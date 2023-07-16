名畫變服飾 擔遮兼賞魚？

無論在美術館欣賞名畫、在水族館看海洋生物或在博物館鑑賞文物，有時恨不得將眼前東西帶返屋企，現在終於有機會了！日本有品牌將這些平時只可遠觀的名畫和景物，變成服飾、環保袋甚至雨傘圖案，將藝術與時尚完美結合，拎出街定能吸引眾人目光。

版畫工藝 變身優閒服 來自東京的People Tree推出多款時尚服飾，創辦人希望從原料開始改變服裝產業，大量選用有機棉花及公平貿易原料等。最近還與英國維多利亞艾伯特博物館（V&A）合作，將英國設計師、畫家兼作家George Charles Haite的版畫圖案《Blossom》、《Marigold》等展現於服飾上。他擅長風景畫，簡單的小花與葉子圖案呈現於連身裙、襯衣、袋子及頭飾上，感覺清新舒服。今次品牌與印度公平貿易組織Sasha合作，利用當地工匠的傳統技藝，包括手工編織、紮染、刺繡、木版印刷等，將經典設計呈現眼前。

經典名畫 融入環保袋 外出購物，一個精美的環保袋是必備之物。2019年於英國倫敦成立的Kind Bag以「地球友善」為目標，設計出多款實用又時尚的環保袋，品牌使用100%回收塑膠樽再造成袋，既能減少使用一次性膠袋，又可提倡循環再用。最近品牌以各地博物館的名畫為主題，推出「博物館收藏系列」9款環保袋，由風景畫至浮世繪都有，選用的名畫包括梵高《鳶尾花》、莫奈《撐傘的女人》、慕夏《黃道十二宮》等 ，無論孭上膊或手抽都散發着優雅氛圍。而且容量超大，可承重20公斤，用來Shopping一流。

透光雨傘 水族館美景 位於日本神奈川縣的新江之島水族館面向相模灣，可遠眺富士山和江之島，是一座地理位置絕佳的水族館，展示內容以相模灣、太平洋的海洋生物為主，在這裏可見到海豚、海龜、企鵝和海豹等。場內規模最大的「相模灣大水槽」十分壯觀，是必到打卡之處。還有「水母夢幻廳」，水母在球形水槽內優雅暢泳，賞心悅目。想將這些美景帶回家？水族館最近聯乘日本雨傘品牌Wpc.推出兩款雨傘，分別以大水槽的倒映及水母群為主題，同時備有長傘及縮骨款式選擇，在傘底下向上望，魚兒和水母彷彿在頭上游過一樣，感覺夢幻。