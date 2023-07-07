尖沙咀喪玩！沉浸式VR開戰

尖沙咀商店林立，行街離不開Shopping，但原來這區隱藏了不少新玩意，當中有VR（Virtual Reality虛擬實境）體驗館將於暑假期間推出新遊戲，穿上全副武裝就能享受沉浸式VR體驗，第一身與好友上場殺敵。熱血激戰過後，可到區內樓上舖DIY彩繪陶瓷，再到人氣小店享用美食，尋找尖沙咀另一面。

實時動作追蹤 廣東話導航 於尖沙咀設有2,500呎體驗館的Sandbox VR，場內提供兩個VR體驗區。它跟傳統VR裝置只用來睇戲或玩簡單遊戲不同，其開發的遊戲需要玩家全身郁動，而且最多可6人一齊玩，更加刺激兼講求合作性。入場時，玩家需填寫表格以確保身體狀況適合進行VR體驗，未滿18歲人士需由家長陪同，之後便可拍攝個人頭像及設定團隊名稱。

一般VR遊戲戴個眼鏡就玩得，但這裏玩家需要於手腕、腳踝及身體戴上感應裝置，再利用專利的動作追蹤科技去捕捉玩家實時動作，結合觸覺系統呈現前所未有的真實感。體驗館目前提供7款遊戲，包括《星際迷航：發現號》漫遊太空、《屍森血谷》打喪屍等，預計8月將推出全新《魷魚遊戲》，將韓國人氣劇集的闖關內容化為遊戲。而每次平均遊玩時間約45分鐘，全部有廣東話導航，助玩家更容易投入劇情。

網址：sandboxvr.com/hongkong/

DIY工作坊打卡

日式陶瓷彩繪 除了行街購物，尖沙咀商廈的樓上舖亦不乏趣味工作坊，好似Charmant是一間日本瓷器彩繪教室，導師Kibby獲日本Porcelarts專業資格，致力於香港推廣日系陶瓷彩繪。工作室備有多款白色陶瓷餐具，學員可利用轉印貼紙於瓷器拼貼不同圖案，再經過800℃高溫烤20小時便能永久上色。教室還提供其他手繪課程，可於各款瓷器上畫圖上色。

網址：charmant-studio.com

調製法國香水 想親手調製一支屬於自己的香水？99ml便提供30分鐘左右的課程，讓各位先了解個人需要及喜好，導師會一邊從旁指導，一邊讓學員選擇香水樽、設計樽身文字、挑選香水成分，之後經過調配及入樽，親身製作勁有滿足感。店內所有香水均於法國製造，主打12星座香水，每個星座均由調香師特別調配，反映不同星座的性格與特質，樽身更有星座圖案呢！

網址：99ml.com.hk

人氣鬧市美食

搵食點1：細綿日式刨冰 夏日炎炎，有甚麼比吃刨冰更叫人透心涼。新開張的LAB ZERÕ主打日式刨冰，製冰機及冰磚均由日本直送，特色是口感細綿且沒有刺口感覺。刨冰目前有6款口味，包括草莓芝士蛋糕、朱古力石板街、宇治金時、蜂蜜焦糖脆脆牛乳、特濃黑芝麻，以及跟人氣蛋糕店THE BAKERISM合作推出的芋泥芋圓牛乳味，每個製作需時20分鐘左右。店內還有意粉、漢堡包、小食等供應，選擇豐富。

搵食點2：卡通主題餐廳 台式餐廳奔之食堂即日起至7月31日化身為「角落小夥伴」主題餐廳，全店滿布卡通裝飾及擺設，陪粉絲邊食飯邊打卡。店內廿多款食物及飲品也有角色影蹤，包括紅豆奶黃包、炸豬扒咖喱飯、台式小食拼盤、芋圓及草莓奶蓋等。餐廳同時準備了大量精品，涵蓋餐具及文具等供選購，讓各位一併帶回家。

搵食點3：港式土炮漢堡 嘉寶漢堡總店位於葵涌，後來於尖沙咀開設分店，佔地約1,500呎，比總店更寬敞好坐。主打自家製港式漢堡包，提供牛、豬、羊、雞、蝦5種口味，全部經過慢煮以鎖住肉汁。其中必食黑松露芝士牛堡，牛肉以真空慢煮90分鐘，再配以自家調製的黑松露醬及沙律醬，牛味濃郁醬汁Juicy。

撰文：陳志滔

玩家不需背着電腦，只要戴上VR裝置及體感槍等便能享受遊戲。 《屍森血谷》

跟小隊合作對抗各種可怕的行屍走肉，故事還加入了蝴蝶效應，角色的不同決定有機會改變最終結局。 店主特別去日本進修，學習當地上色和描金等技藝。 學員可於香水樽雷射雕刻圖案及文字，夠晒獨一無二。（相IG：stephanieetam） 全店滿布「角落小夥伴」，連食物也以角色作靈感重新包裝。（相IG：linglingdolly） 每局完結會顯示玩家分數及命中率，並設有全球排行榜。 《Seekers of the Shard: Dragonfire》

玩法有點似《魔戒》，玩家扮演魔法劍士或弩箭遊俠，深入城堡對抗烈燄惡龍，摧毀邪惡力量寶石。 手繪班教授基本陶瓷顏料，以及如何於陶瓷上勾線起稿。 佔地過千呎，天花掛有自動升降雲朵燈，專為女生打卡而設。（相IG：yipkimi） 白熊草莓莎莎奶蓋與貓愛文杧果乳酪沙冰，前者鋪上脆脆和果乾，後者則有滿滿的杧果肉。（相IG：linglingdolly） 《星際迷航：發現號》

獲《星際迷航》授權開發，玩家擔任Starfleet軍官調查來自外星的神秘求救信號，過程中闖過難關。 《魷魚遊戲》

與Netflix合作推出，玩家需扮演參賽者接受各種挑戰，成為最後一個生還者，預計最快8月有得玩。 由調香、揀樽到入樽都由學員一手包辦，滿足感爆燈。（相IG：stephanieetam） 草莓芝士蛋糕味刨冰入口細膩綿密，草莓味香甜濃郁。（相IG：snow_foodie_hk） 蜜糖芥末菠蘿牛堡，菠蘿與漢堡扒都幾大塊，食落超滿足。