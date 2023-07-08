限量1,388輛 SF90 XX由賽道首闖公路

法拉利推出完美融合特別版車型和XX專案特點的全新SF90 XX，圖為硬頂版Stradale。

法拉利（Ferrari）曾推出合法在公路行走的特別版跑車如488 Pista、812 Competizione等，亦曾推出為極限賽道駕駛而生的XX專案車型像FXX-K EVO。最近廠方破天荒推出完美融合特別版車型和XX專案特點的全新SF90 XX Stradale及SF90 XX Spider，限量生產1,388輛，當中硬頂Stradale佔799輛、硬頂開篷Spider佔599輛。

一門兩傑 馬力提升 全新SF90 XX一門兩傑有硬頂Stradale及硬頂開篷Spider型號，均搭載基於SF90 Stradale的升級插電式混合動力系統。由一具中後置布局、代號F154FB的4.0L V8雙渦輪增壓引擎及2前1後電馬達組成，綜效馬力高達1,030cv，較原版提升30cv。其中經改良的引擎減重3.5kg，壓縮比更高，最大馬力達797cv；而3具電馬達憑藉首次應用在公路跑車的專利額外增壓控制邏輯，最大馬力輸出233cv。搭配源自Daytona SP3專利換檔邏輯的8前速F1雙離合器波箱，兩款XX車型的0~100km/h加速僅需2.3秒，較SF90 Stradale/Spider快上0.2秒。

新款尾翼 下壓力強 受惠於創新高效的空氣動力學解決方案，不僅性能顯著提升，更成就比SF90 Stradale大一倍的最大下壓力。在時速250km/h，整體下壓力達530kg。當中達315kg尾部下壓力，來自首次應用於旗下公路跑車的固定式尾翼設計連可移動閉合式襟翼。至於前部下壓力透過經改良的前散熱器，以及負責冷卻電氣部件的中溫散熱器，換上更大的前分流器及前擴散器，並針對車底部分區域進行封閉處理及在前輪拱罩注入百葉窗設計等全面提升。當以最高速度320km/h行駛時，可產生325kg前部下壓力。

制動改良 煞車穩定 歸功於下壓力的增強，新車在高速操控條件的橫向性能較SF90 Stradale提升9%，側傾率降低10%，確保更出色的車身控制。車載全新2.0版法拉利動態強化系統，並新增配備於296 GTB的ABS EVO控制器。無論在直路還是過彎，確保能以更穩定的方式煞車。制動系統亦經改良升級，前部沿用「空氣」制動卡鉗，前制動碟則經重新設計，以提升冷卻效果；而後制動碟直徑增大至390mm，並採用全新設計，以最大限度增加接觸面積，改善摩擦系數。

本地車訊： XM插電式混能SUV霸氣駕臨 寶馬（BMW）全新XM高性能插電式混能SUV，融合專屬賽場的M系與越野強悍個性的X系，搭載M Hybrid混合動力系統，以全新開發的4.4L V8 M TwinPower Turbo汽油引擎為基礎，結合197hp電馬達，締造出653hp最大馬力及800Nm峰值扭力。車載25.7kWh鋰電池模組，最大純電續航距離達88km（WLTP）。車身內外均加入不少劃時代設計，包括以纖細LED燈組及專屬Night Gold邊框環繞的Iconic Glow面罩、上下分離式LED頭燈、車側腰線Night Gold金色飾條、大尺寸輪圈、垂直式六角形M系四出尾喉、Alcantara光稜頂篷及M Lounge後座空間等。由即日起至7月9日於中環舉行的「BMW XM: BREAK THE NORM」展覽，特別將樓高兩層的空間打造成5大神秘維度，透過結合藝術、光影及聲效的沉浸式體驗，讓車迷全方位感受XM的獨特超凡魅力。

撰文：林登麗

在車速不高於45km/h情況下，SF90 XX Spider的可摺疊式硬頂開篷結構，僅需14秒便可打開或閉合。 中後置4.0L V8雙渦輪增壓引擎，經改良後減重3.5kg，最大馬力及扭力分別為797cv及804Nm。 專利的額外增壓控制邏輯僅可在eManettino控制的「排位賽」模式下啟用（左）；同時數碼化儀錶可換上轉速尺及30格Extraboost次數計、下地圖連其他行車資訊的獨特顯示（右）。 首次採用全新Alcantara光稜頂篷，以3D立體的稜鏡結構配合光稜頂篷的環艙氣氛燈。 SF90 XX Spider擁有較低矮的飛扶壁式設計，帶來更低的視覺重心，從側面看尤其顯著。 座椅後方的碳纖防滾架，在開篷狀態下稍微凸出；在閂篷狀態的防滾架則會與車頂架構完美銜接。 專屬賽車座椅採用碳纖維管狀框架及座墊支撐結構，並可通過旋轉機械裝置調節靠背斜度。 車廂空間的設計主軸以駕駛者導向及華麗氛圍為核心，注重營造寬敞、舒適、豪華的內部空間。 打開頭冚後，可通過透明部件窺探布局在前軸的雙電馬達裝置。 賽車級座艙通過多項減重措施，不僅採用Alcantara面料及高性能織物，更精簡兩座之間的碳纖維中控區域，換檔裝置稍為靠前，實現大幅度減重。 XM高性能插電式混能SUV，全新面罩以Iconic Glow「耀目光感設計」之纖細LED燈組及專屬Night Gold金色邊框環繞，散發着大膽前衞的剽悍性格。