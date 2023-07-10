香甜爆汁勁誘惑 邊度杧果最啱食
香甜多汁的杧果一向受港人歡迎，無論是當水果享用，又或用來炮製甜品，都是人氣之選。來到夏天，坊間有來自日本、台灣和泰國等地的出品，請來達人為大家介紹和揀選優質的杧果之餘，還有其他精選的時令水果，一於盡情享受甜美夏日喇！
日本 頂級之選
日本水果質素一向有保證，經精心培育的水果品質有價有市。九龍城一間高級水果店負責人輝哥指，想品嘗頂級完美的杧果，首推日本宮崎杧果，這款杧果標榜一樹一果，紅色外皮相當搶眼。當中只有重逾350克、糖度達15度以上，才可命名為最頂級的太陽之子（太陽のタマゴ ），特點是清甜多汁又無渣，可說是杧果界中的極品。輝哥指由於近年日圓匯率徘徊低位，今年價格較上年回落一點，感覺更為抵食！
台灣 品種繁多
台灣的杧果品種繁多，最為大家熟悉的愛文杧由現時至9月當造，特點是外皮橙紅、香甜多汁，要留意它是完熟杧果，在外皮看到細微黑點實屬正常，建議買回家後要盡快享用。
味道濃郁的夏雪於現時至8月當造，質感軟腍，價錢較愛文杧略高。蜜雪杧是由愛文杧和夏雪混種而成，具備兩款杧果的優點，外皮呈粉紅和黃色，果肉有點蜜糖甜味。
至於常見的杧果大多是黃色外皮，但台灣的黑香杧果由未熟到熟成過程外皮都呈現綠色，以刀削走結實外皮來品嘗，肉質富口感且帶龍眼香氣。至於另一款常見的水仙杧，珍寶外形，甚至媲美前臂長度，香甜富口感，果肉帶纖維，適合與人分享。
一般杧果經採摘後便會以低溫包裝再出口，一間水果進口商負責人Sam指，台灣溫湯愛文杧會經過溫湯處理，即將果實放在50℃至60℃溫水中略為浸泡，減少黑斑形成，味道亦特別甜。由於果皮表面絨毛在溫水浸泡時被浸走，果皮經氧化容易釋放果糖，表皮會有一些迷你小黑點，表示完熟，是正常現狀。
泰國 適時享用
選購新鮮或包裝食物，包裝袋上都會標示「此日期前最佳」（Best Before）或「此日期前食用」的提示，不過輝哥指部分泰國杧果，也有標示「最佳日期後食用」（Best After），因為果農採摘時杧果未熟透，需要在「Best After」才能品嘗到最甜美多汁的滋味。好似由現時至9月當造的泰國金水仙杧，散發獨特的水仙花香，肉質細滑、酸甜有致；又或泰國太陽杧，椰香味重，成熟時外皮由黃變紅，兩款均會貼上「最佳日期後食用」，跟足指示，自然能嘗到甜美肉質。
揀手貼士
揀杧果，留意果皮要光滑無皺起，代表水分充足。聞到果椗位置散發濃郁香氣，甚至滲出糖漿代表成熟夠甜。要留意的是表皮如果有一些迷你小黑點代表成熟無問題，但如果是多粒大黑斑，則有可能是炭疽病或黑斑病，不建議食用。
矜貴太陽之子
每年在日本宮崎市宮崎中央批發市場，都會有太陽之子的拍賣。去年一盒兩個裝的太陽之子以50萬日圓（HK$27,082）成交。今年適逢品牌創立25周年，推出一盒兩個的太陽之子，以史上最高拍賣價60萬日圓（HK$32,499）成交，相當矜貴。
同場加映：其他時令鮮果
杧果以外，盛夏還有多款水果選擇，輝哥介紹不少日本出品，好似備受歡迎的岡山縣晴王由現時至11月供應，當中尤以7月最靚，帶有淡淡花香味。愛媛縣奇異果的體積較一般的大1/3，蘊含豐富維他命C，由現時至9月當造。山梨縣貴陽布冧外皮呈胭脂紅，鮮黃色果肉超甜多汁，皮薄而不澀，酸甜有致。
此外，Sam指由現時至8月初出產的美國長柄士多啤梨，果實全熟時才採摘，與日本產的相比體形較大、甜中帶酸，富有層次。日本蜜瓜吃得多，韓國蜜瓜亦受歡迎，瓜紋粗狀代表夠日曬，綠色果肉結實而甜味足，價錢和日本蜜瓜相比平約一半，性價比高。
撰文：林佩婷
攝影：胡振文
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