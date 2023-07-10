香甜爆汁勁誘惑 邊度杧果最啱食

香甜多汁的杧果一向受港人歡迎，無論是當水果享用，又或用來炮製甜品，都是人氣之選。來到夏天，坊間有來自日本、台灣和泰國等地的出品，請來達人為大家介紹和揀選優質的杧果之餘，還有其他精選的時令水果，一於盡情享受甜美夏日喇！

日本 頂級之選 日本水果質素一向有保證，經精心培育的水果品質有價有市。九龍城一間高級水果店負責人輝哥指，想品嘗頂級完美的杧果，首推日本宮崎杧果，這款杧果標榜一樹一果，紅色外皮相當搶眼。當中只有重逾350克、糖度達15度以上，才可命名為最頂級的太陽之子（太陽のタマゴ ），特點是清甜多汁又無渣，可說是杧果界中的極品。輝哥指由於近年日圓匯率徘徊低位，今年價格較上年回落一點，感覺更為抵食！

台灣 品種繁多 台灣的杧果品種繁多，最為大家熟悉的愛文杧由現時至9月當造，特點是外皮橙紅、香甜多汁，要留意它是完熟杧果，在外皮看到細微黑點實屬正常，建議買回家後要盡快享用。

味道濃郁的夏雪於現時至8月當造，質感軟腍，價錢較愛文杧略高。蜜雪杧是由愛文杧和夏雪混種而成，具備兩款杧果的優點，外皮呈粉紅和黃色，果肉有點蜜糖甜味。

至於常見的杧果大多是黃色外皮，但台灣的黑香杧果由未熟到熟成過程外皮都呈現綠色，以刀削走結實外皮來品嘗，肉質富口感且帶龍眼香氣。至於另一款常見的水仙杧，珍寶外形，甚至媲美前臂長度，香甜富口感，果肉帶纖維，適合與人分享。

一般杧果經採摘後便會以低溫包裝再出口，一間水果進口商負責人Sam指，台灣溫湯愛文杧會經過溫湯處理，即將果實放在50℃至60℃溫水中略為浸泡，減少黑斑形成，味道亦特別甜。由於果皮表面絨毛在溫水浸泡時被浸走，果皮經氧化容易釋放果糖，表皮會有一些迷你小黑點，表示完熟，是正常現狀。

泰國 適時享用 選購新鮮或包裝食物，包裝袋上都會標示「此日期前最佳」（Best Before）或「此日期前食用」的提示，不過輝哥指部分泰國杧果，也有標示「最佳日期後食用」（Best After），因為果農採摘時杧果未熟透，需要在「Best After」才能品嘗到最甜美多汁的滋味。好似由現時至9月當造的泰國金水仙杧，散發獨特的水仙花香，肉質細滑、酸甜有致；又或泰國太陽杧，椰香味重，成熟時外皮由黃變紅，兩款均會貼上「最佳日期後食用」，跟足指示，自然能嘗到甜美肉質。

揀手貼士 揀杧果，留意果皮要光滑無皺起，代表水分充足。聞到果椗位置散發濃郁香氣，甚至滲出糖漿代表成熟夠甜。要留意的是表皮如果有一些迷你小黑點代表成熟無問題，但如果是多粒大黑斑，則有可能是炭疽病或黑斑病，不建議食用。

矜貴太陽之子 每年在日本宮崎市宮崎中央批發市場，都會有太陽之子的拍賣。去年一盒兩個裝的太陽之子以50萬日圓（HK$27,082）成交。今年適逢品牌創立25周年，推出一盒兩個的太陽之子，以史上最高拍賣價60萬日圓（HK$32,499）成交，相當矜貴。

同場加映：其他時令鮮果 杧果以外，盛夏還有多款水果選擇，輝哥介紹不少日本出品，好似備受歡迎的岡山縣晴王由現時至11月供應，當中尤以7月最靚，帶有淡淡花香味。愛媛縣奇異果的體積較一般的大1/3，蘊含豐富維他命C，由現時至9月當造。山梨縣貴陽布冧外皮呈胭脂紅，鮮黃色果肉超甜多汁，皮薄而不澀，酸甜有致。

此外，Sam指由現時至8月初出產的美國長柄士多啤梨，果實全熟時才採摘，與日本產的相比體形較大、甜中帶酸，富有層次。日本蜜瓜吃得多，韓國蜜瓜亦受歡迎，瓜紋粗狀代表夠日曬，綠色果肉結實而甜味足，價錢和日本蜜瓜相比平約一半，性價比高。

撰文：林佩婷

攝影：胡振文

查詢電話：（a）2718 2688、（b）2319 8022

太陽之子

宮崎縣出品的完熟杧果， 只有超過350克、糖度達15度以上才入選，香甜多汁，是杧果界中的頂級之選。（a） 蜜雪

不同杧果混合品種，外皮帶桃紅和紅色，富蜜糖香甜，質感滑溜，由現時至8月當造。（a） 溫湯愛文杧

經過溫水浸泡處理，減少黑斑又提升甜味，延長擺放時間，現時至8月當造。（b） 果椗滲糖漿，代表夠熟夠甜。 水果進口商負責人Sam 愛媛縣奇異果

體積較大，肉質結實，待軟腍一點吃更甜，現時至9月當造。（a） 韓國網紋蜜瓜

肉質結實而香甜，保留完美T字果椗，和日本蜜瓜相比，價錢較親民。（b） 台灣愛文杧

由現時至9月當造，肉質柔軟甜美，外皮帶橙紅，由於已完全成熟，買回家可盡快享用。（a） 台灣黑香杧果

青綠外皮最易認，果肉和果皮較結實，批走外皮享用，爽口清甜，現時至8月當造。（a） 泰國金水仙杧

果皮呈淺黃色，帶有清新水仙花香，清甜味香，現時至9月當造，果皮貼上Best After的建議食用日期，按指示吃風味更佳。（a） 若然杧果有多個大範圍黑斑，要慎選。 九龍城高級水果店負責人輝哥 山梨縣貴陽布冧

軟綿多汁，皮薄肉厚，酸甜有致，於現時至9月當造。（a） 夏雪

香味濃郁，若看到外皮帶青，可擺放一段時間待成熟變黃再吃，價格較愛文杧高約20至30%，軟腍多汁。（a） 台灣水仙杧

體積龐大，最長和前手臂差不多，果核中等大小，果肉富纖維，香甜而富質感，現時至8月當造。（a） 泰國太陽杧果

成熟時黃色外皮會帶點紅色，並散發椰香味道，同樣會標明Best After的建議食用日期。（a） 今年4月的太陽之子拍賣，以史上最高價成交。 岡山縣晴王

最高級的香印提子，只於岡山縣出產，採一枝一束方式培植，有淡淡花香味。（a） 美國長柄士多啤梨

體積較大，果形大小不一，完熟採摘，酸甜度分明，保鮮期短，多用來製作甜品。（b）