盤點麥徑4大路線 捕獲發哥So Easy

提起影帝周潤發（發哥），大家除了聯想到有型之外，就是Selfie同跑步，仲將跑步運動帶到戲裏戲外。其實他非常熱愛跑山，經常於麥理浩徑（麥徑）出沒。今次為大家精選較易「捕獲」發哥的路段，夾啱時間的話有機會遇到這位偶像，即使遇唔到也可以抖抖氣打打卡，欣賞大自然美景。

捕獲點1：大浪西灣 飽覽絕美海景 麥理浩徑第2段總長13.5公里，徒步約需時5至6小時。雖然對體力要求較高，但沿途可欣賞到浪茄灣至西灣的絕美海景，所以發哥常常在此出沒，運氣好的話更會碰到他與好友行山，明星好友就曾分享跟發哥在此半行半跑22公里，笑言「依家對腳好似唔係我自己」！

西灣為西貢大浪灣「四灘一尖」中的沙灘之一，曾獲選為「香港十大自然勝景選舉」第一名，出名水清沙幼，吸引不少人前來打卡。橫越西灣後則是另一精彩路段，鹹田灣、大灣、全港最尖山峰蚺蛇尖等盡收眼底，灣外小島大洲及尖洲近在咫尺。當中鹹田村「海風士多」是一大補給點，面對青山綠水、浩瀚滄波，品嘗店內餐蛋麵、星洲炒米、山水豆腐花等，飽肚一番又可繼續前進。過了鹹田灣後即要爬升至大浪坳，再陡降露營勝地赤徑，最後攀至北潭凹可乘公共交通工具離開。

路線：浪茄>西灣山> 吹筒坳>西灣>鹹田灣>大浪坳>赤徑>北潭凹

難度：3★（以5★為最高）

捕獲點2：城門水塘 欣賞天空之鏡 城門水塘段屬麥理浩徑第6段，路程最短約4.6公里，行畢需2小時左右，被公認為最易行的一段。發哥曾跟周家怡等藝人在此遊塘，綜合網友經驗他較常出現在主壩一帶，大家不妨碰碰運氣。

整段路程打卡位甚多，例如孖指徑北麓的城門碉堡，此處是二戰期間英軍抵禦日軍的據點之一，可看到不少軍事設施遺迹。另一打卡位是「水浸白千層」，水塘水位較滿時，白千層樹木的根部會浸沒於水中，水位倒影恍如「天空之鏡」。搵食方面塘邊有燒烤場，也可沿下城門道下山，經過培橋書院行至大圍市中心，再到E for Egg吃個勁飽肚的韓風爆餡多士。

路線：大埔公路 > 九龍水塘 > 金山> 城門水塘

難度：1.5★（以5★為最高）

捕獲點3：大帽山 茶水亭探蓮姐 麥理浩徑第8段跨越香港最高峰大帽山，海拔957米，全程長約9.5公里，完成時間預4小時以上。雖然全程多為石屎路不算難行，但升降幅度大，要預留一定體力。偏偏健步如飛的發哥就最愛行這一路段，常常出沒於山腳的大帽山茶水亭，更與老闆蓮姐成為好友。大帽山一年四季景色各異，春季有櫻花盛開，秋天則是賞芒勝地。著名打卡位有大帽山觀景台、白色圓球狀的雷達站，附近仲有一塊臥龍石，膽大的話可坐上去打卡。回程時可考慮到端記茶樓飲茶吃點心，此處開業50多年，讓人回味舊式茶樓的風味。

路線：鉛礦坳>大帽山>荃錦公路

難度：3.5★（以5★為最高）

捕獲點4：大欖涌水塘 遠眺千島湖 大欖涌水塘路段屬於麥理浩徑第10段，路線較長有15.5公里，要預留5小時完成。沿途可以近距離遊覽大欖涌水塘，塘中因有多個島嶼故被稱為「千島湖」。發哥曾經跟米雪等星級好友繞湖而行，胡諾言也曾在此巧遇發哥。

此段出發點大棠山路巴士站附近有一排排楓香林，秋天時紅葉滿布路旁，甚為壯觀。沿途還可看到草木蔓生的山丘、令人歎為觀止的岩石露頭和湧進集水區的溪水，最後以屯門作為終點，山友可到三聖邨食海鮮，或到隱世瀑布餐廳品嘗美食。

路線：田夫仔>永吉橋>千島湖清景台>大欖涌水塘小壩>屯門

難度：3★（以5★為最高）

西灣出名水清沙幼，是麥理浩徑打卡熱點之一。

（相IG：hikegps） 來到必吃餐蛋麵，厚餐肉加配菜，醫肚一流。 E for Egg主打足料吐司，即叫即整，保證新鮮！

（相IG：eforeggcafe） 大帽山雷達站因為球狀外形，被山友稱作「波波」。

（相IG：yuenyau33） 在秋意盎然的月份，大棠山徑兩旁的楓香樹變成橙紅色，形成一片楓香林。 蚺蛇尖高486米，為香港三尖之首，山勢尖削陡峭，上山要量力而為啊！

（相IG:leung.jas） 城門水塘好天時波平如鏡，景色一絕。

（相IG：jumbotsang） 臥龍石相當陡峭，影相時要小心啊！（相IG:juine_juine） 行完山飲茶必到端記茶樓，店內有多款茶葉供沖泡。

（相IG：po_shann） 瀑布餐廳隱世於屯門掃管笏村落，長逾10米的海洋壁畫是打卡熱點。

（相IG:ki_kiko） 「海風士多」是沿途重要補給站，環境舒適寬敞。 白千層被水浸沒根部，水塘倒影如「天空之鏡」。

（相IG：j0k3rki113r） 發哥最常於星期五或日出現在大帽山茶水亭，老闆蓮姐大讚對方沒有架子。

（相IG:tai_mo_shan_lin_jei） 登上千島湖清景台，就能欣賞到粼粼湖光。

（相IG：lamhoyan3845）