海上三叉戟 帆船遊艇之最

球場上的「三叉戟」，泛指身價不菲、卡士頂尖、技術超班的前鋒三人組。那麼海上的「三叉戟」又有哪些過人之處？說的是著名設計師Steve Kozloff構思的概念遊艇「Trident」，集亮眼的輪廓、豪華的設施、卓越的性能於一身，一旦建成，還能擁有「世一」的頭銜呢！

世上最大三體帆船 這艘以「三叉戟」（Trident）命名的設計概念，長100米，採用鋼製船體和鋁製上層建築，輪廓似古希臘神話海神Poseidon那根三叉矛的頂部，惹人注目，據設計師表示，一旦建成，它將會是世界上最大的三體帆船遊艇！

「Trident」的另一賣點是配備了法國製造商Chantiers de l'Atlantique設計的Solid Sail系統，相比起傳統裝備，兩支獨立式桅杆可達至70度的向前傾斜及360度旋轉，有助遊艇順利通過大多數的橋樑及最大限度地發揮風力，而桅杆的吊臂上設有集成伸縮式起重機系統，可裝載和卸載補給品、補給船、水上飛機等。

甲板數量多達6層 三體遊艇的優勢在於船上空間敞大，「Trident」也不例外，共有6層甲板，單是起居區的面積就超過473平方米（5,100平方英尺），其中位於中央船體前方的主人套房有63平方米，還有兩間VIP套房和10間雙床房，可容納26位客人；另有船員艙可容納20位船員。設施應有盡有同樣是「Trident」的吸引之處，泳池、水療中心、直升機停機坪各有兩個，還有海灘俱樂部、6艘自動充氣救生艇、跟船體等寬的車庫等等，後者可容納兩艘補給船、一艘Nemo U-Boat Worx潛艇和其他水上玩意。

性能方面，在風帆系統下，它的航速可達12節，當使用混合動力（柴電）系統時，最高航速可提升至17節。若只使用柴油動力，並以14節的速度巡航，航程可達為6,700海里。

設計師知多啲 年近七旬的Steve Kozloff，父親為航海工程師兼賽車手，因而自小受其薰陶，8歲已開始繪製巨型遊艇的概念圖，後來更成為一位自學成才的工程師，並與妻子組成設計公司。除了遊艇設計外，他亦有涉獵飛機、露營車、平面設計等不同範疇。

同場加映 除了「Trident」外，Steve Kozloff構思的概念遊艇不止一次加入Solid Sail系統，觀感上同樣令人眼前一亮。

Epiphany

長約54米的三體遊艇，配備可360度旋轉的雙獨立式桅杆及半剛性複合材料面板，一方面可朝任何方向升起和下降，另一方面則可在不使用時摺疊起來。當採用風帆系統驅動，它的航速為8節，若使用混合動力（柴電）系統，則可提升至14節的最高航速。值得一提，擁有3層甲板的「Epiphany」，設有6間房，可容納12位乘客，而且設施齊全，包括海灘俱樂部、娛樂區、酒吧等等，中心船體內還可存放一架水上飛機和一艘Nemo U-Boat Worx潛艇，兩者均配有專用的發射系統。

Glory

長170米的「Glory」，擁有冰級船體及3支桅杆，最大特點是船上設有面積達188平方米的飛機機庫，最多可容納兩架直升機或3架eVTOL，當中配有獨特的升降和陀螺儀穩定着陸平台，為惡劣天氣的起飛和降落作準備。與此同時，有5層甲板的「Glory」，除了設有14間客房，還包括游泳池、休閒區、酒吧、海灘俱樂部、娛樂區、車庫、救生艇等設施。性能方面，在風帆系統下，航速為12節，要是採用混合動力（柴電）系統，可達17節的最高航速。

Elegante

擁有冰級船體，長87米，屬於一艘單桅極地級帆船，性能卓越，在風帆系統下，航速可達12節，若使用混合動力（柴電）系統，則可達到15節的最高航速。設施方面，遊艇有4層甲板，可設7間客房，供14位乘客入住，並可找到海灘俱樂部、休閒中心、水療酒吧、車庫、6艘救生艇、飛機機庫和獨特的升降式起降平台等。

撰文：馮子伊

圖片：受訪者提供