際是濟州島西側的金陵浦海岸，劇中定俊開着漁船載海女出港的港口、恩喜住的可愛房子、英玉開的食堂都是在此取景。其中恩喜最常去的市場取景自西歸浦市古城五日市場，是劇中人賴以為生的傳統市場，每隔五日才開一次，售賣當地物產及小食為主。至於恩喜的魚檔則是在同市的摹瑟浦中央市場，漢修回到濟州後，就專程到此和攤販們打招呼，這裏的營業時間較規律，售賣水產、蔬菜、水果為主，想體驗當地居民的日常，不妨到此一遊。另外，定俊提議與英玉去旅行，目的地是濟州旁的離島加波島，這座島嶼面積為0.84平方公里，約1小時就能徒步走完整座島，四面環海的風景十分迷人，不少人到濟州島亦會順道體驗離島風光。加波島最具特色的是於每年4至5月舉辦的青麥節，一整片綠色大麥在風中搖曳，畫面壯觀。

《愛的迫降》療愈森林 洗滌心靈 由玄彬及孫藝珍主演、講述北韓軍官與韓國財閥千金愛情故事的《愛的迫降》，男女主角初次邂逅的森林，是位於濟州島的西歸浦治愈林。森林位於海拔320至760米，遍布樹齡超過60年的扁柏樹和杉樹，並可欣賞到暖帶林及溫帶林多樣性植被，身在其中可感受豐富的芬多精及美景，無論身心都得到治愈。內有10條主題步道，步道總長11公里，從入口處走約1.9公里到達「往來森林小路」，再往下走便和其他9條路相遇，步道更設有木躺椅讓你可靜靜躺在森林中冥想。此外更有一個「治愈之泉」，將腳放入清涼的溪水中，消除一身的疲憊。提前預約的話，便可在專業森林治療師的帶領下，體驗健康診斷室、扁柏樹治療室、山林療愈、森林探訪等項目，其中的山林療愈通過樹木體操、呼吸、冥想和茶談會幫助身體放鬆，恢復鎮靜和內心的平靜。入場費成人韓圜1,000（約HK$6）、森林治愈項目韓圜12,000起（約HK$73）。

撰文：明藹寧

圖片：互聯網