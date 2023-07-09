出門易被叮 ４招防蚊患

炎夏是蚊患嚴重的季節，就算留守家中也有可能被叮到周身痕，何況是出外活動，一身汗濕，更易惹蚊。哪些招數可以防蚊犯？以下5招幫到你！

第１招：使用有效驅蚊劑 在戶外活動，最方便的驅蚊方法莫過於使用含有避蚊胺（DEET）蚊怕水，若濃度達20%以上，可有效提供5小時以上保護。不過，DEET具有刺激性，兒童適用濃度不應超過10%，6個月或以下嬰兒更不適用！另外，皮膚有破損、呼吸道敏感或濕疹患者要慎用。

第2招：穿着長袖淺色衫 若長時間在戶外活動，最好穿着材質通風透氣的長袖衫褲，把外露的皮膚減少，尤其是去鄉郊地區。其次，衣着以淺色為首選，因蚊子不喜歡強光，相反深色衣物沒有反光作用，又具有吸熱功能，較易吸引蚊子。另外，香水、化妝品的氣味均會惹蚊，進行戶外活動應盡量少用。

第3招：以天然物料驅蚊 香茅是一種非常有效的驅蚊材料，把它切斷，放入網袋，讓其氣味散發。另一做法是自製天然蚊膏，先將蜜蠟、橄欖油隔水溶解，待稍微冷卻時放入香茅精油攪拌，再放入容器，待凝固後便可使用。以橙皮搭配薄荷、丁香等材料，烘乾後放入透氣布袋內，亦能達致近距離驅蚊的效果。

第4招：流汗後盡快洗澡 蚊子是透過嗅覺找「獵物」，通常向體味濃、汗水多的人埋手，因汗液含大量胺基酸、乳酸和胺類化合物，十分惹蚊。換言之，出汗後，最好盡快用毛巾抹乾；運動後要沖身，換上乾淨沒有體味的衣物。

哪些人易惹蚊？ 據日本害蟲防除技術研究所所長白井良和表示，人體的溫度與氣味都能夠吸引蚊子，所以體味濃、體溫高、汗水多的人易被蚊子鎖定為目標。

其次，紅肉屬酸性食物，可使血液含酸量上升，吃後易招惹蚊子。同樣地，經常吃高糖、高鹽及奶類食物，也會令體質變酸！

點止痕癢咁簡單！ 蚊子叮咬皮膚時會分泌「抗凝血」物質，刺激人體免疫系統，繼而出現痕癢、紅腫等徵狀，通常在數日內消退。然而，免疫系統較差的人或會出現膿泡、風瘌、眼腫等過敏反應，後果可以很嚴重。另外，蚊子是多種致命疾病的傳播媒介，包括登革熱、日本腦炎、瘧疾等，不得不提防。

撰文：羅學芝

部分圖片：互聯網