未來舒適旅程純電變形出行

未來是純電動力和全自動駕駛時代，不少車廠都以此為基礎，加入大膽創新的構想，設計出不同車型。像今次介紹的電動露營車和無人駕駛概念車，均不約而同加入躺平休息設計，善用車廂變形空間配以偌大透光圓窗，拉近人與大自然的距離。

ECCO電動露營車 由Nau設計的ECCO電動露營概念車，以渾圓車身線條勾勒出劃時代破革造型。其車長4,620mm，車闊及車高分別來到2,550mm和1,970mm，以純電動力驅動，除了經標準240V電壓充電，亦可利用太陽能充電，車頂後半部配置了太陽能充電板，只要有陽光便可行到邊叉到邊，消除旅途中找不到充電站的疑慮。為了減低風阻，特別採用貼地的車身及隱藏式前2後1車輪布局。車門更採用橫跨車頭至車尾的「大旋蓋」設計，附設圓形玻璃窗的前部上揭打開後，乘客可通過圓形出入口進出車廂。而這對設於兩側的圓形玻璃窗，跟偌大的前擋風玻璃，無論移動出行還是停下休息，都為車廂提供十足開揚感。

車廂內4張座椅行駛時全朝向前方，停下來時則可隨意變換不同布局，例如變成對坐的客廳空間，同時車頂向上展開，能遮風擋雨的「營帳」隨之拉開，換來寬闊的上部空間。而尾部則是洗手間兼淋浴室，配備摺疊床鋪供歇息之用；只要打開伸縮梯級，便可經後部通道進出這個歇息空間。有了它，隨時想駕車到鄉村或海邊一天遊，甚至是幾日幾夜的旅程都不成問題。

Skyroom自動駕駛居室 Honda Skyroom是一款以小型車定位、具備第5級自動駕駛能力的雙人電動概念車。前軸及後軸分別設置於一頭一尾最盡處，為它帶來既前衞又獨特的外觀。儘管車體尺寸緊湊，卻坐擁寬敞的內部空間，這歸功於圓柱形車廂設計，配上可電控打開的圓形全景玻璃車頂和前後環繞式擋風玻璃，為車廂帶來貼近大自然的感覺。

車廂配備一張獨特多變的圓形梳化床，既可變成整張平整圓床，讓乘客半躺或完全躺平放鬆；亦可將前半部降下，後半部變成一張二人半圓梳化；又可在前部翻出一張圓形觀景椅，置身其中就像移動居室一樣。當車頂玻璃打開變成開篷車時，半圓梳化更可升高，提供不一樣的景致。

同場加映：第2代LM登場 日系極致奢華 堪稱是日系豪華MPV王者的凌志（Lexus）LM車系，初代於2019年發表，備受追求極致奢華的城中富豪追捧。廠方早前發表全新第2代，改以油電混合動力MPV身份登場，備有2.4L直四渦輪增壓引擎配eAxle電子驅動馬達（AWD）的LM500h，以及搭載2.5L直四混能系統配 E-Four（AWD）/FF（前驅）的LM350h選擇。車身抗扭剛度較上代提升50%之多，高速過彎時車身側傾幅度大幅降低，並首度為底盤導入帶有線性電磁閥和頻率感應閥的自適應可變懸掛，以及加入強調後座舒適性的Rear Comfort駕駛模式，帶來更高行車舒適度。

撰文：林登麗