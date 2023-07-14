港產IG女神鬥搶眼船P暢泳

夏天日日三十幾度高溫，最佳消暑良方莫過於出海遊船河，喪玩水上活動再跳入水中暢泳。就算唔游水，開船P仲可以食嘢、唱K、打機、影相和曬太陽等，咁多嘢玩難怪能吸引一眾IG網紅。今次訪問幾位港產IG美少女，有人去船P成班女仔一齊玩，有人鍾意滑水浮潛，各有所好齊齊同陽光玩遊戲！

最甜美肥肥人 全女班海上派對 廣告界新寵Vivian Lai，雖然大家喜歡以網名FatFatPeople叫她「肥肥人」，其實佢真人一啲都唔肥，而且操得幾Fit，擁有嬌人上圍、小蠻腰及長腿，仲經常出海大派福利。處女座的她坦言搞船P是為了一眾朋友：「我知道佢哋鍾意水上活動，就特登搞船P炮製驚喜，搵齊我鍾意嘅女性朋友，互相認識之餘，可以一齊去感受世界上最美好嘅事。」她不諱言，船P要全女班才感興趣：「因為我有啲怕同異性近距離接觸，有時會好尷尬呢！」

入行近4年的Vivian平時主要拍攝平面及電視廣告，她自覺相當幸運。「呢份工作係我嘅興趣，我鍾意被人影相，覺得好好玩，而且可以青春留倩影嘛！」她教路，由心而發嘅甫士最為動人，想上鏡漂亮則要勤做運動，例如她喜歡在家中睇片學修臀練腰。Vivian希望在演藝界發展：「我依家有練唱歌，也有同自己對鏡演戲，希望將來有機會拍電視劇、拍戲或者唱歌，繼續喺呢行開心發展！」

IG：fatfatpeoplevivian

追蹤人數：約8.2萬人

最有計短髮女 遊船河為打卡 Kimi Yip是典型文靜的處女座，由於怕水不敢玩刺激的水上活動，所以每次遊船河但求打卡影靚相，她笑言：「我通常只會喺浮床或者甲板Chill吓，同朋友傾偈飲嘢，水上活動興趣不大呢！」Kimi平日的興趣是旅行、滑雪同做Gym，也喜歡帶兩隻狗仔周圍去玩。本身是空姐的她，疫情離職後發展自己的泳衣品牌，主打歐美小性感風格的Bikini，更以實拍方式展示穿着效果，相當搶眼。她滿有大志地表示：「希望將自己的泳衣品牌畀更多人認識。」

IG：yipkimi

追蹤人數：約5.8萬人

最好動射手座 鍾情滑水浮潛 Asana Ting具有射手座特質，性格爽朗直接，愛好新事物，遊船河就最鍾意滑水和Wakesurf。Asana最癲試過一年去7個船P：「最難忘係去馬爾代夫浮潛，水清沙幼，見到好多海洋生物甚至乎海龜。我享受水底世界的平靜，令人煩惱盡消。」Asana畢業後就踏上創業之路，旗下有餐廳又有Party Room，近年更進軍網紅界，曾拍抖音片有逾300萬人次觀看，她坦言現在還是學習階段：「兩地社交平台文化不同，需要慢慢摸索，希望今年拍多些身心靈的片幫助人。」

IG：asanating

追蹤人數：約3.1萬人

外國至Hit水上玩意

Fliteboard 又名efoil，是一種毋須借助風浪便能達每小時20公里速度的電動水翼船。操作幾乎無聲，上手門檻較低，大部人能於1小時內學會駕駛，帶來在水面上飛行的快感。

Subwing 將滑浪及潛水二合為一，又名水底滑板。玩家手持握板便能於水底自由翱翔，感覺恍如美人魚一樣。拖行速度最高只有4節，相比其他高速水上活動更安全。

Hydrofoiler 由純電驅動的水上飄單車，比傳統水上電單車安全，體積還要輕巧得多，放在車尾箱都冇問題。它由一體式塑膠硬殼組成，靜止狀態也能保持直立和漂浮，並會在意外傾側時自動切斷電源。

船P逐個捉

人氣最盛 今個夏天想大搞海上派對？遊艇租用平台提供多個夏日船P套餐，其中「FLOAT玻璃船」足足有78呎長，提供兩層寬闊活動空間，最多可容納50人一齊玩。船上設備包括露天酒吧、戶外表演舞台、跳水平台等，6小時租船包了7名船員、精選派對美食、任飲汽水及蒸餾水，以及任玩吹氣水泡、大浮氈、彈床等水上活動。

網址：bit.ly/43lYBYe

時間最長 一般船P大多玩半天，這個船屋則帶大家在香港仔玩足兩日。船屋位於南港島香港仔漁港，裝潢帶有復古歐陸風情，坐擁360度漁港景色，並擁有2間浴室及4間睡房，營造出一個溫馨舒適的水上空間。活動包括乘舢舨遊覽香港仔避風塘，從水上認識香港的獨特歷史，又有手搖海鮮袋晚餐，把新鮮海鮮及秘製醬汁搖勻後即可食用，夠晒特別。

網址：bit.ly/44BsO6M

玩意最多 船P當然唔少得水上玩意，新裝修的船款提供攀爬式5米巨型充氣滑梯、20呎長充氣浮氈、充氣酒吧、雙人獨木舟、直立企板、無繩滑水及休閒多人大泳池等。它由維港出發，途經清水灣，從船上可飽覽釣魚翁等景色，經過大廟灣時更可遠眺陡峭壯觀的東龍洲。此船P另一優點是可帶寵物上船，啱晒一眾愛狗人士。

網址：bit.ly/3O4wV5F

撰文：陳志滔

Vivian鍾意跟全女班遊船河，不時在IG大派福利。

為了拍照才會去船河，她指女生有自信，上鏡自然會靚。 Fliteboard 「FLOAT玻璃船」足足有78呎長，提供兩層寬闊活動空間，最多可容納50人一齊玩。 青春活力加上可愛活潑，有望在演藝界綻放光芒。 索爆樣子加一雙白滑長腿，身形Keep得好Fit。 Subwing 船屋活動包括乘舢舨遊覽香港仔避風塘，從水上認識香港的獨特歷史。 擁有自己的泳衣品牌，更不時充當「人肉生招牌」。 鍾情滑水和Wakesurfing，玩得有姿勢有實際。 Hydrofoiler 新裝修的船款提供攀爬式5米巨型充氣滑梯、20呎長充氣浮氈等。